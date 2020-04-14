【歷史探秘】烏紗帽實為防群臣交頭接耳？細探古代官帽演變

新冠肺炎全球擴散，受到疫情影響，民眾普遍待在家中防疫，連帶使電視劇收視率節節攀升，如《安家》收官單台收視率破3%，接檔的三部戲劇《如果歲月可以回頭》、《冰糖燉雪梨》、《青山綠水帶笑顏》的收視率也相當高。日前播出的古裝劇《清平樂》，不僅王凱的精湛演技獲得觀眾好評，該劇組的精緻華美又相當考據的服裝道具，更讓民眾一覽大宋風情。

圖為王凱所扮演的宋仁宗，他頭上戴着的帽子就是「長翅帽」，其特徵是有極長的帽翅。（微博@電視劇清平樂）

不少收看《清平樂》的觀眾發現，劇中無論是仁宗皇帝還是官員，全都戴着有兩根長翅的帽子，相當引人注目。近來，為了降低感染新冠肺炎傳染機率，人與人之間要保持適當的社交距離，有網民將帽子和「保持社交距離」聯繫了起來：「這帽子真不錯，有保持一公尺的社交距離」，還有民眾認為宋朝真先進，已經有了防疫觀念。

這可是天大的誤會！其實這是宋代官員特有的「長翅帽」，據說是為避免官員交頭接耳所設計的，與防疫的社交距離可是一點關係都沒有。

民間相傳，長翅帽的發明者為宋朝的開國皇帝趙匡胤（927－976年）。趙匡胤藉由「陳僑兵變、黃袍加身」當上皇帝后，對於從龍功臣相當猜忌，因此設計出帶有超長帽翅（烏紗帽後面，有彷佛像翅膀般伸向左右兩邊的造型）的烏紗帽，只要一轉頭，長長的帽翅就會上下顫動，皇帝也就能隨時注意到百官的動態，有效避免其在朝堂上私下議論的風氣。

國立故宮博物院藏宋朝太祖皇帝肖像。

長翅帽為「烏紗帽」的其中一種樣式，到底烏紗帽為何會變成古代百官穿着標配呢？這要從中國人戴帽的歷史說起。中國人在還未發明「帽」之前，古人都習慣用絲、麻制的「巾」來包頭或是扎發。帽子的出現，本是人們為了抵禦寒冷氣候、增加對頭部保暖而誕生，隨着社會發展與宗教制度的影響下，帽不再單純而被賦予其他象徵意義。在先秦時代，帽只限定於官僚統治階層的人才可配戴，這時的帽子已非遮陽、禦寒之用，而是作權力與地位的象徵，因此又有「冠」、「冕」來稱呼此類帽子。

中國傳統服飾都與禮制結合，因此從穿着外觀上就能一目瞭然看出每個人的身分地位之不同、場合的莊重與嚴肅性，而這就是貫穿中華服飾歷史的「冠冕制度」。東漢時期的訓詁專著《釋名》載：「二十成人，士冠，庶人巾」，可見只有士以上的人才能戴帽子，平民百姓則是無權戴帽，僅有頭巾。其實不僅在東漢，戰國時期即便是孟子這樣德高望重的思想家，也不能戴帽，只能用「帕頭」（古代男性束髮的頭巾）裹住頭髮。

漢代「幅巾」。（網絡圖片）

即便朝代更迭頻繁、帽子外形也多次出現變化，但帽所代表的身分地位象徵，一直到東漢時期都沒有改變過。隨着魏晉南北朝的社會發展，各民族在政治動亂與戰爭衝突下，無形之中促進文化交流，讓服飾發生非常大的變化，而帽也從這一時期普及民間，沒有官職的文人雅士也都能戴帽子了。百姓普遍配戴的便帽，種類更是多過冠，如婦女所戴帷帽、高筒帽等。而成為後世官員必備的烏紗帽，最早也是民眾常戴的便帽之一。

官位的代稱「烏紗帽」，顧名思義是以烏紗製成，起源於漢代，當時稱做「幅巾」。因古代漢人男子多有蓄髮習慣，為了方便勞作便用一黑色頭巾從前向後裹住頭髮，並在後腦勺打結固定。幅巾由於材料便宜、製作簡單、樣式大方，在民間相當流行並逐漸傳至宮廷。在胡漢交融下，到了隋代，當時天子百官士庶都戴着從幅巾改良而來的襆頭（襆音葡），此為幅巾結合鮮卑風俗的產物，多了四條帶子，不僅方便固定，也讓幅巾的外形從「巾＂變得更像「帽」。

2019年熱門古裝劇《長安十二時辰》，其劇組也相當還原了唐代衣冠。圖為劇中主角張小敬，頭上戴着的就是「襆頭」。（微博@長安十二時辰官微）

從隋代開始，襆頭成為官服的重要組成部分，並一直延續到唐代。相傳由趙匡胤發明的長翅帽，即是唐末五代時就有的襆頭改良。此後無論歷朝烏紗帽的外形如何變化，到明代為止，百姓們對官的印象就是頭戴烏紗帽、身穿圓領袍、腰掛玉帶、腳穿皂靴的樣子。烏紗帽從此成為官位的代名詞，即使到了廢止華夏衣冠的清代與現代，人們還是依然使用烏紗帽代稱政府官員。

古裝劇開始重視並還原歷代服飾，不再隨意地設計戲服，對於普及歷史，實在功莫大焉：這讓民眾對於古代傳統頭飾有更多的了解，讓戲說不再戲說。