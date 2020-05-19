【有片】超稀有「古代神獸」再現　白狍現身東北虎豹國家公園

據內媒報道，國家林草局東北虎豹監測與研究中心指，繼4月5日首次發現後，4月14日在位於吉林省、黑龍江省廣大地區的東北虎豹國家公園大興溝分局轄區，再次拍攝到「神獸」白狍。 在影片中，同一鏡頭完整記錄了一黃一白2頭狍子一起在林中活動的影像。

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經國家林業和草原局東北虎豹監測與研究中心副主任馮利民博士鑑定，影片中的2隻鹿科動物都確定為狍，其中白色的一隻為罕見的白狍（狍白化個體），黃狍是雄性，白狍是雌性。

狍隸屬於哺乳綱偶蹄目鹿科狍屬，是國家「三有」保護動物（國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物）。狍是最常見的鹿科動物之一，在內地分布廣泛，常棲息於森林、灌叢等環境，食物包括草類、樹葉、樹皮等，性格溫順。

狍在通常情況下都是黃色的，而純白色的狍子是罕見的白化現象。白化現像是基因突變的結果，在白化動物體內由於缺少酪氨酸酶，不能合成黑色素，從而導致毛色等呈現白色，形成白化現象。白色突變的動物個體，在自然界多種動物中都有發現，是自然界生物多樣性現象之一。

馮利民指，中國曾在1981年於內蒙古發現過一次白狍，再前一次文獻記錄要上溯至乾隆年間。

乾隆十六年（1751年），蒙古台吉必力滾達賴向乾隆皇帝獻上了一頭白狍，當時乾隆生母崇慶皇太后即將過六十歲生日，乾隆特意讓郎世寧依照此狍形象繪製《瑞狍圖》作為慶賀太后生日的禮物。（網絡圖片）

白狍、白鹿等在中國古代被人們視為國寶或神物，在近270年前的清朝乾隆年代也有相關記戴。乾隆十六年（1751年），蒙古台吉必力滾達賴向乾隆皇帝獻上了一頭白狍，當時乾隆生母崇慶皇太后即將過六十歲生日，乾隆認為白狍是應時而至，是祥瑞徵兆。他特意讓郎世寧依照此狍形象繪製《瑞狍圖》作為慶賀太后生日的禮物。乾隆皇帝在第二年（1752年）塞外巴顏河圍獵時又捕獲一隻白狍，乾隆認為這是祥符疊呈，特作《圍中獲白狍詩以紀之》。

（綜合報道）