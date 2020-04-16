【史海鉤沉】被鄧小平罷黜後，胡耀邦感嘆：若葉劍英在世不會下台

中共前總書記胡耀邦1987年被指責反對「資產階級自由化」不力而被迫辭職，他被罷黜影響深遠，是中國現代史難以迴避的重要事件。鮮為人知的是，1988年秋，胡耀邦曾經感歎：「當時葉帥（葉劍英）不在了，老帥講一句，可能就不是那個樣子了。」 中共元老、開國元帥葉劍英比中共領導人鄧小平年長，也是鄧小平文革後復出的恩人。如果葉劍英在世，鄧想罷黜胡耀邦，恐怕不能不先徵求葉的意見。

1986年10月22日，中共元老葉劍英逝世。同年底，八六學潮爆發，在受到中央軍委主席鄧小平「反自由化不力」的嚴厲指責後，中共總書記胡耀邦「想到學潮將被鎮壓，一大批知識分子和好乾部將受到牽累，他徹夜難眠」。

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為了顧全大局，胡耀邦向鄧小平寫信提出辭職。1987年1月4日，鄧小平在自己家中召集中央政治局常委會議，決定罷黜胡耀邦。胡耀邦未被邀請參加。兩天後，鄧小平同胡耀邦談話。鄧小平建議舉行一次「解決胡耀邦同志問題的黨內生活會議」，對胡的錯誤進行批評，也要他在這個會議上做出自我批評。

1月10日至15日，民主生活會在中南海懷仁堂連開六天，胡耀邦受到他不遺餘力為其平反的幾個元老的殘酷鬥爭無情打擊，然後違心檢討。16日，中共中央政治局擴大會議接受胡耀邦辭去總書記職務，推選趙紫陽代理總書記。當晚在中央電視台播出的會議公報說，胡耀邦「在擔任黨中央總書記期間，違反黨的集體領導原則，在重大的政治原則上有失誤」。

1989年3月24日，胡耀邦在家中。 這是胡耀邦生前最後的留影。（資料圖片）

隨着胡耀邦的中箭落馬，一場「反對資產階級自由化」的運動，迅速席捲全國。

多年以後，胡耀邦的老部下、中共中央黨校教授沈寶祥撰文披露，1988年秋，胡耀邦在與人談起辭職之事時，曾經感歎：「當時葉帥（葉劍英）不在了，老帥講一句，可能就不是那個樣子了。」言下之意是，如果葉劍英還在世，他不至於辭職下台。

胡耀邦此言不虛。葉劍英比胡耀邦年長18歲。對胡耀邦來說，葉劍英是革命長者。胡耀邦對葉劍英十分敬重，葉劍英對胡耀邦關懷支持，愛護有加。中共建政後，胡耀邦在兩次遭受政治劫難時，身處逆境中的葉劍英都曾出手相救。

1964年6月，胡耀邦再次連任共青團中央第一書記，同年底帶職下放，任中共陝西省委第一書記、中央西北局第二書記。在陝西，胡耀邦以大無畏的精神，開展了「解放思想、解放人、放寬政策、搞活經濟」為主題的超前民主改革，強調「生產好不好，是檢驗工作好不好的最主要標誌。」因此受到西北局和陝西省委的嚴厲批判，六次檢討仍然過不了關。

葉劍英（左一）、胡耀邦（右一）、習仲勳（右二）等在一起。（人民網）

1965年6月，葉劍英獲悉胡耀邦身處險境之後決定出手相救。他當即邀約張宗遜、張愛萍兩位上將，以「視察軍事工作」為名從北京飛抵西安，私下溝通後，胡耀邦以回北京治病為由請假，搭乘葉劍英的軍用專機返回北京，擺脱險境。

文革爆發後，胡耀邦被冠以「反黨反社會主義反毛澤東思想」的罪名，遭受殘酷打擊和迫害，他拒絕在「反黨反社會主義反毛澤東思想」的結論中籤字，還逐條反駁「罪名」，在林彪事件之後，仍遲遲得不到「解放」。1975年春，時任中共中央副主席的葉劍英去中共中央黨校講話，在為整肅老幹部而舉辦的「讀書班」中意外發現胡耀邦。

回到中南海，葉劍英立即向主持中央工作的鄧小平說明胡耀邦的情況。胡耀邦得以復出，任中國科學院第一副院長，後在「反擊右傾翻案風」中再次遭到批判。

在粉碎四人幫後的第六天，百忙之中的葉劍英派兒子葉選寧去看望胡耀邦，說明葉劍英對胡耀邦十分關懷與器重。而文革結束後，葉劍英在舉薦鄧小平復出的同時，竭力舉薦胡耀邦出任中央領導工作，胡歷任中央黨校副校長、中組部部長、中紀委第三書記、中央秘書長兼中宣部部長、中共中央總書記等要職。

1984年6月，鄧小平、胡耀邦等人在一起打橋牌。（資料圖片）

另外，葉劍英與胡耀邦的政治主張一致，兩人都對「左」深惡痛絕。當公開議論毛澤東的功過，要求言論自由、民間辦報、保護人權，主張「第五個現代化」（政治民主化）、呼籲警惕出現「新的獨裁」等內容的西單民主牆出現後，與鄧小平斥責其搞亂中國不同，葉劍英曾說：「十一屆三中全會是黨內民主的典範，西單民主牆是人民民主的典範。」胡耀邦也認為西單民主牆是人民出自內心的呼聲，是人民新的覺醒。「我始終支持任何人在社會主義制度下行使自己的民主權利。希望大家都在憲法的保護下享有最大的自由。」

值得注意的是，葉劍英比鄧小平年長，資格比鄧小平老，又是鄧小平文革後復出的恩人。如果葉劍英在世，鄧想罷黜胡耀邦，恐怕不能不先徵求葉的意見。

基於以上原因，假如八六學潮爆發後葉劍英還在世，胡耀邦可能不至於辭職。

趙紫陽曾經說過，鄧小平與胡耀邦分手的根本原因，是政見不合，主要表現在「反自由化」上。鄧小平曾說過，「反自由化」不力，是胡耀邦作為總書記的根本弱點；鄧小平在這個問題上對胡耀邦越來越失望，說自己「看錯了人」；所以即使沒有八六學潮，鄧小平也會讓胡耀邦體面下台。

胡耀邦被迫辭職，此後去世，亦構成了六四事件的起因之一。（資料圖片）

1986年10月29日，葉劍英追悼會在北京舉行。中共黨史刊物披露，葉劍英追悼會第二天，即10月30日上午，三名最有權勢的中共元老鄧小平、李先念、陳雲曾在陳雲家中進行一次長時間秘密談話。

談話是秘密的，除了他們三人外，外人無法知曉，連身邊的工作人員也不知道內情。鄧小平在80分鐘內抽完6支香煙，由此可見談話內容必定涉及黨和國家的重大問題。緊接着，中共黨史刊物這樣寫道，「1987年1月，中共中央政治局常委會發生重大人事變化，胡耀邦辭去總書記職務。」似乎在暗示，這次三名元老秘密談話，已經決定了胡耀邦後來的命運。