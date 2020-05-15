【歷史探秘】婆媳不和夫妻離婚　漢代儒家禮制下的婆媳關係

由易烊千璽、謝娜與何炅擔任主持的綜藝節目－《朋友請聽好》，民眾可通過信件，或是在節目直播時打電話等方式，來分享自己的故事。日前有位女士因婆媳不和致電向該節目求助。何炅認為「婆婆不喜歡兒媳這件事，不能說婆婆不對。因為婆婆本身就沒有義務要去喜歡兒媳」。他對於婆媳關係的看法，很快引起大眾的探討。有不少網民同意，親如母女的婆媳關係或許存在，但一定是極少數，否則也不會有「婆媳關係是千古難題」的說法。

自古以來，想要家庭和諧，很大的因素取決於婆媳關係是否和睦，自漢武帝（公元前156－前87年）「獨尊儒術」後，處在儒家禮教初步萌芽的漢代，婆媳關係又是如何呢？

2016年，湖南長沙根據出土文物及文獻資料復原漢代婚禮。（中新網）

漢代建立之初，便面臨到秦代遺留下來的社會與家庭問題。知名的思想家賈誼（公元前200－前168年）就曾嚴厲批評秦代時的家庭關係：「商君違禮義，棄倫理，並心於進取，行之二歲，秦俗日敗。……假父耰（音同「優」，整地的農具）鉏（音同「廚」，除草的農具）杖彗耳，慮有德色矣；母取瓢碗箕帚，慮立誶語。抱哺其子，與公並踞。婦姑不相說，則反脣而睨」。

賈誼點出，當年秦孝公（公元前381－前338年）力排眾議，放手讓商鞅（公元前390－前338年）推動變法，迅速將秦國改造為強國，即使後來商鞅被殺，其政策仍在秦國延續下去直到秦始皇（公元前259－前210年）統一天下。但商鞅變法帶來的弊端也非常明顯，因專攻人心弱點，鼓勵人們互相揭發違法言行，讓家庭人倫與禮儀遭到嚴重破壞，導致秦代世風崩壞。

在傳統儒家觀點看來，商鞅變法毀壞了秦國的風俗。（網絡圖片）

賈誼舉例，兒子只是把鋤頭、掃帚借給父親使用，就一副了不起的樣子；母親只不過隨意拿取瓢碗箕帚，就遭到責罵，而媳婦竟與公公坐一起給孩子餵奶！而文中的「婦姑」，說的就是婆媳，婆媳彼此看對方不順眼，互相漫罵怒目而視。以賈誼為首的漢臣，看到「秦滅四維而不張，君臣乖而相攘，上下亂僭而無差，父子六親殃戮而失其宜，奸人並起，萬民離畔，凡十三歲（但實際上秦朝共15年）而社稷為墟」。

有鑑於秦朝短短十幾年就滅亡，士人紛紛要求要重塑家庭關係，當時的社會已經變成父母不照顧兒女、兒子媳婦不孝順父母、手足之間不願謙讓的情況。道德的淪喪已經嚴重影響社會的穩定，為了改變秦代以來的社會風氣，漢廷決定整合先秦時期的儒家禮儀，以此規範社會，其中特別重視媳婦與公婆之間的關係。

四川滎經縣出土的東漢石棺外棺壁上古人接吻浮雕圖案。據專家考證，此圖是中國迄今發現最早的接吻圖，故命名為「中華第一吻」。（百度百科）

漢宣帝在位時（公元前73－前49年），有禮學家戴德、戴聖將流傳下來的《禮經》編成兩個選本－《大戴禮記》與《小戴禮記》，內容皆片面強調媳婦的道德規範與應盡的義務，還要無條件地服從以達到家庭和睦，且對待公婆需「婦事舅姑，如事父母」。這項要求，無論是在以婆婆為中心的漢代婆媳關係，還是期望婆媳關係如同母女一般的現代社會，都是難以做到的。

翻閲傳世的漢代文獻，虐待媳婦的婆婆可說是層出不窮。《後漢書．應奉傳》與《搜神記》都記載了一位勘比今日戲劇裏的「惡婆婆」：「後漢南康鄧元義，父伯考，為尚書僕射。元義還鄉里，妻留事姑（婆婆），甚謹。姑憎之，幽閉空室，節其飲食。羸露日困，終無怨言。」鄧元義與父親伯考前往京城，留妻子侍奉母親。鄧妻雖已非常小心地服侍婆婆，但仍被婆婆嫌棄，不僅被關在空屋，飲食還遭到限制導致身體虛弱，不過她一句怨言都沒有。伯考知道這件事後，不忍媳婦繼續受到虐待便將她送回孃家，後來鄧妻改嫁將作大匠應華仲。之後鄧元義在路上看到前妻坐朝車出門，還特地向旁人解釋：「此我故婦，非有他過，家夫人遇之實酷，本自相貴」，表示前妻雖然改嫁他人，但在前段婚姻裏並無任何過錯，而是母親太過嚴厲。

婆媳問題也同樣困擾《女誡》的作者班昭，為此，她在書中留下許多媳婦與婆婆相處經驗談。圖為《女誡》書影。（百度百科）

另一個惡名昭彰的婆婆，就是知名的漢代樂府詩－《孔雀東南飛》裏，男主角焦仲卿的母親。兒媳婦劉蘭芝聰明、勤勞，嫁入焦家後「雞鳴入機織，夜夜不得息。三日斷五匹，大人故嫌遲」，婆婆四處刁難，逼得劉蘭芝主動要求離婚，儘管焦仲卿懇求母親改變態度，焦母仍以「此婦無禮節，舉動自專由」，為理由拒絕兒子，導致雙雙殉情的悲劇。

從這兩則漢代婆媳問題導致夫妻離婚的事件，可以看到漢代的婆婆在家庭中有一定的權威，她的意見必須得到尊重與維護，因此每當婆媳間發生矛盾時，最後多以犧牲媳婦的權益－休妻，來解決問題。另外，自漢武帝設立「孝廉」來任用官員後，大力推行孝道，因而對媳婦有着很高的道德要求。使得有些士人僅是一點小事，便主動休掉妻子，如《二十四孝．湧泉躍鯉》的主角姜詩，與妻子龐氏一同侍奉母親，由於薑母喜飲江水，每天都是龐氏提着桶子去汲江水給薑母。一天龐氏去汲水路上遇到大風，無法及時回到家讓薑母喝到水，於是姜詩以此為由休掉龐氏。

直到今日，婆婆與媳婦該如何相處，仍是婦女間熱門的討論話題。圖為《織耕圖》（局部），畫中描繪婦女持家的辛勞。（台北故宮博物院館藏）

漢代媳婦為了維持婚姻、家庭，不得不忍氣吞聲、逆來順受地與婆婆相處，《女誡》的作者班昭（45－117年），也花了不少筆墨在書中分享多年來當媳婦的心得經驗談，吿訴女兒該如何與婆婆相處，以及不順從婆婆的後果。漢代可說是儒家禮教開始逐漸成形的階段，這一時期所訂定的規範，不僅使漢代社會風氣耳目一新，也對之後的朝代產生深遠的影響。