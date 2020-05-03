【五一黃金周】全國大數據：廣東人最愛去東莞　成都人最愛出城玩

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，大量民眾在五一假期出遊。 受疫情影響，民眾出行多為短途。根據內地各項大數據統計，東莞成為遷入人口最多城市；而在全國熱門遷出城市中，成都則拔得頭籌。

官方數據顯示，5月1日，全國接待國內遊客總人數達2319.7萬人次，實現國內旅遊收入約97.7億元人民幣。當天，全國A級旅遊景區共開放8498家，約佔總數的70%。

全國人口遷入地較為明顯的集中在珠三角、長三角以及中部成渝城市群和西北部的西安等。（國是直通車）

東莞成遷入人口最多城市

根據百度地圖5月1日遷徙大數據斑點圖可以看到，全國人口遷入地較為明顯的集中在珠三角、長三角以及中部成渝城市群和西北部的西安。

具體來看，遷徙大數據顯示，5月1日，全國熱門前三名遷入地是：東莞市，遷入人口數量佔全國遷入人口總量的1.56% ；深圳市，遷入人口數量佔全國遷入人口總量的1.51% ；成都市，遷入人口數量佔全國遷入人口總量的1.49% 。而大部分前往東莞的遊客均來自廣東省內城市。

遷入排在前10的城市還有：廣州市、惠州市、蘇州市、佛山市、杭州市、西安市、上海市。在遷入排在前10的城市中，廣東省佔據一半。

在全國熱門遷出城市中，成都拔得頭籌。（國是直通車）

成都人最愛出外玩

而全國熱門遷出地與熱門遷入地基本重合，珠三角、長三角以及中部成渝城市群也都是人口熱門遷出城市。在5月1日，全國熱門遷出地中，成都市遷出人口數量佔全國遷出人口總量的3.42% ；深圳市和廣州市以遷出人口數量佔全國遷出人口總量的3.41%和3.25 %，分居第二和第三位。排在前10的區域還有：上海市、東莞市、北京市、西安市、佛山市、長沙市、鄭州市。

（國是直通車）