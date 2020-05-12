【歷史時空】AI修復百年前京城影像：馬車穿越鬧市、朋友見面請安

內地網民「大谷Spitzer」近日通過AI技術，修復了一段100年前記錄北京人生活的影片。在長約10分鐘的短片中，原本色彩單調、輪廓模糊的人影，經過修復後變得面目清晰、動作流暢。再加上後期逼真的音效，直接將觀眾帶回1920年的北京城。

左邊是黑白色的原素材，右邊是經AI修復後的彩色影像。（影片截圖）

影片一經發布就得到大量關注，截至周二（12日）上午，「大谷Spitzer」在微博發布的貼文已有逾13萬個轉發、61萬個讚好以及3萬多個留言。其中不少網民留意到，100年前北京人的出行方式多種多樣，可以騎馬、坐轎、坐人力車穿越鬧市及進出京城，不過城內多數人還是靠步行。

影片中的集市熙熙攘攘，非常熱鬧。由於在那個年代的民眾對錄影設備仍然陌生，片中拍攝到不少人在鏡頭前駐足良久，似乎在觀察這個新奇的「玩意」。寺廟內燒香拜佛的人也絡繹不絕，香火鼎盛。但也有細心的網民發現，除了在寺廟，在大街上很少看見女性。

紀錄片拍攝到北京城內的集市人來人往。（影片截圖）

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朋友及熟人碰面行見面禮（請安禮）的場景也引起熱議，有人指出影片中的三種禮儀，第一種是滿人間的打千，第二種是漢人的作揖，第三種是滿人婦女的請安。此外，告別前也要互相鞠躬再走。除了發現民族之間、男女之間打招呼方式有區別外，不少人感歎：「真是百年巨變，沒想到一百年前這麼懂禮節。」

😃100年前北京人打招呼方式，點擊以下圖輯瀏覽↓↓↓：

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據介紹，影像原素材來由加拿大攝影師在1920-1929年間拍攝，官媒《人民日報》四年前發布了這些資料影片。來自北京的「大谷Spitzer」表示，他剛好了解到AI復原的技術，因此在看到這部百年前的影片後萌生出修復的想法。

據他介紹，這段影片一共用了三個AI程式，其中第一個是負責補幀（DAIN），第二個是做解析度擴增（ESRGAN）的，第三個是上色（DeOldify），三種分工綜合到一起。對於AI修復和人工修復的不同之處，「大谷Spitzer」解釋稱，二者背後的工作邏輯相同，但AI修復的速度更快。

但他也指出，影片中的顏色只是計算推斷出的結果，目前仍未能做到完全精確和符合歷史。「由人類的藝術家來做的話，他肯定是了解中國古代歷史，做得應該會更準確，我覺得這是人工智能現在還不足的地方，是要通過不斷地訓練來加強的。」

（綜合報道）