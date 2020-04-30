【史海鉤沉】毛澤東發起反右運動　1957年全國人大會議被迫延期

因新冠肺炎疫情影響，今年中國全國兩會被迫延期召開。事實上，在毛澤東時代，由於不斷發起政治運動，中國全國人大會議也曾經多次被迫延期。1957年反右運動，就曾導致全國人大會議第一次延期。

1957年，反右運動遊行。（）

1957年5月18日，全國人大常務委員會舉行會議，決定在6月3日召開第一屆全國人民代表大會第四次會議。然而到了5月25日，全國人大常務委員會宣布，會議改於6月20日召集。6月20日到25日，第一屆全國人民代表大會第四次會議舉行預備會議，6月26日起正式舉行會議，7月15日會議閉幕。

這次全國人大會議延期的原因是毛澤東發起反右運動。1957年2月27日，毛澤東在最高國務會議上發表《關於正確處理人民內部矛盾的問題》的講話。4月27日，中共中央發出《關於整風運動的指示》，以正確處理人民內部矛盾為主題的整風運動隨後展開。

在此之前，毛澤東於3月12日在有黨外人士參加的全國宣傳工作會議上發表講話，聲稱要繼續貫徹執行「百花齊放，百家爭鳴」的方針。毛澤東號召「一切立志改革的志士仁人」以「捨得一身剮，敢把皇帝拉下馬」的精神，向共產黨提批評建議。在毛澤東的號召下，中國知識界出現了空前的「大鳴大放」局面。

1957年反右運動中，百萬幹部被下放到農村和礦場勞動。（中國反右運動數據庫）

按照中共官方的說法，在整風過程中，「極少數右派分子向黨和新生的社會主義制度發動進攻」。５月中旬，毛澤東寫了《事情正在起變化》一文，他指出「在民主黨派中和高等學校中，右派表現得最堅決最猖狂」。「右派的企圖，先爭局部，後爭全部。先爭新聞界、教育界、文藝界、科技界的領導權」。

6月8日，中共發出內部指示，要求組織力量反擊右派分子進攻。同日，《人民日報》發表題為《這是為什麼？》的社論。此後，全國陸續開展大規模的反右運動。

反右運動開始後，毛澤東對《關於正確處理人民內部矛盾的問題》作了多次修改和補充。1957年6月19日，《人民日報》全文刊發《關於正確處理人民內部矛盾的問題》，全國其他主要報紙也都全文刊載。

1957年，中國國慶節遊行隊伍中的反右和整風標語牌。（視覺中國）

次日，全國人大開始舉行預備會議，分組討論《關於正確處理人民內部矛盾的問題》。因此，全國人大會議改期的一個重要原因就是，要等到《關於正確處理人民內部矛盾的問題》正式公布之後才能開會。

第一屆全國人民代表大會第四次會議，把反右運動推到新的高潮。在大會報告、發言和小組討論，充滿反擊右派的氣氛。此前，已被指名受到批判的全國人大代表在最後幾天的全體會議上紛紛檢討。

7月16日，《人民日報》發表社論《反右派鬥爭的一次偉大勝利——祝第一屆全國人民代表大會第四次會議閉幕》。社論說，「代表們用自己親身經歷的事實駁斥了右派分子散佈的錯誤言論，證明中國必須堅持走社會主義道路，而要走社會主義道路就必須堅持共產黨的領導。」「代表們還揭露了許多右派分子的反動活動。他們的義正詞嚴的責問，迫使代表中的右派分子不能不低頭認罪。」

反右運動將55萬多曾經對中共提批評意見的知識分子、愛國人士和黨內幹部劃為「右派」。他們全被「勞動改造」，有的還發配邊疆，一部分還被關進監獄。此外，在農村幹部和小學教師中也打了不少「右派」，估計人數也達50萬；後來決定不在這類人中劃「右派」，於是他們被戴上「壞分子」或其他帽子，境遇同樣悲慘。在文革中，大部分「右派」和「摘帽右派」被再次衝擊。