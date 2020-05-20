【520表白日】唐朝詩人白居易如何與妻子情話綿綿？

每年5月20日因520普通話諧音為「我愛你」，成為近來年輕人之間新興的情人節，不少民眾會選在這天向喜歡的對象表白。而2020年5月20日，因數字諧音剛好是「愛你愛你我愛你」，成為許多準新人眼中寓意美好的好日子，也讓這一天成為今（2020）年最熱門的結婚登記日，已有7000多對新人預約登記。

不過，與大膽示愛的現代年輕人不同，中國古代則偏愛含蓄的方式表達情感，即使是給人熱情奔放印象的唐代也不例外，從流傳至今的唐詩裏，可以一探唐人的愛情。

每年的5月20日因520諧音為「我愛你」，而成為海峽兩岸準新人眼中的好日子，多會選在這天辦理結婚登記。（中央社）

每個時代，表達愛情的方式多有不同，而與愛情的相關創作，無形之中流露出當時人們的道德觀念、審美、風尚與規範，反映出社會特徵。在中國唐代以前，已有《詩經》收錄許多先民的情愛詩歌，不過後人多以儒學經典視之，認為《詩經》具有政治教化的思想。到戰國時（公元前475－前221年），楚國流行的文體－《楚辭》，也並非是單純講述人神戀愛的詩歌，而具有政治涵義。詩人屈原（公元前343－前278年），就是在《九歌》中借用人們追求愛情的渴望，來表達他急於在政治上找尋知音的焦慮情緒。

唐代社會因科舉盛行，也承襲《詩經》、《楚辭》的風格，將男女感情比喻為君臣關係，不過比喻方式更加多變，如朱慶餘為科舉所作的《閨意獻張水部》（近試上張水部）：「洞房昨夜停紅燭，待曉堂前拜舅姑，粧罷低聲問夫婿，畫眉深淺入時無？」，詩人將新婦比喻為自己，新郎則是張水部（掌渡口、橋樑的六品官，指唐代詩人張籍），詩中的「舅姑」，則是以公婆比擬科舉主考官，因此詩中的「拜舅姑」則意謂金榜題名。整首詩相當細膩描繪新婦的忐忑心情，但實際上只是詩人借新嫁女子的不安，來暗喻自已對科舉考試的期待與擔憂。

唐朝詩人白居易的作品風格相當平易近人，即使是送給新婚妻子的詩作，其用詞依然樸實無華。（清宮殿藏本白居易畫像/維基）

而男性詩人則能跳脱各種禮教的束縛，擺脱女子在生理與心理上的牽絆，以假託女子的口吻，從其社會環境、現實生活的角度來抒發情感，如張籍（767－830年）《節婦吟》：「君知妾有夫，贈妾雙明珠。感君纏綿意，系在紅羅襦。妾家高樓連苑起，良人執戟明光裏。知君用心如日月，事君誓擬同生死。還君明珠雙淚垂，恨不相逢未嫁時」。詩人用「知君用心如日月」、「事君誓擬同生死」道出婦人與夫婿生死與共的堅貞，在心中經過一番掙扎之後，以「還君明珠雙淚垂」斬釘截鐵地申明己志。這首詩即是張籍假託女子，拒絕藩鎮平盧淄青節度使李師道拉攏而創作的。

當然，男性詩人還是有不少單純講述情感的詩作，如白居易（772－846年）《贈內子》：「白髮方興歎，青蛾亦伴愁。寒衣補燈下，小女戲床頭。暗澹屏幃故，淒涼枕蓆秋。貧中有等級，猶勝嫁黔婁（戰國時的隱士，生活貧窮為貧士的代稱）」，雖然家境清苦，但全家和樂融融。另一首《贈內》：「生為同室親，死為同穴塵。他人尚相勉，而況我與君。黔婁固窮士，妻賢忘其貧……我亦貞苦士，與君新結婚。庶保貧與素，偕老同欣欣」，這首詩寫於白居易剛成婚時，可以看到他對妻子許下白首偕老的諾言。儘管不是直接了當地說「我愛你」，但也相當樸實地傳達出白居易希望與妻子同甘共苦的婚戀觀。

洛陽白居易墓。（維基）

《全唐詩》亦收錄不少女性詩人的愛情詩，不過內容多是情感上的自怨自棄、漫長的等待與無盡的相思，如晚唐女詩人魚玄機（844－871年）《贈鄰女》最為經典：「羞日遮羅袖，愁春懶起粧。易求無價寶，難得有心郎。枕上潛垂淚，花間暗斷腸。自能窺宋玉，何必恨王昌？」，其中「易求無價寶，難得有心郎」成為千古傳唱，廣為世人所知。詩末則是自勉，要自己不再想著負心人，應有自身才貌能吸引如戰國時代宋玉這般傑出文人的自信。這首詩的背景，與魚玄機和李億的感情有千絲萬縷的關係。魚玄機嫁給李億當妾後，因李夫人對魚玄機的受寵「妒不能容」，而被送往京郊咸宜觀當道士。魚玄機當道士後，仍希望早日與李億重聚，寫下許多思念李億的詩，可惜終究沒有如願，在絕望之際寫下這首《贈鄰女》。

雖然唐代詩人承襲《詩經》、《楚辭》的風格，留下許多表面看似為夫妻間的情詩，實際上則是以假託女子口吻，抒發現實生活的詩作。不過從白居易送給妻子的詩作來看，能夠說出「偕老同欣欣」，應是含蓄的古人最大限度的表白了。