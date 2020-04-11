【考古新發現】四川東周古墓解開巴蜀船棺葬之謎

日前四川省文物考古研究院在四川達州市渠縣城壩遺址進行發掘時，意外發現一處東周貴族墓葬，墓內出土許多精美的編鐘、浴缶（酒器）、龍紋玉佩、蜻蜓眼琉璃珠等文物，其中還發現了「虎鈕錞于」（青銅製打擊樂器），讓學者進一步確認墓主身分，可能是古代巴國的其中一支－「賨（音從）人」。賨人貴族墓葬的發現，或許能解開部分巴蜀文化的謎團。

考古研究人員在這座東周貴族墓葬中，發現許多精美的青銅器。（新華社）

說到巴蜀文化，就得說明「巴」與「蜀」這兩個名詞的由來。巴、蜀分屬兩個古老民族的稱呼，蜀人最早活動在岷江上游地區，後逐漸遷徙到成都平原，建立古蜀國。而巴人最早活動在漢水流域，不過有關巴人的起源，目前學界仍無共識。巴、蜀兩支民族都曾參加過周武王伐紂的戰爭，到了春秋戰國時期，巴人則在江漢平原活動，因常與楚國交戰，遂遷徙到今日的重慶地區，形成巴、蜀兩支民族在四川盆地呈一西一東的分布。秦始皇統一六國後，在古蜀國地區置蜀郡、古巴國地區則設巴郡，至此「巴蜀」才成為特有所指的地域觀念。又因為四川盆地封閉的地形，讓巴蜀兩個文化自然而然隨着時間，交融在一起。

圖為賨人貴族墓出土的「虎鈕錞于」，此為巴文化中常見的打擊樂器。（新華社）

古巴人可細分為兩支，一支是生活在清江流域的「廩君蠻」，另一支則是活動在嘉陵江、渠江流域的「板楯蠻」。前述考古團隊所發現的賨人貴族墓，即為板楯蠻的其中一支，據東晉史學家常璩（291－361年）所著的《華陽國志．巴志》，內容記載巴人的族屬可分為「濮、賨、苴、共、奴、獽、夷、蜒」八族。其書詳述賨人都聚集在「宕渠」，經過多年的考古工作，學者們終於找到「宕渠」的所在地，即城壩遺址內發現的郭家台城址。

據史料記載，賨人多以漁獵為生，雖然板楯蠻擅長以弓射虎，但漁獵才是其賴以為生的方式，也符合其生活環境。不過這支驍勇善戰又擅長歌舞的古老民族，隨着中原一次次戰亂、民族遷徙而與其他民族交融，但保持強烈風俗特徵。《隋書．地理志》載：「自漢高（漢高祖劉邦，公元前256－前195年）發巴、蜀之人，定三秦（雍王章邯、塞王司馬欣、翟王董翳所據的關中地區），遷巴之渠率七姓，居於商、洛（今陝西省商洛市）之地，由是風俗不改其壤。其人自巴來者，風俗猶同巴郡」，但隨着時間推移，各個民族遷入巴蜀地區，賨人的習俗已融入今日的土家族中，成為其主源之一。

巴蜀先民於先秦時代就有行船棺土葬的習俗。（新華社）

這次考古發現的賨人貴族墓葬，是繼1972年涪陵地區小田溪巴王墓群、1999年四川達州市宣漢縣羅家壩巴人文化遺址（該遺址時間跨度非常大，涵蓋新石器時代晚期至東漢）外，新發現的中大型墓葬，不僅填補巴人於戰國中晚期大型墓葬的空白，也是城壩遺址首次發現的東周時期墓葬，為學者提供許多巴文化研究史料。

這座東周時期的賨人貴族墓，為巴蜀地區常見的「船棺葬」，可惜該墓的船棺已腐朽碳化，僅能看出墓葬底部曾有弧形船棺的痕迹。何謂「船棺葬」？這是中國南方古代少數民族的喪葬風俗，因為以船形棺為葬具而得名。此類葬俗可分為船棺天葬、船棺土葬兩種，前者為古越人習俗，在今日的福建省與江西省山區還能見到，後者則常見於傍水而居的民族，不過於先秦時期便開始行船棺土葬的古代民族並不多，目前也只在巴蜀地區的考古遺址發現此類葬俗。

巴人的船棺土葬，盛行於公元前4世紀至公元前1世紀。1940年代，因科學考古尚未完全建立，儘管有學者通過部分雕刻特殊的青銅器、玉器提出「巴蜀文化」，但因未發現遺址而普遍受到學界質疑。直到1950年代考古發現巴人船棺葬，並通過墓中出土的青銅器實證「巴蜀文化」存在後，有段時間內，多數學者普遍持「船棺葬為巴人的喪葬風俗」的觀念。但隨着新發現的考古墓葬越來越多，讓研究人員對於判斷船棺葬的族屬有了新的看法：船棺葬不全是巴人的墓葬，可能是東周以後巴、蜀境內的民族中某些社會階層（祭司、武士等）專有的葬俗，如2009年發現的成都商業街大型船棺合葬（時間為戰國早期），極有可能是蜀王室的墓葬。而日前新發現的東周賨人船棺葬，則更能具體說明船棺葬為巴人與蜀人貴族皆有的習俗。