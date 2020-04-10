古裝劇《清平樂》戲服大有來頭　看見不一樣的大宋風雅

嚮往宋人的文雅生活嗎？近日備受期待的古裝電視劇《清平樂》播映，其改編自內地作家「米蘭lady」的小說《孤城閉》，背景為北宋，講述宋朝皇帝宋仁宗（1010－1063年）的一生。戲裏吸引觀眾的不只有王凱、江疏影等知名演員，更有華麗的宋代服飾，從中可以窺見在各朝代裏獨樹一幟的宋代美學以及古裝劇中越來越被重視的服飾道具歷史考據。

古裝電視劇《清平樂》由王凱（右）、江疏影（左）主演。（微博@電視劇清平樂）

宋代美學:服飾裏的現代性

宋代的外交軍事雖積弱不振，但其文化可是比盛唐耀眼許多，如山水畫、瓷器、文學等，都在宋代綻放異彩，形成所謂的「宋代美學」影響後世深遠，可說是中國古典美學思想的高峰。而在生活方式上，宋代也有一套獨特審美，像是撫琴、調香、賞花、觀畫、弈棋、烹茶、聽風、飲酒等，這些文人雅士的愛好與追求，其實與現代人追求的生活美學、個人品味極為相似。

其實，宋人除了風雅的愛好與現代人相近外，其服飾也特別具有現代感。儘管宋代男女服飾，與唐代相比沒有太大變化，服制也都遵從禮制等級，並受到宋明理學的影響，服飾特色還是與唐代大有不同。宋代的服裝面料色彩多以淡藍、淺黃、青、藕色、淡粉、墨綠與白色這類素雅顏色為主，綜觀宋代服飾，男女皆講求修身。

圖為漢服工作室「織羽集＂所製作的宋制漢服，由上到下都流露着一股現代感，風格近似近年流行的女裝穿搭。（微博@織羽集）

以女裝來說，宋代女子喜着襦衣（短衣）、褙子（類似現代兩側開叉的薄外套）等衣服，穿搭風格不似盛唐婦女愛好袒露，可說是把一切的「張狂」都收斂起來。雖然有理學的因素，但細看可以發現，宋代婦女的穿著打扮整體類似晚唐婦女打扮，但還是有些微不同，如上身穿着窄袖對襟抹胸、外罩大袖與霞帔。唐代婦女必備的帔帛，到宋代以後稱為霞帔，質地比唐代帔帛厚實，上頭繡有紋樣並有墜子點綴。宋代女性愛穿的百褶襦裙、寬鬆的宋褲，乍看下和近年流行的女裝穿搭非常類似。

古裝劇不可輕忽的「服飾考據」

過往的古裝劇，除了清宮劇外，基本很難從服飾外觀去辨別其劇中的時空背景為哪一個朝代，漢、唐、宋、明的皇帝都穿着祭祀時的冕服到處跑，而後妃們的打扮更是超越時空，還充滿着服裝設計的想象力。在長年看着浮誇、庸俗的古裝戲服下來，觀眾們反而會對較為古典的戲服，如多年前火紅的《琅琊榜》，或是主打還原、考據歷史的服裝，如《長安十二時辰》、《鶴唳華亭》等戲印象深刻，《清平樂》也是着重在後者。

台北故宮收藏的宋仁宗畫像。（維基百科公有領域）

從《清平樂》宣傳海報上，能發現到主角們的服裝與流傳今日的宋代帝后畫像相似度極高。比如王凱頭戴的「通天冠」，也是細細考究。通天冠，為皇帝禮服制度裏一種禮儀性的冠，也稱「捲雲冠」、「高山冠」。《後漢書．輿服志下》：「通天冠，高九寸，正豎，頂少邪（斜）卻，乃直下為鐵卷梁，前有山、展筒、為述，乘輿所常服」，通天冠從秦代起，即為帝王禮儀場合所專用（皇帝在大祀、慶成、正旦、冬至、聖節及頒詔開讀、進表、傳制等重大典禮時使用的禮服，其基本樣式是衣與裳搭配製），一直延續至明代，直到清代廢止。

宋代的通天冠制度可見《宋史．輿服志》，規定通天冠需用北珠卷結於冠上，有二十四梁。戴這種冠時需穿織成雲龍紋的絳色紗袍，並用黑色緣其領、袖及衣裾，系以絳紗裙（即裳），內襯白紗中單，領間系垂白羅的方心曲領，腰間束以金玉帶，前系蔽膝（遮蓋大腿的服飾），系佩綬，穿白襪黑舄（即鞋）。這是極為正式的服裝，皇帝只有在祭祀、大朝會、大冊命等重要場合才穿，是僅次於袞冕服的一種衣服。除此之外《清平樂》也非常仔細地還原了宋仁宗的常服，可說是從服飾上重現了宋人的穿搭美學。

圖為《清平樂》劇照，王凱頭上帶着的冠帽，就是通天冠。（微博@電視劇清平樂）

兩岸三地過去在製作古裝歷史劇，總是將重點放在編劇、導演與演員的知名度上，而對服裝道具等細部的歷史考據有所忽視，導致有些影片劇情雖好，可惜服飾太過浮誇、不符史實。一出能令觀眾回味再三的優良古裝劇，除了要具備說故事的能力外，還要有優秀的歷史還原能力，兩者缺一不可。以日本、韓國的古裝劇作對比，可以發現到他們相當重視劇中角色的造型，甚至拉高到以民族文化的高度來對待，甚至把古裝劇等同於國家的文化形象，因此我們能夠看到日本大河劇、韓國古裝劇裏的和服、韓服的服飾除了考據以外還相當精美，對日韓來說，一部劇就是一個文化工程。通過戲劇的文化傳播，也讓許多歐美人士能夠一眼認出日韓的傳統民族服飾。

近年兩岸年輕人掀起的漢服熱潮，正一步一步地改變古裝劇的服飾造型。漢服帶動起的傳統服飾考據，讓劇組人員開始重視戲服，不再隨便設計各種造型廉價又毫無歷史根據的服飾，也終於讓民眾了解真正傳統民族服飾的樣貌。