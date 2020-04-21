西藏推出精品鄉村遊助旅遊業復蘇：藏東賞桃花　藏西享農家樂

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，此前陷入寒冬的旅遊業亟待「解凍」。西藏旅遊發展廳上周五（17日）在拉薩推出4條鄉村旅遊精品線路，幫助推動當地鄉村旅遊業復蘇發展，並提高農牧民群眾收入。

4條鄉村旅遊精品線路包括藏東鄉愁之桃村尋蹤游、藏南鄉戀之紅谷游、藏西田園之農事休閒遊、藏北牧歌之黑帳篷慢享遊，行程為2至3天，適宜區內遊客出行遊覽。

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據介紹，藏東鄉愁之桃村尋蹤遊主要圍繞林芝桃花季自然景觀及紅色旅遊景觀布局，推薦了波密桃花溝、巴松錯以及波密紅樓等紅色景點；藏南鄉戀之紅谷遊以勒布溝為主推景點，推薦了麻麻村、野狼谷、讓榮湖、哲古錯等自然景觀及紅色旅遊景點。

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藏西田園之農事休閒遊則以農業為主題，推薦了白朗縣農村產業融合展示示範園、曲水縣國家農村產業融合發展示範園及江孜宗山抗英遺址等旅遊景區；藏北牧歌之黑帳篷慢享遊主推羊八井溫泉、德吉藏家、達東村等景區。

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新冠肺炎疫情受控後，西藏自然類景區已向區內遊客有序恢復開放。據悉，納木錯景區已於4月15日面向區內遊客恢復開放，巴松錯景區對持區內身份證的遊客5月1日前實行免票優惠政策。同時，旅行社面向區內遊客也開始提供食宿預定、旅遊諮詢等服務。

（新華社）