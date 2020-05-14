【走下「天梯」】告別「懸崖村」　半數村民拎包入住四川縣城洋樓

四川省涼山州昭覺縣支爾莫鄉阿土列爾村又被稱為「懸崖村」，與地面垂直距離約800米，村民唯一進出的路是2556級的鋼梯。如今，該村逾半數村民要告別爬「天梯」的日子，搬入縣城郊區的新建的安置樓房。 由於當地政府為村民配備了床、梳化、洗衣機和電視機等傢私，搬遷的村民只需要「拎包入住」。

阿土列爾村又被稱為「懸崖村」，與地面垂直距離約800米。（網上圖片）

綜合內媒報道，據介紹，昭覺縣地處大涼山腹地，也是四川省最後7個將要脫貧摘帽的貧困縣之一。其中「懸崖村」共有164戶居民，這次搬遷的村民主要是84戶貧困戶。搬遷從周二（12日）開始，直至周四（14日）結束。「懸崖村」書記帕查有格透露，自2016年就開始徵求村民意見搬遷，但當時大部分貧困戶不願意離開。

他介紹道，「大家世世代代生活在這裏，有一些故土情節；這裏光熱條件還可以，適宜居住，糧食產量也還好，就不願意離開。比如，縣城海拔高一些，會更冷，而在懸崖村，溫度比較合適。」但後來聽說可被安置在縣城周邊地區（城郊）後，願意搬遷的村民也愈來愈多。

村民的安置地是四川最大的易地扶貧搬遷安置區，共有四個集中安置點，建設住房135幢4057套，可安置易地扶貧搬遷貧困戶3914戶，解決18914居民的入住問題。根據家庭人數，村民分配的新房中，面積最小為25平方米（約270呎），最大的為100平方米（約1080呎）。

「懸崖村」貧困戶搬入新建的安置樓房，帕查有格指村民需要自籌部分資金，人均3千元（人民幣．下同），戶均1萬元，即每戶居民最多自籌1萬元，就可以住進新屋。

易地扶貧搬遷貧困戶的安置點。（新華社）

+ 8 + 7 + 6

當地政府也為搬遷的村民在新屋中配備了電視、梳化、茶几、洗衣機等大件家具，食用油、垃圾袋等生活用品也可以領取。村民只需要帶些衣服和被褥就能入住。社區裏還有活動中心、幼兒園、醫院等，以及籃球場等娛樂設施。

「懸崖村」村民小江（化名）在周三（13日）搬遷，他指自己在縣城的新屋近100平方米，目前已拿到了新屋鑰匙。當日上午，小江與妻子背著簡單的衣物包裹，從「懸崖村」的家出發，一個小時下山走到山腳，再坐車前往縣城，大概兩個多小時到達。

關於未來的生活，另一位27歲的村民小理（化名）表示，能在縣城生活是他之前就很嚮往的事。「現在去縣城住的話，我的孩子就可以在縣城上學了。我是小學二年級文化，我希望自己的孩子能通過學習，獲得文化知識。」

「懸崖村」十多名小學生此前要從山下的學校爬17段藤梯回家（右），後來變成爬「鋼梯」（左）。（網上圖片）

實際上，「懸崖村」被外界所關注也與村內的學生有關。內媒在2016年5月曾報道，該村十多名小學生從山下的學校爬17段藤梯回家，其中接近村莊的幾乎垂直的兩條相連的藤梯長度約100米。此前也數次發生過村民在走藤梯時跌下懸崖的慘劇。同年8月，該村開始新建一條用鋼管打造的「鋼梯」，取代了之前更危險的藤梯。

帕查有格表示，「懸崖村」以後還可以搞旅遊開發，因為很多青壯年到時候會在村裏就業，參與旅遊開發的具體事宜，另外也不能把家裏的牲畜、莊稼這些也放棄了，「告別並不意味著永別，這個地方還是大家的家園。」

（綜合報道）