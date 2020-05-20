【日暮紫禁城】民國年間的皇帝大婚　勾起溥儀心中的「親政夢」

經典電影《末代皇帝》在睽違32年後，數字修復版於5月15日重登台灣大屏幕，電影描述中國歷史上最後一位皇帝－愛新覺羅•溥儀（1906－1967年）的一生。溥儀經歷即位、遜位、復辟、成為階下囚等如傀儡般任人擺佈的際遇，也是清末、民國與人民共和國時期的近代中國縮影。電影裏的溥儀，看似掌握自身命運，選擇前往東北與日本合作，那麼歷史上，已經成年的溥儀心中是否曾有過「皇帝夢」呢？這要從民國11年（1922年，宣統十四年），溥儀「大婚」說起。

電影《末代皇帝》以數字修復版重登台灣大屏幕，尊龍（左）、陳沖（右），分別飾演溥儀與婉容。（facebook@甲上娛樂）

清廷於宣統三年十二月廿五日（公曆1912 年 2 月 12 日）接受南京中華民國臨時政府所提出的《清室優待條件》，宣布退位。皇宮外朝各部衙門皆被裁汰，只保留皇族、內務府與宗人府處理內廷。隨着日子一天天過去，小皇帝逐漸長大，對於在紫禁城的前清貴胄來說，最重要的就是為溥儀籌辦婚禮。

這場婚禮究竟有什麼不同呢？據清代禮制所載，「大婚」是指皇帝的婚禮，如果皇帝在即位前已成婚，那麼僅在登基後舉行冊封儀式，如把福晉冊立為皇后。因此，只有幼齡即位、長至適婚年齡的皇帝才有大婚之禮。而綜觀清代長達268年的歲月裏，僅有4位皇帝在位時舉行過大婚（溥儀大婚已遜位，故不列入），即順治帝（1638－1661年）、康熙帝（1654－1722年）與清末的同治帝（1856－1875年）、光緒帝（1871－1908年），他們都是幼主繼位，由母后（孝莊太后、慈安太后、慈禧太后）掌握實權，因此直到大婚才冊后立妃。

婚禮舉行時，在神武門內負責護衛的警察。（網上圖片）

這場在民初舉行的溥儀大婚儀典，與上述4位皇帝的大婚相比規模較小、花費也少，還是遵從滿族習俗在凌晨安排迎娶，仍吸引不少中外人士的目光，更是佔據各大報紙的重要版面。這場大婚，不少前朝遺老紛紛入京賀喜，但滿清遺老集結北京，頗有滿清誓師、效忠大會的聲勢，讓民國北京政府產生疑慮。雖然民國政府支持舉行溥儀大婚，也出力不少，如派出警力維持迎娶時的交通秩序、通融皇室開城門等，但並不代表民國政府允許1917年張勛復辟事件再次上演。而大婚過後，是否應該廢除優待清室、如何徹底消除帝制等議題，又再次困擾民國政府。

末代皇帝溥儀和皇后婉容舉行婚禮時的照片。（網上圖片）

民國北京政府的顧慮，並非毫無來由，以傳統儒家社會觀念來說，成婚等於成人。這場婚禮過後，溥儀將以新的身分面對外界，而溥儀本人事後多年回憶當時結婚心境表示：「我從第一天起一遍又一遍地想着一個問題：『我有了一后一妃，成了家了，這和以前的區別何在呢？……如果不是鬧革命，是我『親政』的時候開始了！』」。

溥儀並沒有說錯，翻開清代歷史，前述四位幼主繼位的皇帝多是大婚的同時開始親政，順治帝於順治八年（1651年）正月行親政典禮，同年八月舉行大婚，時年 14歲；康熙帝則是在11歲大婚，到13歲時才親政。而同治帝是於同治十一年（1872）九月大婚，來年正月親政，時年17。光緒帝則是光緒十三年（1887）正月行親政典禮，同年閏四月舉行大婚，時年16。與他們相比，17歲結婚的溥儀，徒享皇室「大婚」之名，卻無「親政」之實。

溥儀（右）與皇后婉容（左）的合影。（維基百科公有領域）

畢竟大婚親政在清代有例可循，不能怪民國政府擔憂溥儀大婚後可能有進一步的行動。當溥儀於1924年被逐出紫禁城後，政府隨即成立「清室善後委員會」，分組查封宮殿，最後在養心殿發現一封打算於1924年春夏時密謀復辟的文件，裏頭有康有為（1858－1927年）請溥儀外籍教師莊士敦（ Reginald Fleming Johnston，1874－1938年）代奏遊說的信函，還有內務府大臣金梁（1878－1962年）詳列如何密圖恢復等奏摺。委員會立即決定將這些文件發表公諸於世，甚至具函控吿溥儀蓄謀背叛民國政府，不過因臨時執政段祺瑞（1865－1936年）已發佈大赦令，最後此案以不起訴處分。

這場大婚，對於溥儀、遜清皇室乃至於民國政府而言，都件重要的分水嶺。這場象徵成年的大婚，是溥儀萌芽恢復祖業的開端，想要擺脱從襁褓以來受人擺佈的狀態。對前朝遺老來說，這場代表少主成年當親政的大婚，在動亂的時局裏具有重要意義。從民國政府的角度來說，盤據在紫禁城的清代皇室，是要被捨棄的舊時代、舊文化的象徵，且溥儀成婚、成人，勢必要「當家作主」，北京政府又怎麼可能會放任溥儀在紫禁城中坐大呢。

於是，新婚不到兩年，溥儀便被驅逐出宮，不過民國政府可能沒有想到，本是清除帝制殘餘的行為，卻埋下日後溥儀東山再起的伏筆。溥儀離開深宮禁院的限制，卻又淪為國際政局中的棋子。一心想祖業的溥儀，在日本關東軍的扶植之下，欣然前往東三省建立滿洲國。溥儀的一生雖經歷三次登基，但舊時代一去不復返，終其一生都沒有實現他的「親政皇帝夢」。