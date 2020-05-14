【歷史探秘】傳頌千載的漢代樂府　唱出漢代婦女的愛恨情仇

傳統詩詞搭配現代流行音樂也能擦出新火花！日前中國大陸中央電視台製作的音樂文化節目－《經典詠流傳》第三季，將傳誦千年的唐詩《賦得古原草送別》：「離離原上草，一歲一枯榮。野火燒不盡，春風吹又生」，從罹患脊髓性肌肉萎縮症的9歲男孩口中唱出來，感動無數網友，引發話題熱潮。

近年傳統文化在年輕人之間掀起一陣旋風，他們不僅身穿漢服，也偏愛哼唱帶有古典詩詞風格的歌曲。在這股風潮下，讓傳統曲藝舊貌換新，結合現代音律唱出不同的味道。不過，古典詩詞在創作之初，本就是那個時代的流行歌曲，如漢代流行的樂府詩，就是來自民間創作而成的民歌，率直地表達民眾的心聲與愛，無形中反映出當時的審美與愛好。

除了出土的漢代陶俑外，流傳至今的漢代樂府詩也能看出當時的審美與愛好。圖為陝西漢景帝陽陵博物院所藏的塑衣式彩繪侍女俑。（漢景帝陽陵博物院）

「樂府」本是漢武帝（公元前156－前87年）時設立的的官署，主要收集民間歌謠或是文人創作的詩詞來配樂，讓原本只在民間流傳的詩歌，經由樂府保存下來。漢代時將這些詩歌稱做「歌詩」，到魏晉南北朝時則改稱「樂府」或「漢樂府」。流行於漢代的樂府詩，在《詩經》與《楚辭》逐漸淡出文學舞台後產生，相較於其他文學形式，樂府較為平易近人，因為不需要太過華麗的詞藻，也沒有嚴格的格律要遵守，成為一般百姓與文人用來歌唱、抒發心情的一種方式。

由於漢武帝通過向外征戰、立威西域以保持絲路暢通，增加了中西文化經濟交流，樂府的發展也跟着受到影響，例如曲風加入胡樂元素（樂器、曲調）、歌詞中有佛學意象。另外，漢代樂府詩承襲《詩經》的寫實風格，且題材內容更加豐富，展現漢代各個生活畫面，而被稱作是漢代社會生活的「百科全書」。據學者統計，現今的漢樂府共有172篇，僅有11篇的主題為自然與動物，剩下161篇都以人為題，其中有36篇專寫女性，留下許多生動的婦女形象。

不過隨着經學家董仲舒（公元前192－前104年）提出《天人三策》，讓漢武帝採納其學說，進而「罷黜百家，獨尊儒術」後，婦女的生活開始逐步受到限制，如劉向（公元前77－前6年）撰寫的《列女傳》和班昭（45－117年）所著《女戒》二書，要求婦女需「三從四德」、「從一而終」。不過漢代尚未有明清時期社會那種極端的貞節觀，故漢代婦女守寡後再嫁乃尋常之事，也享有家庭財產繼承權與財產支配權。

漢武帝劉徹。（網絡圖片）

樂府中的漢代婦女形象可粗略分為四種，第一種是敢愛敢恨型，以《上邪》為例，這首樂府詩不長，無曲折的情節，也沒有具體的敘述和描寫，全是一個女子衝口而出的愛情誓言，一開口就指天為證：「上邪！我欲與君相知，長命無絕衰」，並用「我欲」兩字，表現出她為了愛天不怕地不怕的堅強意念和無所顧忌的精神，即使身處於儒家禮教逐漸形成的時代，仍然追求愛情且不屈服命運。

第二種為機智且擁有高尚品德與忠貞的女性，以《陌上桑》裏的女主角羅敷最為經典。「秦氏有好女，自名為羅敷。羅敷年幾何？二十尚不足，十五頗有餘。使君謝羅敷：『寧可共載不？』羅敷前置詞：『使君一何愚！使君自有婦，羅敷自有夫』 」。太守為羅敷的美色所吸引，問她願不願意跟隨自己回家。原以為憑藉自己的權勢，羅敷一定會答應，想不到羅敷非但不領情，還把太守奚落了一番。機智的羅敷，應是漢代所樹立的理想女性標準。

從漢武帝「罷黜百家，獨尊儒術」後，女性開始受到限制。圖為漢景帝陽陵博物院所藏的塑衣式跽坐拱手俑，以袖微遮面露出矜持的微笑。（漢景帝陽陵博物院）

第三種則是委曲無辜的婦女，如棄婦巧遇前夫的《上山採蘼蕪》：「上山採蘼蕪，下山逢故夫。長跪問故夫，新人復何如？新人雖言好，未若故人姝。顏色類相似，手爪不相如。新人工織縑，故人工織素。織縑日一匹，織素五丈餘。將縑來比素，新人不如故」。通過對話的方式，揭示一對已經離異的夫妻心理狀態與感受，雖是訴說棄婦不幸的婚姻，但從不正面描述棄婦的哀怨與委屈，而是通過新人與故人的比較，帶出前夫的念舊之情。

第四種則是閨怨型的婦女形象，由於漢武帝在位期間長年向外征戰，徵調了大量男丁，導致眾多婦女獨守空閨，產生大量閨怨詩歌，如《飲馬長城窟行》，描述妻子思念遠行在外的丈夫，只能在夢中與夫相見：「青青河畔草，綿綿思遠道。遠道不可思，宿昔夢見之。夢見在我傍，忽覺在他鄉」。結尾好不容易等到丈夫來信，卻「上言加餐食，下言長相憶」，一個字都沒提到歸期。《傷歌行》則是講述一位失去伴侶的女子，看到美好的春日景色，而觸景生情、睹物思人的悲傷。

陝西鳳翔出土的漢代銅鏡。（網絡圖片）

儘管董仲舒提出「三綱五常」的倫理觀念，主張「陽貴陰賤」，又說「君臣父子夫婦之義，皆取諸陰陽之道。君為陽，臣為陰；父為陽，子為陰；夫為陽，妻為陰」，使女性成為男性的附屬品，在家庭與社會中處於較低的地位，沒有辦法決定自己的命運。不過漢代樂府詩裏的女性形象，每一個都有着自身獨特的魅力，即便是棄婦，仍有着符合漢代審美的敦厚婦德。以及勇於挑戰禮教、大聲說愛的勇氣，讓我們看到在儒家禮教萌芽期的漢代社會，還有許多個性鮮明的女性身影。