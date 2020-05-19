【日暮紫禁城】《末代皇帝》重映　如何脱下「西方眼鏡」看世界

為眾人所熟知的中國「末代皇帝」愛新覺羅•溥儀（1906─1967年），生於大清王朝，長在中華民國，被日本扶植成立滿洲國，最終卒於中華人民共和國。從親王長子、唯我獨尊的帝國皇帝、民國財政供養的「外國君主」、蘇聯戰俘，以及新中國的戰犯與一名普通公民，身份複雜多變，具有豐富的故事性，使末代皇帝成為後世影劇作品喜歡描繪的題材。

近期，曾於1987年上映的電影《末代皇帝》數位修復版與限量3D版在台灣上映，徘徊在傳統與現代之間的落魄王孫回到世人眼前，其電影敘事背後又隱藏着什麼蛛絲馬迹呢？

1987年，描寫清王朝宣統帝溥儀一生的電影《末代皇帝》首映，時隔33年後，數位修復版與限量3D版於2020年5月15日在台灣重新上映。（新浪微博@淘票票）

關於東方的想象

陰暗的大殿、猩紅的色調、藏傳佛教喇嘛為逝去的慈禧太后唸經超渡等意象，武漢大學新聞學研究生崔向東認為，意大利導演貝爾納多•貝託魯奇（Bernardo Bertolucci，1941─2018年）執導的《末代皇帝》特意刻畫了神秘、具有異國情調、專制且極具佛教文化的特色的古老帝國，滿足了西方對中國的想象：華麗的、政治專制（要求太監喝下墨汁）、殘酷（宦官舉着自己被切除的睾丸向站在城牆上的溥儀致敬）、奧秘的（煙霧繚繞的殿宇）、異國情調的、神秘的、虛弱的（病危彌留之際的慈禧）、黑暗、落後（少年溥儀仍在吸吮奶媽的乳汁）、貧窮（北京街頭冬天高高壘起的白菜堆）等要素。

清王朝終結後，電影敘事仍未給1949年後的中華人民共和國太多正面描述，如描寫文革時，紅旗、毛主席像、紅寶書（毛語錄）、「走資派」標語，戴着高紙帽遊街的「牛鬼蛇神」、宣傳畫、被批鬥者頭髮剃成「陰陽頭」，革命小將、舊軍裝、忠字舞，以及慷慨激昂的口號（造反有理、毛主席萬歲、文化大革命萬歲）與震天響的音樂。上述群眾暴力所呈現的「集體無意識」，既突顯了紅衛兵小將對「停課鬧革命」的激情，塑造出中國於1960年代中期處於一個「大動亂的年代」，荒誕而又缺乏理性。

西方拯救「落後無知」的東方

確實，中國較西方晚了將近百年才真正啟動工業化的步伐，但電影中卻有幾幕拍出了「西方教導東方」的意象。例如受封一品頂戴、毓慶宮行走的外籍教師莊士敦（Sir Reginald Fleming Johnston，1874─1938年），幫溥儀配好得以放眼看世界的眼鏡；溥儀使用鋼筆來挑選自己的新娘（古代皇帝大婚後意味着親政，但沒必要使用鋼筆）；溥儀在生母逝世後想去看望，不被獲准後絕望地爬上房頂，在千鈞一髮之際，莊士敦的手握住溥儀，助他脱險境。崔向東分析，導演運用仰拍鏡頭，在天空的背景下襯托莊士敦（西方）的形象愈發高大，也代表西方出手才拯救了岌岌可危的中國。

溥儀在生母逝世後想去看望，不被獲准後絕望地爬上房頂，在千鈞一髮之際，莊士敦的手握住溥儀，助他脱險境。（網上圖片）

此外，劇中出現莊士敦教導溥儀學會騎自行車這個「洋玩意兒」，此後溥儀得以在宮中自由的騎行，再也沒有乘過轎子或馬車，彷佛帶領末代皇帝擺脱了勞力密集的農業時期，走向工業新時代。不過根據史實，末代皇后婉容（1904─1946年）之弟潤麒（1912─2007年）才是第一個把自行車帶進紫禁城的人。潤麒稱：「我覺得這玩意兒挺新鮮，一定很好玩。自己有了好玩的新鮮玩意兒，總忘不了同樣貪玩的皇帝姐夫，於是我把自己家的這輛自行車騎進了紫禁城」。從此，溥儀迷上了騎自行車，前後共買下20餘輛之多，包括英國的「三槍」牌、德國「藍」牌、法國「雁」牌等，都存放在御花園內的絳雪軒。

《末代皇帝》影片中，溥儀在宮裡打網球。（網上圖片）

為了在宮裡方便騎車，溥儀甚至下了聖旨，讓內務府派人把從養心殿到御花園的門檻全部移除。北京故宮博物院前副院長肖正文表示，1993年曾做過一次統計，調查出被鋸掉的門檻有：東一長街的內左門等處、西一長街的內右門等處、東二長街所有的門、西二長街大部分門、東六宮中的五座宮門以及御花園的東西二門，全皇宮內苑竟不下30多處。不過電影沒有演出遜帝與前清皇族積極主動發現、接受新事物的一面，描繪成皆是經過莊士敦的「開導」與「引領」，末代皇帝才擺脱了落後和愚昧。

大清末代皇帝溥儀（右）與末代皇后婉容（左）的合照。（維基百科公有領域）

數位修復版重映 帶給世人何種新啟發

重新上映一部33年前的電影，將相同的文本帶給新時代的人們去重新觀看與詮釋，固然是向經典致敬，但30餘年來已經歷蘇聯解體、冷戰結束、亞洲金融風暴、九一一事件、全球金融危機、中國舉辦北京奧運、茉莉花革命、日本核災，以及正在進行的新冠肺炎（COVID-19）疫情等重大事件，世界政經格局早已有極大的變化。

2019年中國的科幻電影《流浪地球》，宣揚人類命運共同體，不再突顯英雄主義而主張國際平等、共同合作。重回電影院欣賞影史鉅作，修復版除了提供更多關於色彩、運鏡、構圖等電影細節，更該關注的，還是再次檢視、反思電影背後彰顯的價值觀，並揚棄過去「西方拯救東方（全球）」、「戴上西方眼鏡才能看清世界」的話語霸權。