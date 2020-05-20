【透視海軍陸戰隊】陸海空直搗金湯　解放軍如何取勝攻下一江山島

朝鮮戰爭尚未結束之際的1952年，解放軍便已經在思索如何重新開展「解放台灣」的大業，只是礙於半島戰事未停與缺乏足夠海空軍，大業只能繼續擱置。不過，在艾森豪威爾（Dwight David Eisenhower，1890─1969年）就任美國總統後，渠宣吿解除「台海中立化」、鼓動台灣派軍騷擾，甚至劫奪外國商船，嚴重威脅大陸沿海；加上蔣介石有意與美國簽署軍事條約，因此攻取台灣與其他國民黨部隊據有的島嶼，遂成了中共刻不容緩的嚴肅課題。

幾經辯論後，中共高層立下「從小到大、由北向南、逐島進攻」的戰略，解放軍也依照總參謀部「力量向前伸」的方針，開始着手擬訂收復沿海島嶼和爭奪沿海制空權的計劃。1954年9月，解放軍先向福建金門發起「九三炮戰」，結果台灣與美國於12月正式簽訂《中美共同防禦條約》，逼得周恩來出面痛斥這是美國「企圖利用這個條約使它武裝侵佔中國領土台灣的行為合法化，並以台灣為基地擴大對中國的侵略和準備新的戰爭」。

台灣與美國締結軍事條約後，美軍可藉此駐守台灣，對中國大陸形成一定威脅。（US Taiwan Defense Command）

為避免《中美共同防禦條約》的適用範圍納入閩浙各島，中共決定以陸海空三軍協同作戰，先將浙江外海的大陳列島給攻下。1954年8月，華東軍區成立浙東前線指揮部，由華東軍區參謀長張愛萍擔任前線司令員兼政治委員。不過有鑑於1949年金門島古寧頭登陸戰的失利，因此如何攻取大陳列島、何時攻擊、從何處登陸突破，遂成了缺乏聯合作戰經驗與登陸工具的解放軍，得優先解決的難題。

當時大陳列島上既有超過2萬名國民黨部隊駐守，火力不容小覷，又有美國中央情報局（CIA）以「西方公司」為化名扶持的「反共救國軍」遊擊武力巡弋，同時更是「中華民國浙江省政府」的流亡中樞，頗受蔣介石重視，倚之為「反攻大陸」的前哨基地。因此解放軍內有不少將領主張一舉直搗大陳列島，如此一來周邊其他小島自可順勢拿下。然而張愛萍考慮到渡海作戰難度高、這又是解放軍首度三軍聯合作戰，無論就戰略或軍事層面來看，都只許勝不許敗，因此拍板決定先從距離最近、又屬大陳列島北方門戶的一江山島打起。

台軍「太平艦」1954年被解放軍海軍擊沉。（網絡圖片）

一江山島雖是個面積僅有約1.24平方公里的彈丸小島，上頭卻修築了極為堅固的防禦工事，又有154個火力點，因此到底要投入多少兵力進行登陸戰，這又引起激烈爭論，最後解放軍才決定調遣17個兵種、28個戰術群、火炮119門、高射炮60門、各式艦艇188艘、以及多架轟炸機與強擊機的龐大軍隊進行作戰。接着為了保障奪島登陸戰能順利奏捷，解放軍自8月起便派遣軍機飛臨一江山與大陳列島上空偵照，自11月開始輪番轟炸，沉重打擊了國民黨駐軍的補給與士氣。

根據統計，1954年11月1日至1955年1月10日間，解放軍空軍與海軍航空兵先後出動226架次軍機轟炸大陳列島與一江山島，魚雷快艇也不停出擊突襲，結果創下11月14日擊沉台軍千餘噸驅逐艦「太平艦」、還有1月10日擊沉「中權艦」坦克登陸艦、「洞庭艦」炮艦、重傷「衡山艦」修理艦與「太和艦」驅逐艦等輝煌戰果，令台灣不敢再派遣海空軍支持浙東島嶼，制海權與制空權就此拱手讓出，替解放軍登陸掃清了障礙。

張愛萍（右）負責指揮解放軍的首次三軍聯合作戰。（炎黃春秋）

而最讓蔣介石心焦的是，美國雖與台灣締結軍事同盟，但卻拒絕承諾協防大陳列島、金門、馬祖等地，甚至還不停遊說蔣介石放棄沿海各島，希冀藉此造成台灣與大陸在地理與事實上的隔離、呈現「兩個中國」的分裂局面。

蔣介石因此氣得痛罵主張撤守的美國參謀首長聯席會議主席雷德福（Arthur William Radford，1896─1973年）道：「其怯懦與幼稚愚拙極矣，但我行我事，死守大陳，力求自力更生」。然而，台灣政府的一切武器、油料、訓練、財政俱仰賴美國，蔣介石夢想的「自力更生」，終究只是一句奢談。

解放軍空軍與海軍航空兵出動多架次戰機，向一江山島與大陳列島掃射轟炸。（人民網）

就在蔣介石又着急又無奈的同時，解放軍已準備大舉進攻一江山島，張愛萍報吿中央軍委，決定趁天候良好之機，於1月18日正式發起登陸戰。然而沒想到，就當張愛萍於乘車向頭門山島指揮所移駐的1月17日這天，解放軍總參謀部忽然發下電報命令推遲登陸，稱「為時過早」。張愛萍大吃一驚，趕緊向副總參謀長陳賡力陳戰機不可失、此時若更動部署必暴露作戰意圖，且部隊若復員將浪費多日來的訓練。於是就在陳賡、粟裕、彭德懷與毛澤東等人的批准下，彭德懷一句「我們都是打過仗的，按愛萍的意見辦」，張愛萍終能按照原訂計劃，於1月18日清晨下令發兵出擊。

為了粉碎一江山島的抵抗與阻止大陳列島增援，解放軍先派出圖-2（Tu-2）轟炸機、伊爾-10（IL-10）強擊機、拉-11（LA-11）、米格15（MIG-15）等殲擊機等混成編隊猛烈轟炸，接着3千多名士兵再搭乘約138艘登陸艇陸續搶灘。值得注意的是，由於解放軍缺乏先進的海軍武裝，因此艦艇多屬自國軍手中繳獲的老舊炮艦，甚至還得出動機帆船載運士兵，連國共內戰時擄得的幾輛美製LVT-4「水牛」（Water Buffalo）兩棲裝甲車都被投入登陸戰。但這絲毫不能阻止解放軍的腳步。

解放軍發炮轟擊國民黨部隊駐守的一江山島。（維基百科公有領域）

一江山島地形陡峭，加上國民黨軍憑藉地勢建造大量坑道與碉堡，故能躲過轟炸機的掃蕩，並組織密集火網向登陸部隊掃射。曾擔任華東軍區空軍司令部通信參謀的老兵韓朝碩，就惋惜地說道：「在退潮的灘頭爛泥裏，我們步兵拿着武器深一腳淺一腳前進十分困難，加上灘頭陣地上有很多暗堡非常隱蔽，構成了多層次的火力配系。就這樣，我們的戰士在灘頭上犧牲不少，非常可惜」。

不過國民黨駐軍火力雖強，在缺乏台灣方面的支持下終究是負隅頑抗，加上解放軍於頭門山島陣地與命令海軍不斷向其炮擊，短短兩小時內就發射1.2萬發以上炮彈。此外，登陸部隊甚至想出用長竹竿綁炸藥包捅暗堡射擊孔的奇妙戰術，再輔以張愛萍準備的120具火焰噴射器（一樣都是從國軍手上得來的美製或日製舊武器），快耗盡油料的解放軍強擊機也不畏風險地多次俯衝威嚇，這才壓制住國民黨駐軍的火網。

1955年，台灣方面派出艦艇將大陳列島上的軍民悉數撤往台灣。（新浪網）

最後經過多輪血戰，解放軍終於在當日下午成功奪下一江山島上的制高點203高地，並擊斃俘虜國民黨部隊共1086人，但也付出了393人陣亡、1024人負傷的代價。戰事結束後不久，張愛萍便趕忙登上這塊彈痕累累的小島，並填寫一闕《沁園春‧一江山登陸戰即景》詞作為紀念。詞中寫着「陸海空直搗金湯，鋭難當。望大陳列島，火海汪洋……固若盤石，陡崖峭壁，首戰奏凱震八荒。英雄贊，似西湖競渡，初試鋒芒」，彰顯了張愛萍躊躇滿志、首次指揮三軍聯合作戰即吿大捷的勝者氣魄。

由於解放軍成功攻佔一江山島，大陳列島遂落入解放軍的火炮射程內，蔣介石再死守也毫無意義。儘管蔣介石滿心不願，但在美國的堅持與保證願意協防金門馬祖等島嶼之後，蔣介石只得違心表示：「不願違反我先行防衛台灣與中美互助關係，鞏固西太平洋兩國有關之防務，而為遠離台灣之大陳孤島引起大戰，以增加我友邦特殊之負擔，乃作敵人所樂意之戰爭，故在兩國協商同意之下，即日撤退大陳之軍民」，於1955年8月執行「金剛行動」，在美國軍艦的掩護下悄悄撤走近3萬大陳列島軍民，並美稱其為「大陳義胞」，但仍無法抹去慘敗逃離的事實，更改變不了美國只唯自身利益是圖的作風。

儘管日後中共改變戰略，決定將金馬台澎等島的解放全一攬子解決，不再逐島拿下，中央軍委還於1957年1月通過《關於裁減軍隊數量加強質量的決定》，裁撤了包含海軍陸戰師在內的大量軍士，希冀靠縮減軍費刺激經濟生產，使得一江山島戰役成為解放軍迄今唯一的一次三軍聯合作戰。但是中共統一全國的決心仍舊沒有動搖過，且隨着改革開放以來的發展，不論是軍事裝備、經濟成就、抑或教育水平，中國大陸對台灣已呈壓倒性優勢，台灣絕無「以武拒統」的勝率。但倘使台灣不肯以兩岸人民福祉為念，堅持往台獨與附和美國「反中」的道路上冒進，那麼解放軍的第二度三軍聯合作戰是否會在台海爆發，就有待時間的見證了。

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