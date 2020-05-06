【五一黃金周】內地宵夜經濟蓬勃：串燒受歡迎　小龍蝦按月增97%

內地五一假期昨日（5日）結束，新冠肺炎疫情初步受控下，大批民眾出門外遊，加上外賣行業復工，一起帶動食肆生意額上升，其中又以夜間經濟數據特別亮眼。 微信支付和美團統計了5月1日至3日晚上9時到次日凌晨2時的餐飲支付數據，發現包括廣州、上海、北京、武漢等城市在內，串燒都是夜間外賣熱度最高的食物，長沙、西安等城市的民眾則喜歡叫小龍蝦外賣。

小龍蝦是內地民眾最愛的美食之一。（資料圖片/視覺中國）

數據顯示，五一假期中，內地微信支付餐飲線下支付金額比3月增長447%，其中武漢民眾宵夜支付金額按月增長270%；烏魯木齊增幅最大，對比3月增長了16倍。

各地夜間外賣熱度最高的食物中，漢堡包在北京和廣州最受歡迎，串燒風靡廣州、上海、長沙、瀋陽、重慶、武漢、北京、成都和深圳，小龍蝦則在上海、長沙、西安和深圳備受喜愛。此外，沈陽民眾喜歡炸雞，重慶、武漢、西安和成都喜歡各類燒烤食物。

數據還提到五一期間夜間各美食對比4月的增長率，其中以小龍蝦增長態勢最為強勁，激增了97.30%；其次是奶茶/果汁，增長了64.99%；火鍋增長41.31%，燒烤增長33.33%，麵包甜點增長22.29%。折算成等價食物，約等於武漢人吃掉22萬條串燒，北京人吃掉33萬條串燒，上海人吃掉24萬隻小龍蝦。

各地旅遊小回溫，曾被視為「疫情集中地」的武漢市也逐漸展現城市活力。點擊以下圖輯瀏覽武漢夜市在五一假期的盛況：

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夜間經濟下，各城市「最火商圈」包括：深圳龍華、廣州長隆、武漢光谷/魯巷、北京三里屯、上海人民廣場、西安未央路等。其中深圳、東莞、成都市五一期間最多人飲酒的城市，深圳人在酒吧消費總額居內地第一。

值得一提的是，疫情受控下，內地夜間娛樂也在復蘇。北方人喜歡澡堂，南方人偏愛水療，雙方洗浴保健消費次數自2月跌入谷底，3月和4月開始呈增長趨勢。此外，微信支付運動健身消費金額是3月份的8倍，健身房消費增長225%。

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