【歷史探秘】嫁女非潑水　唐代出嫁女還能光宗耀祖？

為彌補曆法的天數與地球實際公轉周期的時間差，人們在曆法中設置閏月或閏日，如今（2020）年就出現了農曆閏四月與四年一次的2月29日。閏月本是相當正常的現象，但在中國傳統習俗中卻有特殊的意義：過去有「父母逢閏月減壽」的說法，在福建、台灣等地，已出嫁的女兒必須在這個「多出來」的月份裡，為娘家父母準備豬腳麵線添壽。這是因為過去觀念認為嫁出去的女兒就像「潑出去的水」，已成為別人家的媳婦，回娘家孝敬父母已屬份外之事，所以才會由出嫁的女兒為父母「添壽」。

不過，「潑出去的水」並非一貫觀念。在唐代，女性與娘家之間的關係似乎比傳統上所認為的還要緊密。

傳統認為嫁出去的女兒就像「潑出去的水」，在許多地方，舉行婚禮時，新娘的母親會在禮車出發之際潑上一盆水，象徵女兒出嫁，代表從今天開始，女兒不再是這個家的一份子。（Facebook@無限視角攝影服務）

據民俗學者的研究，中國大陸多地至今仍保有「嫁女時潑水」的習俗，並成為出嫁女兒與娘家關係之間的比喻，不過此一說法已難考證，至少到清代時已普遍流行，且在民國初年，嫁女潑水還成為知識份子批判的陋俗。「潑出去的水」，一方面象徵女性出嫁後備受娘家冷落、孤立無援地在夫家生活；另一方面代表女性不被原生家庭重視，也暗喻出嫁後的女兒對娘家的貢獻不多。長期以來這句話一直被認為是中國婦女社會地位低下的強力證明。

的確，如果依照歷史上各朝代訂定的禮制來說，女性在嫁入夫家後即以夫家為大宗（直系親屬），本家（娘家）為小宗（旁系親屬），對夫家的責任遠遠大於娘家，在家父長制的觀念下，更有把「不與娘家往來」視作美德的情形。用「潑出之水」來形容出嫁的婦女，看似非常貼切。

《唐宮仕女圖》，作者是唐朝的張萱、周昉。（網絡圖片）

但是，學者研究發現，歷朝歷代的婦女其實與娘家都保持非常緊密的聯繫，以唐代婦女來說，出嫁的女兒甚至還可以榮耀娘家。考古學者發現一個刻寫於唐玄宗天寶四年（745）的墓誌，內容相當豐富，且是少數記載唐人所期待的女兒光耀母族的墓誌。

墓誌刻寫陳照（697－744年）的一生：她為陳朝（557－589年）帝室後裔，9歲而孤，依養於外家（母親娘家），外祖母安排她嫁給徐氏，後又為本家伯叔所奪，改嫁盧氏。伯叔對她期望很深，曾預言此女「必光吾族」；陳照後來還為三個妹妹安排終身大事，又拯救異母兄長的性命，實現了伯叔的預言。

看到這裡，各位是否感到疑惑，這位南朝陳朝皇室後裔究竟哪一點「光宗耀祖」了呢？先從陳照的家世說起。陳照的先祖—陳武帝陳霸先（503—559年）於短短數十年間，從寒門晉升為皇室（《陳書》雖記載陳霸先為東漢名士陳寔之後，但事實上出身寒微）。迨隋滅陳（589年）之後，再從皇室淪為平民，家族社會地位起伏極大。李唐建立，陳朝宗室之後並未享有政治優待，入仕為官須與他人齊頭競爭，雖出個官拜宰相的陳叔達（572－635年），卻因出現「閨庭不理」、「閨薄污慢」等禮法人倫重大污點遭彈劾。可見陳家在極為看重門第出身、家族聲譽的唐代士族社會，其地位並不是那麼穩固。因此到了陳照時，如何鞏固、加強陳家的社會地位，就是首要目標。

陳叔達，字子聰，陳宣帝陳頊之第十七子，入唐後曾為禮部尚書。（網絡圖片）

陳照雖然9歲就成了孤兒，但母親出身高門—「五姓七郡」之一的博陵崔氏，外祖父崔敬嗣任房州（今湖北省十堰市房縣）刺史時，還曾禮遇被貶為廬陵王的唐中宗李顯（656－710年）。母族身份高貴，又從小由外家扶養長大，自小染習高門風範，而被陳氏長輩另眼相看、寄予厚望。陳照墓誌記載有關嫁妹、救兄的事迹，並非是唐代社會里女性所要承擔的責任。不過細看唐代婦女出嫁，嫁粧豐厚程度既代表娘家對女兒的重視，也會連帶影響出嫁後在夫家的地位。因此，陳照嫁妹不僅關係到三個妹妹一生的幸福，還身負娘家聯姻網絡的建立與母族社會地位的維持。

據墓誌記載，陳照異母兄長陳之望曾犯下大罪，由唐玄宗（685－762年）親自審理其案件，而陳照勇於挺身而出、承擔可能遭罪的風險為兄長陳情，終於讓兄長逃過死罪，為父親一房留下繼嗣，在看重是否有後代的唐人來說，陳照救兄對娘家厥功甚偉。而陳照之所以能夠做到嫁妹、救兄這兩件大事，與娘家為她安排的第一段婚姻（前夫徐氏）不無關係。經學者考證後，徐氏為唐玄宗重臣徐堅（660－729年），他雖非出身高門，但擁有豐厚的政治、人脈資源，加上陳照母族——博陵崔氏擁有極高的門第與郡望，因此得以妥善安排妹妹們的婚事，也能順利救出兄長。

即使唐代已推行科舉考試，不再依照門第出身來任用官員，但社會風氣依然看重家族郡望高下。而唐代婦女的婚姻，最大的功用就在於通過夫家的門地聲望，來鞏固、提升娘家的社會地位。圖為唐代仕女俑。（Getty）

唐代出嫁的女兒，其婚姻的重要性在於提升娘家的社會地位，而兩家在結親之後還能在各方面成為彼此的奧援，如女兒援引夫家資源幫助娘家喪葬，或於仕途上相互幫襯。

另外，唐代士族多有出嫁女在夫亡後歸宗（娘家）的習慣，孀婦攜子女返回娘家的現象十分普遍；亦有妻子早亡，丈夫將子女交由妻族養育；甚至有父母雙全，但孩子長養於外家的情況。可見唐代婦女與娘家之間的關係仍是相當綿密，且結為姻親的雙方家族，時常來往、合住，在唐代士族家庭也是十分常見，與俗諺「嫁女如潑水」的情況完全不同。