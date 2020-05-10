【多圖】安徽發現李鴻章家族墓：棺材由日本進口水泥和糯米汁澆築

近日，安徽合肥肥東縣一處在建工地發現晚清重臣李鴻章的家族墓，當中的棺材由日本進口水泥和糯米汁等材料澆築。 專家表示，水泥在當時並不多見，更少會用於製造棺材，目前墓葬已整體異地保護性遷葬至他處。

肥東縣委宣傳部、縣文物管理所上周五（8日）證實，此墓是4月底該縣一處樓盤在施工時，由現場工人發現。文物管理所趙姓所長表示，當時施工現場工人發現了一座南北向的密封水泥棺墓，墓室用日本進口水泥、本地砂石和糯米汁混合澆築而成，覆蓋着U字形的水泥棺蓋，墓地則是利用石灰、黏土和細沙等混合而成的「三合土」堆砌。

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趙所長介紹，考古專家在查閱相關資料後，初步判斷這座水泥棺是李鴻章的家族墓，但墓主人的身份尚待進一步確定。工作人員已對這座墓進行搶救性保護，在安徽省、肥東縣兩級文物考古部門監督下，5月初被整體遷葬至肥東縣的店埠鎮城南公園。

趙所長提到，專家通過觀察研究後，發現這座水泥棺水泥品質很好、很堅固，表面光滑平整沒有裂痕，為研究同時期建築材料提供了很有價值的樣本。專家認為，晚清時期水泥在中國罕見，用於製作棺材則更少，此次發現亦顯示李鴻章家族的經濟和社會勢力。

李鴻章是晚清洋務運動主要領袖之一，曾創立第一支西式海軍「北洋水師」，代表清政府簽訂《馬關條約》、《辛丑條約》等一系列不平等條約。李鴻章1901年11月7日病逝於北京。

（綜合報道）