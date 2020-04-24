「宮鬥達人」萬貴妃不為人知的辛酸　明代宮女飛上枝頭之路

由成龍監製，大陸演員劉耀元，台灣演員官鴻、傅孟柏、賈靜雯主演的古裝劇《成化十四年》，於今年4月播出。此劇自改編作家夢溪石創作的同名小說《成化十四年》，書中精彩的懸疑推理劇情，累積不少書迷。但因影視化後書中主角設定與劇情皆有大幅改動，導致書迷不買賬，評價褒貶不一。

儘管如此，此劇為賈靜雯睽違6年再度出演古裝劇，雖是飾演反派萬貴妃（1430－1487年），依然有不少粉絲相當期待能再現她於2003年在《至尊紅顏》劇中飾演武媚孃的風采。

小說《成化十四年》改編古裝劇後，因大改書中角色設定與劇情，書迷不買賬，讓口碑與收視率都相當低迷。（百度百科）

《成化十四年》的反派角色萬貴妃，現代人對她的印象多是與明憲宗（1447－1487年）大談「母子戀」（萬貴妃與憲宗生母年紀只差一歲，而貴妃與憲宗相差17歲）、寵冠後宮，且心狠手辣還是個「宮鬥高手」。但各位可知道，萬貴妃入宮有多久了？這要從明代女官與宮人制度說起。

中國先秦時期，即有挑選女子入宮之事。歷朝歷代女官、宮人之人數，以唐宋時期最多，據記載約有上萬人，明代建立之初，有鑑於前朝後宮人數過多，因此明太祖（1328－1398年）曾降減女官至300人。洪武二十九年（1396年）即初步規定採選資格與配套措施，採選宮人，除富豪家不收之外，其餘即使貧窮之家，只要女子年紀15至20歲者，皆許選入宮中，並允許各家父母親自伴送入京，賞給銀子50錠，但不許將有體氣、惡疾的女子送入宮中。宮女入宮管道有來自民間採選、罪犯家屬與被俘的幼童，其中以民間採選為大宗，往後明代各個皇帝也都依此標準採選宮人。

台灣演員賈靜雯在《成化十四年》裡飾演萬貴妃，也是她睽違多年再度穿上古裝扮演歷史上有名的后妃。（三立電視台）

但到了明宣宗（1425－1435年在位）朝，出現了一個相當特殊的現象，雖未見下詔採選宮女，但從入宮資料能發現不少蛛絲馬迹，比如成為英宗（1427－1464年）順妃的樊氏（1414－1470年），於宣德二年（1427年）被選入宮中，時年14歲。古代女性結婚的年紀都比現代早很多，14歲入宮看起來似乎沒有太大問題，不過把順妃的「姐妹們」——英宗其他妃子們的入宮年紀翻閲比對，就能發現奇怪之處。

除了順妃外，其他妃子們都是以幼女之姿被選入宮中作為侍女，如麗妃劉氏（1426－1512年），宣德七年（1432年）選入，年7歲；惠妃王氏（1429－1485年），宣德四年（1429年）出生，宣德八年（1433年）選入，僅5歲；淑妃高氏（1430－1511年），也是宣德八年選入宮中，年僅4歲；賢妃王氏（1430－1474年），宣德五年（1430年）出生，3歲就被選入宮，昭妃武氏（1431－1467年）、宸妃萬氏（1431－1467年），也都是3歲入宮；和妃宮氏（1430－1467年）則是5歲入宮。

雖飾演反派角色萬貴妃，不過賈靜雯在劇中的造型非常精緻華麗，展現貴妃的温柔與心機。（微博@成化十四年官博）

而今日被民眾譽為「宮鬥達人」萬貴妃，則是宣德五年（1430年）出生，4歲就被選入宮中成為服侍孫太后（1399－1462年）的宮女，及笄（15歲）後充仁壽宮小答應（明代低階女官），後任太子朱見深（明憲宗）的貼身保姆。宣宗究竟為何採選這麼多女童入宮，目前尚未發現其他史料記載，不過有學者推測，可能出於培養小侍女，未來或許能較熟悉宮中規矩與相關事務等考慮，才會選如此年幼的女孩入宮。

除了3、4歲就入宮的小女孩外，明代皇帝還會派手下的太監去民間強徵婦女入宮，比如設有「豹房」的明武宗（1491－1521年），尋常老百姓對此往往避之唯恐不及，其中以文人沈一貫（1531－1615年）所寫的《觀選淑女》詩的描述最為傳神：「長安女兒巧伺人，手持紈扇窺芳塵。姊妹相私擇佳麗，無過願得金吾婿。如何天闕覓好逑，翻成凌亂奔榛丘。吏符登門如索仇，斧柱破壁怒不休。父母長跪兄嫂哭，願奉千金從吏贖。紛紛寶馬與香車，道旁灑淚成長渠。人間天上隔星漢，天上豈是神仙居。吁嗟！天上豈是神仙居」，道出明代採選宮女之殘酷，有多少家庭為之破碎。

明代採選宮女的時間並無固定，有時會借皇帝選妃嬪，或是太子、皇子選婚的過程中，順便選進宮女，而太子妃、皇子妃的落選者，只好當女官或是宮人。除了民間採選外，大臣、宦官還會通過私下管道送女子入宮。然而，宮女入宮往往都有詳細的記錄，但放出宮人的記載，與入宮相比，實在過份稀少。

明憲宗成化帝朱見深。（維基）

洪武年間（1368－1399年）曾言明規定女子入宮五、六年即可返家，年數已高的寡婦亦准許放還，但明代宮人出宮的記錄不如清代明確，具體實施的情況還是依各皇帝規定而有所差異。如明成祖（1360－1424年）初次採選女官，當時的規定又與太祖時不同：「寡婦年至五十，女子任職十年以上，即可出宮還家」。不過從英宗開始，改為每位皇帝繼位之初，將前朝宮人放出還家，但這並不是看在宮女年紀大的份上要她們退休回家，而是害怕她們待在宮中過久、「陰氣鬱積」，讓皇宮陰陽不協出現災異、進而影響皇帝與帝國社稷的氣運。

綜觀明代宮女，年紀小小就與家人至親分開，不是在勾心鬥角的後宮中掙扎求生存，就是隻能痴痴等皇帝開恩放她們返家，到老還沒有生活保障。由此可見，能夠有萬貴妃這樣的好運氣，得到皇帝獨寵，從此一路從小答應爬升至貴妃的宮女實在少之又少。古代寵冠後宮、母儀天下的背後，其實還是一件件未被文字所記載的辛酸血淚史。