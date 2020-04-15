【歷史探秘】明末疫病大流行　中醫曾以「氣一元論」初探疾病成因

新冠肺炎（COVID-19）疫情如今仍在肆虐，民眾除了戴口罩、勤洗手與保持社交距離等做好個人防疫外，政府機關也相應推出配套防疫措施，如小區防控、發佈疫情信息、實時確診等方式來有效避免疫情擴散。

人類對抗疫病的歷史由來已久，而在尚未有現代醫療防疫觀念的古代，時人則須運用中醫的醫學理論來防疫。

尚未有現代醫療防疫觀念的明代，只能依賴傳統中醫的醫學理論並以此擬出防疫策略。（百度百科）

古老的中醫要如何防疫呢？那就要說到影響中醫深遠的中國古代哲學思想－「氣」。何謂「氣」？氣的觀念，最早見於甲骨文，《說文解字》載：「氣也，象形」，原指為雲氣。到了春秋戰國時期，「氣」開始變得哲學、抽象化，逐漸形成「氣」（精氣）是物質與構成天地萬物本源的觀念，而有了精氣學說（即「氣一元論」），其中以《管子．內業》最具代表性，而影響中醫深遠的《黃帝內經》，即是精氣學說與中醫交融的成果。

因此中醫至今仍有氣一元論的概念，即天地萬物為一氣所生，而氣、血、精、津、液則是構成人體與維持生命的重要基礎，並以氣為總綱，根據其分布與功能的不同，分出80多種氣來說明自然現象、生理活動、精神意識、病理變化、臨床診斷、針藥治療與進行養生保健。

自東漢著名醫學家張仲景（150－219年），將理論結合臨床實踐寫成《傷寒雜病論》一書，書中對於霍亂、虐病多有描述，堪稱中醫內科精典。之後各朝醫書也對瘟疫等疫病皆書有專篇，其中明代醫者張景岳（1563－1640年）的著作《景岳全書》，對於瘟疫的病因與預防治療的論述，至今仍有重要的參考價值。

張景岳依據過往中醫經典，提出瘟疫為「邪氣」，只要做好自身防禦，就能有效避免感染。圖為後世所繪的張景岳畫像。（百度百科）

張景岳將過去中醫經典，如《黃帝內經》、《傷寒論》等書對於瘟疫的描述總結，並提出個人見解。他認為，因冬季寒邪而引發的傷寒並不全都是瘟疫，只有在患者不分年齡大小，感染症狀大致相似的疾病才屬於瘟疫，為區別瘟疫與傷寒病症奠定了基礎。張認為「瘟疫乃天地之邪氣，若人身正氣內固，則邪不可幹，自不相染」，強調在傳染病流行期間要正確對待正氣，加強身體的防禦能力。

至於要如何「正確對待正氣」？張景岳提出「避疫五法」：首先是從患者的身心狀態上調整的「調暢情志節勞欲法」，以增強身體抵抗力；隔離法，這是為了避免「一人不愈，而親屬之切近者，日就其氣，氣從鼻入，必將傳染」，採取嚴格的隔離措施以控制傳染源和切斷傳播途徑，與現代傳染病學提出主要措施不謀而合。剩下的避疫三法是藥食預防：即焚香佩香法、噙福建香茶餅法（將藥餅含在口內溶化吞下）、雄黃末塗鼻孔法。

吳有性，字又可。他根據臨床經驗，認為瘟疫主要透過口鼻傳入人體。圖為後世所繪的吳有性畫像。（百度百科）

明末至清初（約1600年—1644年），世界進入「小冰河期」，年平均温異常寒冷，導致中國北方夏季乾旱少雨，農作物歉收頻發，鼠疫與瘟疫橫行。親身經歷的醫者吳有性（1582－1652年），根據自己的臨床經驗，寫成《温疫論》一書，大膽提出「癘氣」致病一說，指出瘟疫之為病，是「非風，非寒，非暑，非濕，乃天地間別有一種異氣所感」，更指出這股「癘氣」 從口鼻而入，造成「遍於一方，延門闔戶，眾人相等」的疫情，「其性毒烈，不同於六淫」（即中醫的風寒暑濕燥火）。吳認為，疫病的發生與否，除了與導致癘氣發生的外因有關外，人體是否維持正氣強盛才是關鍵。

吳有性依據中醫的氣一元論，認為「夫物者氣之化也，氣者物之變也，氣即是物，物即是氣，知氣可以知物，則知物之可以制氣矣」，推測感染瘟疫的原因是由某種不可見的物質導致而成的，這項觀點與現代微生物病原學的假說非常接近。但非常可惜的是，之後的醫者並沒有循着張景岳與吳有性的思路繼續追本溯源，而是返回中醫傳統思維方法，如室內煙燻法或是通過吸食藥物等末端防治的方式避疫，讓中醫在臨床防疫上未能如西醫般獲得大幅度的改善。