【歷史探秘】鳳冠如何走入民間　古代婦女頭冠的演變

無論是先前的仿宋古裝劇《知否知否應是綠肥紅瘦》、《鶴唳華亭》，近期熱播的《清平樂》，或是即將推出的《大宋宮詞》，都能發現戲中的女性角色在一些重要場合，頭戴造型精緻華麗的珠冠，臉上則繪有風華絕代的妝容。此前香港01已刊出《花鈿委地無人收 唐宋女性的絕代妝容》介紹花鈿、面靨等妝扮，但這些劇中人物頭戴的華美珠冠，與後世女子婚嫁時所戴的鳳冠極為相似，兩者之間有什麼樣的關係呢？

古代皇后所配戴的鳳冠，展現出高超的工藝技術，不過隨着朝代風俗變化而逐漸走入民間。圖為電視劇《清平樂》海報。（百度百科）

古代中國人不分男女均留長髮，而髮飾除了用來束髮、固定髮型外，還能增添美感，因此產生許多各式不同的釵飾，相當豐富多變，有簪（笄，用來插住固定綰起的髮髻）、釵（由兩股簪子交叉彙編成的髪飾）、步搖（為在頂部掛珠玉垂飾的簪或釵，走路時金飾會隨之擺動）、鈿（用金、銀、玉等製成花朵狀的裝飾品，無固定髮髻的作用）、梳等，其中最具代表性的就是冠。

冠在中國文化有着重要的象徵意義，不僅代表成年（冠禮），還是一種身份標誌。而在婦女的冠飾中，自宋代以來最為貴重者當屬鳳冠。不過，鳳凰與珠冠的搭配，在宋代以前，並不是婦女妝扮的主流。

早在先秦時期，就有以鳳凰作為造形的髪飾。晉代文人崔豹撰寫《古今注．釵子》載：「蓋古笄之遺象也。至秦穆公（公元前683－前621年）以象牙為之。敬王（周敬王，公元前519－前477年在位）以玳瑁為之。始皇（公元前259－前210年）又金銀作鳳頭，以玳瑁為腳，號曰鳳釵」，已有使用金銀、玳瑁等貴重材質做成的鳳釵，此時鳳凰並不如後世般成為女性的專屬象徵，男性也能配戴鳳凰造型的裝飾品。

而在隋唐以前，尚未有製作鳳冠的技術，《後漢書．輿服志》記載東漢后妃禮服配戴的冠飾為步搖：「皇后謁廟服……皆深衣制……步搖以黃金為山題，貫白珠為桂枝相繆，一爵九華，熊、虎、赤羆、天鹿、辟邪、南山豐大特六獸，詩所謂『副笄六珈』（古代貴族婦女的頭飾。編髮為假髻稱副，假髻上所插的簪稱笄，髮簪上的玉飾稱六珈）者」，顯示東漢后妃在正式場合皆配戴由黃金打造、並以花鳥走獸作為造型的步搖為主。

楊冪在《扶搖》劇中飾演的孟扶搖戴的步搖冠。（網上圖片）

到了魏晉南北朝時，除了流行造型相當誇張的「金步搖」冠外，另外還流行起「花樹」髮飾。「花樹」是一種較大的花釵，是多種圖案相同、方向相反，鑲有寶石的花形飾片。隋唐后妃的身份等級劃分，除了體現在髮釵外，就是依照花樹來區別。《舊唐書．輿服志》：「皇后服有褘衣、鞠衣、鈿釵禮衣三等。褘衣，首飾花十二樹，並兩博鬢（古代婦女髮型，下垂過耳，上飾有花鈿等裝飾），其衣以深青織成為之」。這些造型特別的「花樹」，也加深了後世對唐代婦女那誇張的髮髻與釵飾的印象。

2013年考古人員意外發現隋煬帝蕭皇后之墓，還發現其頭冠，經修復後之樣貌與後世鳳冠有極高的相似性。（微博@揚眉劍舞）

儘管隋唐后妃正式服裝中尚未配戴鳳冠，但將考古發掘的當時皇后公主頭冠，發現其外觀已有宋明時期鳳冠雛形。雖然現在都以「鳳冠」稱呼這些復原的珠冠，但上頭裝飾仍以花草為主，不見鳳凰。此時的鳳冠與後世的鳳冠最大的不同，就在於尚未列入冠服制度中。從宋代開始，皇后在重大場合就不再配戴髮釵，而改為頭戴「花釵冠」。

圖為傳世的宋顯肅皇后像，其龍鳳花釵冠不僅有龍、鳳，還有各式仙人。（維基百科公有領域）

宋代皇后所戴的「花釵冠」，為花樹、鈿、博鬢（附加在鳳冠兩旁的葉片狀裝飾物）組合而成，並往上添加更豐富的裝飾，除了鳳凰外，還有龍，甚至還有西王母、仙鶴等立體造型，成為極為隆重的禮冠，又稱作「龍鳳花釵冠＂。《宋史．輿服志》載：「其龍鳳花釵冠，大小花二十四株，應乘輿冠梁之數，博鬢，冠飾同皇太后，皇后服之，紹興九年（1139年）所定也」，雖是南宋時所定下的服飾規定，不過從傳世的宋代皇后畫像圖，如自北宋真宗劉皇后（969－1033年）起，每位皇后都戴着龍鳳花釵冠。

這樣精緻華美的花釵冠，有哪位婦女不愛呢？礙於封建專制王朝的冠服制度，任何服飾都受限於穿着者的身份地位，因此小老百姓無法配戴如皇后般貴重的龍鳳花釵冠，不過這不妨礙婦女們流行穿戴頭冠，和唐代婦女服飾相比，宋代婦女妝扮特色即頭戴花冠。到了明代，以龍鳳作為裝飾的頭冠開始被稱作「鳳冠」，在宋代樣式基礎上，又加入了珠結元素，讓明代鳳冠更為豪華。另外，也是從明代起，鳳冠不再是皇后獨有，甚至一般平民娶嫡妻都能一身鳳冠霞帔，風風光光嫁出門。

從明代起，鳳冠不再是皇后獨有，甚至一般平民娶嫡妻都能一身鳳冠霞帔，風風光光嫁出門。（網上圖片）

由於明清政權鼎革易服有「男降女不降」之說，因此鳳冠霞帔並沒有在清代斷絕，仍是漢人的婚服與命婦的主要服飾（風格滿化）。直到西風東漸，被賦予現代、自由等婚姻觀念的西式白紗傳入中國後，讓這身配飾繁多又有一定重量的鳳冠逐漸退出歷史舞台，直到近年藝人明星結婚皆穿中式婚服亮相、漢服帶起傳統服飾風潮，這套華麗典雅的鳳冠霞帔才又活躍於世人面前。