【距今5300年】「河洛古國」和黃帝有何關係？　北大考古學家揭秘

河南鄭州文物考古研究院日前宣布對位於河南鞏義河洛鎮雙槐樹遺址的考古工作，取得階段性重大考古成果。 經考古勘探發掘和科學測年確認，雙槐樹遺址是一處距今5300年前後的仰韶文化中晚期巨型聚落遺址。由於雙槐樹遺址位於河洛中心區域，專家建議命名為「河洛古國」。 北京大學教授、考古學家、國家「夏商周斷代工程」首席科學家李伯謙接受央視訪問時表示，不排除雙槐樹遺址是黃帝時代的都邑所在，至少是早期中國的醞釀階段，又指河洛古國是中華五千年文明沒有斷絕最大的一個根據。

雙槐樹遺址。（中新社）

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央視11日（周一）報道，李伯謙解釋，《易經‧繫辭篇》提道：「河出圖，洛出書，聖人則之。」「河」當然是指黃河，「洛」就是洛河。伊洛合流（伊河與洛河匯合）注入黃河的地方，現在叫河洛鎮。在河洛鎮發現這個遺址，至少從地點上講，從文獻記載的「河出圖，洛出書」的歷史背景來講，稱它為「河洛古國」沒問題。

李伯謙稱，根據碳14測定，河洛古國距今大約5300~5000年。遺址有三個大環壕，有集中成四排的建築基質，有三個墓葬，墓葬裡頭還有祭台，這些都說明了它已經進入古國階段。時間、地點、內涵都符合一個國家的建築，所以雙槐樹遺址就是古國時代，或者黃帝時代的一個都城遺址。

北京大學教授、考古學家、國家「夏商周斷代工程」首席科學家李伯謙。（影片截圖）

李伯謙指，雙槐樹遺址是黃河中原地區最核心的遺址。漢代的司馬遷有「天下之中」的說法，「天下之中」就是黃河中原地區。雙槐樹遺址延續下來，中間沒有大的變化。這麼長的時間沒有大變動是了不起的。中華五千年文明沒有斷，這就是最大的一個根據。李伯謙又稱，他認為黃帝時代是一個時期，黃帝不是指一個人，是一個部落。不排除雙槐樹遺址是黃帝時代的都邑所在，至少是早期中國的醞釀階段。

李伯謙指，到現在為止，雙槐樹遺址可以看作中國文明的源頭。仰韶文化，特別是仰韶文化中晚期發生的重大變化——從基本平等的原始社會向階級國家轉變，這裡就是典型。

青台遺址的北斗九星遺跡。（新華每日電訊）

農桑文明史的最早代表

李伯謙又稱，從文物上來看，雙槐樹遺址發現了一個非常逼真的家蠶牙雕藝術品。有研究說這蠶是家蠶，不是野蠶，正處在吐絲的狀態。除了家蠶牙雕，有兩個遺址還發現了絲綢的痕跡。離雙槐樹遺址不遠的滎陽汪溝遺址，在一個埋小孩的甕棺裡面，墓主身上纏的就是絲帛，這是很重要發現。他覺得講絲綢之路的話，源頭是在這裡。

（央視）