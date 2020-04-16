【歷史探秘】高官才能「大紅大紫」　一窺色彩與中國古代官位分階

日前台灣「中央流行疫情指揮中心」指揮官陳時中，聽聞有小男孩因為會被同學嘲笑，而不肯戴粉紅色的口罩上學，便率全體官員戴上粉色口罩，告訴小朋友「粉紅色也不錯」。隨後全台各個政府機關、企業都紛紛在Facebook粉絲專頁換上粉紅色的頭像，希望能降低民眾對於顏色的刻板印象。

因為台灣有學童不願戴粉紅色的口罩上學，讓粉紅色與刻板印象一時之間成為熱門話題，許多企業商家都在Facebook換上粉紅色頭像，呼籲顏色沒有性別之分。（Facebook@九達生活禮品）

其實顏色自古以來就沒那麼「單純」，而從近期熱播的古裝劇《清平樂》，就能看出中國歷史上顏色從來與地位、權力尊卑息息相關。背景設在宋代的《清平樂》戲裡官員上朝時，都身著顏色不同但外形相似的衣服，而且還按照顏色排列整齊，最前頭的是紫色，中間是紅色，站最後面的則是青色。為何要區分顏色？有什麼意義嗎？這要從傳統服飾與禮制的關係說起。

中國傳統服飾隨著時間發展，不再只是單純的禦寒護身衣物，而進一步成為身分地位的表徵，更以此產生「貴賤有等，衣服有別」的冠服制度。從此服裝的樣式、色彩、圖案等都成為辨別著裝者身分高低的標誌，其中以服裝色彩的辨識度最高。

圖為電視劇《清平樂》戲中文武百官上朝的場景，官服顏色的不同與官位品級高低有關。（微博@電視劇清平樂）

染色技術豐富官服色彩

儘管在秦漢以前受限於染色技術，服裝顏色不如後代多彩多姿，不過中國人已熟練掌握從天然礦物與植物製作出染料的方法。其中以植物為染料的「草木染」是中國印染的主流，通過採用植物的根、莖、花、葉、果實、果皮等作為染料，將麻、絲等纖維織品染上顏色，如用藥草菘藍（板藍根）等藍染植物與布料一起搓揉染色。另外把青（藍色）、赤、黃、白與黑等原色相混，就能染出綠、紫、粉等間色。隨著工藝技術的提高與發展，還能根據染料的特性創造出如套色染等各種染法，讓染料的色譜變得十分豐富，同一種色調中還能明確分出幾十種近似色，且色牢度好，不易褪色。

由於先民們通過觀察天象，而悟出「陰陽相生，以生萬物」與「五行（金木水火土）相剋、相生」的概念，不僅影響到政治思想，比如以「五德終始說」來解釋朝代更替。五行也深深烙印在服制色彩裡頭，像是以五行結合五種原色，如商代為金德，尚白；周代火德，尚紅（火剋金）；而秦則是水德，尚黑（水剋火）；西漢為土德，尚黃（土剋水）。後王莽篡漢建立新朝為木德，尚青（木剋土）。東漢光武帝劉秀（公元前5年─57年）雖繼續以「漢」為國號，但東漢代新朝而立，故東漢屬火德，尚紅（火剋木），與西漢的土德就完全不同。各朝代確定基本色調後，冠冕輿服制度也以選定的顏色為核心，建立官員的官服顏色。

紅紫為高官獨享

不過這樣一套服制，至魏晉南北朝時又有相當大的變化。現代常用「紅得發紫」來形容某位明星人氣很高，其實這句成語的由來與隋唐以後的官服品色制度有非常大的關係，紅和紫在唐代以後皆是高官的代表顏色。北周（557－581年）時就有類似將官員服色區分的做法，《周書．宣帝紀》載：「大象二年（580年）招天台侍衛之官，皆著五色及紅、紫、綠衣，以雜色為緣，名曰『品色衣』，有大事與公服間服之」，這種依照服色標明官位品級的制度，之後被隋唐的官服制所承襲，但顏色區別略有不同。

圖為電視劇《長安十二時辰》依據歷史還原而成的唐代官員服飾，在唐代只有三品以上高官才能身著紫袍。（長安十二時辰服裝特輯）

唐代延續隋代官服服色，據《文獻通考》載：「此紫、緋（紅）、綠、青為命服，昉於隋煬帝（569－618年）巡遊之時，而其制遂定於唐」，除了服色外，唐代對於搭配的腰帶有相當細緻的規定：「文武官三品以上服紫，金玉帶；四品深緋，五品淺緋，並金帶；六品深綠，七品淺綠，並銀帶；八品深青，九品淺青，並石帶；庶人服黃，銅鐵帶」，著名詩人白居易（722－846年）的詩作《琵琶行》就有「座中泣下誰最多，江州司馬青衫濕」的詩句，用官服顏色「青衫」，來表達出對於官位不高的自己感到悲哀和無奈。

宋代官制承襲唐代，因此服飾也沿襲前代的規制，主要以紫、緋、綠、青四色定官品之高低尊卑。唐以後的朝代，只對於不同的官職品級服飾穿戴稍作調整，但各顏色所象徵的等級尊卑的序列則未有改變，紫與紅依舊是高官的代表色。到了明清時期，除了官服顏色外，還會在衣服中間加上花紋圖案的「補服」，來當作辨別官職高低的另一個方式。

不過，隨著人們換上現代西方服飾，過往與傳統禮制結合在一起的服飾色彩，也紛紛「解禁」，穿衣配色也不用再考慮身分尊卑等各種限制，顏色遂回歸到最原本的樣貌。