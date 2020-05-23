【歷史探秘】嫁女潑水代表娘家祝福　清代平民婦女與娘家的相處

近年女性平權、性別平等的意識抬頭，許多民眾注意到傳統婚俗中對女性不平等之處。比如在禮車行駛後，新娘必須往車外丟一把扇子，象徵丟掉壞脾氣；而新娘母親則是拿着臉盆把水潑出去，代表「嫁出去的女兒如同潑出去的水」，與娘家再無關係；到了夫家的家門口前，新娘還需過火爐、踩瓦片，代表給夫家帶來好運，還有傳宗接代的意思。 這些針對女性的婚俗，逐漸被排斥，據台灣書香協會的統計，有高達67%的女性認為婚俗應該被改變，而有53%的婦女對結婚時的潑水習俗感到難過。也有不少民眾感到疑惑，潑水真就代表女兒嫁出去就與娘家再無瓜葛？ 但究竟出嫁時的潑水習俗，真的就是該改掉的陋俗嗎？

傳統婚俗裏的潑水，潑在車上與潑在地上就有截然不同的意義。如果娘家潑的水又高又遠，則象徵新娘與娘家的感情不會斷。（Facebook@蓋瑞婚攝）

新娘出嫁時的重要環節「潑水」，其來由已難考證，不過可以確定其觀點已普遍流行於清代，《紅樓夢》書中男主角賈寶玉曾為堂姊賈迎春婚後受虐的遭遇感到難過，而賈寶玉的母親王夫人則說：「俗語說的，『嫁出去的女孩兒潑出去的水』。叫我能怎樣呢？」，可見「嫁女潑水」的說法至少從清代中葉起就已廣為流傳。

不過潑水習俗的本意並非今日大眾所理解的從此與娘家一刀兩斷，閩南語有句俗諺說：「潑水是潑上車，查某子（女兒）嫁過是好名聲，有事後厝（娘家）是都在這；水是疼妳潑在車頂頭，有事妳就稟吿妳的好後頭（娘家）」。在這句俗語裏，潑水可是充滿着娘家人的祝福！有注意到嗎？句中的水是潑在新娘禮車上，這代表娘家疼惜女兒。另外，水還有消災、除厄的涵義，如果娘家潑的水又高又遠，則象徵新娘與娘家的感情不會斷。不過新人的婚姻若是不被長輩祝福，則會直接把水潑灑在地上，其意義與「嫁出去的女兒如同潑出去的水」相似，代表父母心寒，從此女兒與原生家庭再無關係。

既然理解婚俗潑水的兩種截然不同的象徵意義後，那麼看到清代民間婦女與娘家之間的綿密關係，也就不會太過驚訝。學者翻閲清代南方史料發現，民間婦女並沒有因為「嫁女潑水」的俗語，而與娘家疏遠。據學者統計，清代不同社會背景的家庭，其婚姻地域圈會與其社會階層成正比，即社會階層越高的家庭其婚姻地域圈也越大，反之愈小。因此平民婦女之所以能夠與娘家保持緊密關係，其中一個原因就是其締結婚姻的地域圈遠遠小於中上階層家庭，讓她們可以時常回娘家。甚至在清代山東省萊州昌邑縣（今山東省濰坊市昌邑市），還有新婚第一年或是第一個孩子出生以前，媳婦長住娘家的風俗。

清代民間家庭生活會有這樣的情況，或許也與當時有「大抵富家結婚男早於女，貧家結婚女早於男」的說法有關。貧苦人家為減少生活開銷，加上重男輕女的觀念，多會早早將女兒嫁出，並寄望嫁女所得的財禮能為兒子娶妻。清代史料理中常見有婦女「自幼」婚配給某某某為妻的記載，即女性從小就被婆家抱去作為童養媳。所以對尚未成年即離家出嫁的幼女來說，自然會對娘家抱有不捨之情，進而頻繁來往。

清代婦女基本上為娘家與婆家之間的重要紐帶。圖為「攝影180年在中國」展覽的翻拍照片。（馬鑫攝）

清代民間中下層也與上層社會相同，都需要依靠姻親來擴充人脈網絡，平民婦女自然在婚後與娘家保持着相當密切的聯繫，以提升夫族與母族的社會地位和經濟利益。不過，平民老百姓對於姻親關係，其實存在着矛盾的態度。基於親情，多數家庭仍與嫁為人婦的女兒保持密切往來，如金錢上稍有餘力的娘家，還會接濟生活貧困的女兒女婿；反之亦然，若是娘家貧困，嫁出去的女兒亦千方百計給予救助。

但另一方面，民間社會姻親之間的彼此救助，老實說幫助並不大。如果夫妻間的家族社會地位都一般，那麼岳父或妻兄自然無法提供女婿或妹夫較好的經濟、人脈資源，如果娘家生計處在温飽邊緣，那也根本無力照顧已經出嫁的女兒，反而會讓婆家擔心微薄的家產遭到媳婦「透漏」（拿走）。《清代南部縣衙檔案》曾記載，道光年間（1821－1850年）有丈夫表示在外工作期間，妻子與娘家人一同將「傢俱器物等件以及當價錢六千透漏一空」；或是媳婦在娘家兄長的教唆下拿走夫家衣物首飾，更有丈夫詳列妻子帶至娘家的物品等。

由於平民婦女難有獨立的經濟收入，也不像中上層婦女可以利用豐厚的嫁粧來為孃家排憂解難。因此當娘家發生危急的狀況時，便只好從婆家「拿點東西」來資助娘家。由此反映，清代民間社會的姻親糾紛，多由錢而起。婆家的處理方式，便是從儒家禮教下手，希望媳婦能在家父長制的規範下，與娘家劃清界線、減少回娘家的次數，以此避免錢財外流。

清代婦女與娘家之間的關係，即使「嫁出去的女兒如同潑出去的水」的觀念已廣為人知，但親情的連繫並不是一盆水就能輕易消除，於是從流傳下來的史料仍可看到出嫁的女兒常回娘家走動。如同婚俗潑水擁有兩種截然不同的涵義，過去封建社會的女性與娘家之間的聯繫，也有多種樣貌。