【新冠肺炎】將「繡豹圖」與疫情關聯　莫名「躺槍」的明清官服

美國疾病預防及控制中心（CDC）日前發布最新一期學術月刊《新發傳染病》（Emerging Infectious Diseases），並在封面印上清代官服「繡豹圖」，將其與新型冠狀病毒扯上關係，引起輿論抨擊，被質疑是種族歧視。

美國疾病預防及控制中心的最新一期《新發傳染病》（Emerging Infectious Diseases）月刊，封面使用清代三品武官的「繡豹圖」，上面繪有蝙蝠。（美國CDC網站）

該份月刊主要的內容是全球傳染病和相關領域專家的研究成果，以此促進全世界對新發現和再度引發流行的傳染病有進一步認識。引發不滿的封面，其作者是兩名傳染病學家，一人是就職於美國CBC的Byron Breedlove，另一人則是華裔流行病學副教授馮春海（音譯，Isaac Chun-Hai Fung）。二人署名文章中表示，清代三品武官服飾上的「繡豹圖」所繡的動物，如豹、蝙蝠等，都可能是導致人畜共患疾病病毒的宿主，傳播可能會讓人類呼吸道感染的病毒。

這種強行將中華傳統文化與新型冠狀病毒聯繫起來的做法，立刻引起許多亞裔科學家的不滿，紛紛指責是「對東亞文化一竅不通」，並批評作者不夠科學以及帶有種族歧視。雖然事後美國CDC已將月刊封面的圖片從社交平台上刪除，但官網上仍可見到月刊封面維持不變。

成為話題中心的「繡豹圖」究竟是甚麼？其實是明清時期文武百官在官服前胸與後背上的方形織物，稱為「補子」、「官補」。繡有補子的官服，又稱為「補服」。明清的官服補子可追溯到唐代武則天（624-705年）時期，當時對於百官的官服有新規定，不只要紋上品級，還要飾以各種動物，主要繡在胸背與肩袖的位置。從元代起，部份服飾開始出現方形的裝飾圖案，當時稱之為「胸背」，但與官階無關。

小小一塊補子，包含中國傳統刺繡及織造兩項工藝，呈現出來的圖樣豐富又精緻，是現代收藏品之一。（網上圖中）

至元代滅亡，在中原大地重新建立漢人政權的明代，為急於從服飾上恢復過去的華夏文化，除了廢除元代服制，還「上採周漢，下取唐宋」，即參考周禮與唐宋時期，重新定出一套具儒家傳統禮儀的服裝形制，並洪武三年（1370年）初步定制一套官服制度。據《明史．輿服志》載，「歷代異尚。夏黑，商白，周赤，秦黑，漢赤，唐服飾黃，旗幟赤。今國家承元之後，取法周、漢、唐、宋，服色所尚，於赤為宜」。明代由於皇室姓朱，故以紅色為尊。除此之外，《論語》中亦記載孔子曾經說過「惡紫之奪朱也」，即厭惡紫色取代紅色的地位，以致明代的官服顏色與唐宋兩次有顯著差別，再沒有紫色，官員由一品至四品均用緋色（深紅色），五至七品就是藍色，八至九品是為綠色。

此為傳世的明代官員畫像，從紅色官服及繡有仙鶴的補子，可得知道他是一品的文官。（網上圖片）

因為是初期草擬的服制，顏色雖可分大致區分官階品級，但品級有一品至九品，只以3個顏色來區別略嫌太過籠統。為更容易識別，往後幾年明代又陸續修訂，直到洪武二十四年（1391年），增加要求官員在官服胸前與後背增加補子的規定，「文官一品仙鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品雲雁，五品白鷳，六品鷺鷥，七品鸂水鶒（音溪水赤，比鴛鴦還大的水鳥），八品黃鸝，九品鵪鶉」、「武官一品、二品獅子，三品、四品虎豹，五品熊羆（音皮，棕熊），六品、七品彪，八品犀牛，九品海馬」。從此，明代官員皆身穿補服，百姓可依照補子上的動物來辨認官階。

及至清代，雖有「剃髮易服」，但官服上仍受明代影響，也有區分文武官員品階的補服，且其圖案與明代沒有太大差異。

清代不同官階武官的補服，補子上的圖案各有不同

+ 4 + 3 + 2

在明清文化的影響下，朝鮮半島的朝鮮王朝（1392－1897年）、越南的後黎朝（1428－1789年）、阮朝（1802－1883年），以及與琉球國第二尚氏王朝（1469－1879年）的官服，同樣都有補子作為辨別品階的依據。由此，「補子」就成為東亞文化圈的共有文化特色與象徵，因為補子隨官階而存在，且受朝廷限制，不能大量製作，使其在現代有極高的工藝和歷史價值。

朝鮮王朝以大明為正朔，禮儀、服飾、文字、官制皆效仿明代，官服上同樣有補子。（網上圖片）

補服已然成為東亞文化圈共有的歷史記憶與重要文化資產。然而，補子上代表吉祥寓意的動物，如今卻被西方以有色眼鏡看待，將之與疫情連結起來，顯見西方對東方文化象徵仍有很深的錯誤認知。其實從近代的天主教耶穌會士（The Society of Jesus）於17世紀至19世紀所編撰的漢學書籍，可以看到東西文明交流之初，西方人對於中國、乃至於東方觀感的變化。如著有《中國圖說》（China illustrata）的耶穌會會士阿塔納斯．珂雪（Athanasius Kircher，1602-1680年），即使一生從未到過中國，其書內容離不開基督宗教觀點，但仍不會刻意將中國人妖魔化，反而如實繪畫。另一位耶穌會士杜赫德（Jean-Baptiste Du Halde，1674－1743年）甚至不顧教皇禁令，著書為《中華帝國全志》介紹中國，以此證明中國文化與基督宗教能夠兼容並蓄。

基督宗教積極傳教、「拯救世人」的傳統，工業革命與發達的資本主義，融合之後形塑了歐美「白種人的負擔」與「西方中心論」，令他們認為未經現代化、工業化的亞洲、非洲是「野蠻且落後」的，是可以進行資源掠奪殖民地，這種高高在上的姿態一直延續到了今天。

從這次月刊封面風波，可見部份的西方人仍將中國文化中的野生動物意象與病毒相掛鉤，並随著新冠病毒疫情蔓延不止的現狀，打算將中國人民奮鬥百年才掙脫的負面標籤，再重新貼上。在多元化、全球化的當代，西方人未能尊重異文化所體現出來的傲慢，才更顯得落後且不合時宜。