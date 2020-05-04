五一黃金周｜西安景區遊客暴增　網紅不倒翁小姐姐演出被迫取消

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，現時全國所有省區市都已下調應急響應。不少民眾趁著五一假期出遊。 5月1日，陝西西安的大唐不夜城步行街遊客暴增，景區實行了人流管控。出於疫情防控需要，3月20日才恢復的網紅「不倒翁小姐姐」演出也被迫取消。

據一名清潔工表示，當晚遊客突然變多，演出都停了。大雁塔地鐵站進站口排隊達數百米，隊伍一直綿延到地鐵站內。

去年7月起大唐不夜城景區有一位「不倒翁小姐姐」馮佳晨在網上爆紅，招牌動作「大唐女子絕美牽手」更是引來大量遊客排隊一小時以近距離觀看。不過在新冠肺炎爆發期間此項表演暫停。

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隨著新冠肺炎疫情逐步得到控制，3月20日「不倒翁小姐姐」觀賞項目恢復，演員戴口罩進行演出。雖然戴著口罩，不倒翁姐姐依舊身姿曼妙。不過不倒翁小姐姐不再與觀眾牽手互動，防護十分到位。

有遊客表示遺憾，覺得小姐姐戴上口罩看不到臉，少了仙氣。不過市民也表示，雖然遺憾，但為了安全還是應該戴口罩的。

對於遊客的遺憾，網友評論說，命比仙氣重要，現在這個階段還是不能摘口罩的。還有網友表示，這項目現在就不該開，還不是很安全。更多的網友則提出了建議：「給仙女小姐姐特製一批彩繪口罩吧，更好看。」「口罩上面粘個半臉照片。」「口罩外面帶個面紗。」「按照唐朝的特色，應該是帶冪蘺。」