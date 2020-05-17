【透視海軍陸戰隊】時存時廢　近代中國海軍陸戰隊的身影

台灣四面環海，從1949年兩岸分治起，無論初期台灣方面策畫反攻大陸需要登陸作戰，還是後期轉為主要防範解放軍的搶灘登陸，海軍陸戰隊始終是台軍不可或缺的戰力。 不過活躍於台海的台軍海軍陸戰隊並非因國府遷台才成立。實際上，清末甲午戰敗後，為加強保衛軍艦根據地的軍備力量所組建的海軍警衛隊，乃陸戰隊的前身。而後又歷經辛亥革命、軍閥割據、北伐、五次圍剿、抗戰、國共內戰等重要戰事，中華民國海軍陸戰隊，見證了近現代中國的跌宕起伏。

過去台灣民眾服義務兵役時，只要在新兵訓練結束抽籤抽中「海軍陸戰隊」，現場總會響起一陣掌聲與歡呼，因為該軍種的訓練艱苦，其所屬的兩棲偵搜大隊（海陸蛙人）與陸軍特種部隊101兩棲偵察營（海龍蛙兵）幾乎不分上下，堪稱台軍戰力最強、也是最精實的部隊之一。然而，如今台軍用來做為主要防衛力量的海軍陸戰隊，並非因蔣介石退守台灣才應運而生，這一切要從清末的北洋海軍說起。

1933年，駐南京閩系陸戰隊第一旅軍官合影。（「中華民國」海軍全球資訊網）

中國海軍陸戰隊起源：北洋海軍警衛隊

甲午戰爭使北洋海軍全軍覆沒，當清廷在戰後重建海軍時，籌辦海軍大臣、多羅貝勒載洵（1885─1949年）於宣統二年（1910）上奏，鑑於甲午戰爭中國海軍缺乏保護基地的戰力，陸軍與海軍的協同作戰又顯得扞格不入，才使日軍登陸劉公島後獲得俘虜10艘艦艇揚長而去的「豐碩戰果」，應設立海軍警備隊，起到「平時保衛本國海疆，以補陸軍所不逮；戰時佔據要地，以助海軍之進攻」等作用。

清廷准奏，隨即在山東煙台東山金溝寨海軍練習營（今山東省煙台市芝罘區奇山街道）旁，組建海軍警衛隊（又稱海軍禁衛隊），轄有1個步兵營、1個炮兵營和1個馬隊。不過由於當時已瀕臨辛亥革命爆發前夕，清廷對此隊的經費、裝備、訓練並不重視，所以在民國肇建後，警衛隊部份官兵自行散去，警衛隊解散，只有少部份被編入北洋政府海軍部警衛隊，或被一國人招募至威海衛（時屬英租界）擔任軍警，船過水無痕。

陸戰隊參與辛亥革命 攻下南京城

武昌首義發動後，革命風氣如星火燎原，瞬間蔓延整個中華大地。1911年11月，上海為起義軍所攻佔，史稱「上海光復」。滬軍都督陳其美（1878─1916年）組織成立「海軍陸戰隊」（海軍陸上作戰部隊），由滬軍都督府發給薪餉，又有華僑50餘人加入，總計200餘人、駐地在上海吳淞（今屬上海市寶山區）的陸戰隊粗具規模。迨「江浙聯軍總司令部」成立，陸戰隊也加入到光復南京之役，像是奮勇爭先擔任敢死隊攻打閉關堅守的南京城，或隨聯軍攻克天堡城（南京太平門外紫金山西峰的軍事要塞）、雨花台，陸戰隊皆立下赫赫戰功，並被擴編為「海軍陸戰大隊」，由南京衛戍總督徐紹楨（1861─1936年）節制。

眼看清廷控制的山東東部兵力空虛，甫於1912年在南京成立的中華民國臨時政府海軍順勢北伐，但由於煙台仍有海軍警衛隊存在，海軍陸戰隊400人遂開赴山東龍口（今山東省煙台市龍口市）。正當海軍陸戰隊摩拳擦掌準備大幹一場時，恰逢民國臨時政府與清政府議和（南北議和），宣統帝溥儀（1906─1967年）宣布遜位，陸戰隊已無用武之地，且南京衛戍司令部解散，民國的首支海軍陸戰隊隊員多解甲歸田，可見民國初年雖需要陸戰隊配合海軍協同作戰，但無論是閩系海軍或粵系海軍，陸戰隊均時設時罷，未有長期經營、常態化的打算，直到國民革命軍北伐即將成功時所召開的「國軍編遣會議」，原屬各地方勢力把持的陸戰隊軍力才真正得到統整。

在隨後的「蔣桂戰爭」（1929年3月至6月）中，國府的陸戰隊、第四艦隊配合陸軍攻克廣西梧州，桂軍大敗，李宗仁（1891─1969年）、白崇禧（1893─1966年）等人宣布下野，並逃往香港，蔣介石握有的軍政大權獲得鞏固。至1931年時，陸戰隊獨立旅官兵有4,800餘人，2個旅合計達9,600餘人，可謂不容小覷的軍力。可惜的是，等到抗戰軍興，國府因東線戰事不利、全面撤守，撤往內陸的海軍陸戰隊再次遭到冷落，遭到縮編、裁撤的命運。

1948年，「海軍陸戰大隊」軍士隊體能訓練。（「中華民國」海軍全球資訊網）

海軍陸戰隊的裁併與重建

1937年，抗日戰爭全面爆發，同年11月，有鑑於「八一三淞滬會戰」後國軍從東線撤退，日軍進攻山東、青島岌岌可危，國民政府軍事委員會下令青島海軍第三艦隊所屬的「定海」、「楚豫」等軍艦和十餘艘輪船，全部自沉於青島的大港、小港灣道，以阻擋日本海軍駛入。與此同時，除了陸戰隊第2旅第3、第4團駐閩江口或擔任沿海監視哨，其餘部隊都調入內地保衛鐵、公路以護路、剿匪，性質從水上轉為陸戰，如1938年在江西湖口（今江西省九江市湖口縣）以炮兵連隨同陸軍死守該地，雖然奮勇作戰但損失甚多、兵員補充不及，海軍陸戰隊存在的必要性便成為問題。雖經時任海軍總司令的陳紹寬（1889─1969年）極力維護，但在1946年陸戰隊第4團第1營的200餘人撥入廈門要港司令部後，自清末創建的陸戰隊完全被裁併或撤銷，部隊番號也不復存在。

直到抗戰結束的2年後，海軍代總司令桂永清（1901─1954年）認為中國海岸線綿長、島嶼星羅棋佈，為了配合海軍作戰和基地警衛的需要，以及親身赴美國考察美軍遠東艦隊與陸戰隊後，開始有意重新組建陸戰隊。1947年9月，國軍海軍陸戰大隊在南京成立，編制員額為軍官76人、士兵1,124人。翌年，因應國共內戰，陸戰隊獲得擴編的契機，原直隸海軍領司令部，分駐於上海、廣州、南京、台灣、青島與長山八島等6個海軍警衛營，通通劃歸海軍陸戰大隊，擁有了3個陸戰團、約8,400人的戰力。直到國民黨政府遷台前夕，海軍陸戰隊擴編為2個師6個團，下轄1.8萬兵力，作為未來台軍拱衛海上安全的重要憑藉。

國府遷台後，為了維持「反攻大陸」的基本國策，以及保持搶灘登陸作戰、作為陸軍前鋒的建軍政策，至1960年代台軍的海軍陸戰隊仍維持2個陸戰師的編制，並於韓戰爆發後獲得美援裝備的補給、全面換裝，戰力大幅提升。然而，隨着國際局勢的轉變，「一年準備、二年反攻、三年掃蕩、五年成功」的規劃逐漸淪為遙不可及的口號，海軍陸戰隊的整軍備戰目標從「攻勢作戰」轉為被動防禦（反登陸作戰），再次迎來人員縮編，以及陸戰隊司令部降編為指揮部，風光不再。

綜觀中國海軍陸戰隊在中國近現代史的發展，其受時局影響甚大，始終是作為陸、海軍的側翼，不但缺乏長遠規劃，且人員、武器、裝備等條件皆不如陸、海軍般穩定，地位相當尷尬。不過，海軍陸戰隊跌宕起伏的發展史，卻也見證了中國百年來的興衰，其為國家統一和抵禦外侮所做的貢獻，始終為歷史永遠銘記。