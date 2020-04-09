【歷史探秘】西安古墓出土驢骨　一探唐代婦女對馬球的痴狂

過去朝代曾流行過許多形形色色的運動，唐代時最流行的體育競賽就是馬球了。陝西省考古研究院曾對於西安一座唐代貴婦墓進行研究，發現該墓葬裏的驢骨。驢骨究竟有何種用途，曾困擾學者許久。最終，專家們通過研究發現，這可能與墓主生前熱愛馬球運動有關。

崔氏墓中發現大量驢骨和牛骨。（網絡圖片）

這座唐代墓葬，為西安市文物保護考古研究院於2012年，在西安市南郊的一處工地發現的。據出土的墓誌，得知墓主為唐博陵郡夫人崔氏（820－878年），她是晚唐（875－907年）涇原（今甘肅省涇川縣、鎮原縣與寧夏自治區固原市）、鎮海（今浙江省北部、江蘇省南部）節度使周寶（814－887年）之妻。

儘管崔氏墓曾被盜過、隨葬器物多有殘損，還是出土不少具有研究價值的器物，有陶塔式罐、陶塔形器、瓷碗、鐵豬、鐵條、鐵環、銅飾件、銅釘、鉛馬鐙、鉛飾件、骨梳、骨器、玉料及石墓誌。考古學家在墓葬甬道底部及棺床上發現有大量獸骨，經鑑定為驢骨和牛骨，通過比對分析後，為3頭驢和4頭牛。

特地選驢作為陪葬，究竟有什麼特殊意義呢？這要說到唐代最流行的體育競技－馬球，又稱做「擊鞠」、「擊球」，是一種騎在馬上的打球運動。據《新唐書》記載，當時的馬球為木質，差不多拳頭般大小、內部挖空、外描彩色。除了球之外，還要手握球杖，也稱「鞠杖」，多為木製或藤製的長柄，杖頭為彎月形。馬球的玩法為，人們騎在馬上、拿着球杖將球擊入球門。

唐代馬球盛行，是墓葬壁畫常見主題之一。（網絡圖片）

有關馬球的描述，可見東漢末年詩人曹植（192－232年）的詩作《名都篇》：「名都多妖女，京洛出少年。寶劍值千金，被服麗且鮮。鬥雞東郊道，走馬長楸間……連翩擊鞠壤，巧捷惟萬端。白日西南馳，光景不可攀。雲散還城邑，清晨復來還」，詩中描述洛陽少年佩劍挾弓，走馬打獵，之後變動作輕快地上馬「連翩擊鞠壤」玩着擊球與擊壤（騎在馬上，手拿木片當靶子，在一段距離之外用另一塊木片對其投擲，打中則獲勝）的遊戲至「白日西南馳」才停止，並形容少年們擊鞠的技術已到「巧捷惟萬端」的熟練地步，可見東漢時馬球已流行於貴族之間。

到了唐代，馬球更為盛行，婦女們也熱愛打馬球，不過多以騎驢代之。唐代名將郭知運（667－721年）其傳載：「教女伎乘驢擊球，制細驢鞍及諸服用，皆奢侈」。馬球雖然受歡迎，但也相當危險，因此不如馬匹高大、速度較慢的驢子，對於愛打馬球的婦女來說，是個比較安全的選擇。

婦女打馬球的描述，可通過花蕊夫人費氏的詩作《宮詞》可窺一二：「自教宮娥學打球，玉鞍初跨柳腰柔。上棚知是官家認，遍遍長贏第一籌」，1976年河南省洛陽市邙山徐村出土了唐代彩繪陶打馬球女俑，此陶偶俑馬一體，左手執轡、右半邊則是俯身做擊球狀，能夠讓人聯想起唐代婦女打馬球運動盛況。

圖為洛陽市邙山徐村出土的唐代彩繪陶打馬球女俑，現藏於洛陽博物館。（洛陽博物館）

由於唐代婦女多騎驢打馬球，因此研究人員特別分析崔氏墓中的驢骨、比對其大小。科學家發現崔氏墓的驢骨較小，以體型來說不足以作為馱畜。通過計算機斷層掃描後，顯示該驢的肱骨應力模式類似於經常奔跑和轉身的動物，而不是時常緩慢地朝某個方向跋涉的。研究人員說明「崔氏墓中這些驢的肱骨中間『偏圓一點』，與普通驢明顯不同，在在說明這些驢子並非用於簡單的拖運，極有可能是長期在『驢鞠』（即婦女們多騎驢打馬球）運動中為了適應運動速度變化而形成的」，且在崔氏墓中還發現了一件環狀鉛馬鐙，底為凹形踏板，佐證了陪葬的驢是用來騎行，而非單純的馱運東西。

另外，《新唐書．周寶傳》的記載，崔氏的丈夫周寶非常擅打馬球：「以善擊球，俱備軍將……寶強毅，未嘗詘意於人。官不進，自請以球見，武宗（814－846年）稱其能，擢金吾將軍。以球喪一目」，周寶熱愛馬球到將其作為軍將訓練的一部分，雖未能升官卻讓他得以見到同樣愛打馬球的唐武宗，而獲得武宗賞識，擢升為金吾將軍。不過在一次馬球比賽中，周寶意外失去一隻眼睛。從上述種種來看，崔氏有很大的可能是受到丈夫影響，也愛好打馬球，因此特地選用生前的愛驢來陪葬，也是為了讓崔氏能夠在來生還能繼續享受打馬球的樂趣。