重慶開放江津石佛寺遺址　巨石上逾470尊摩崖造像巧奪天工

重慶在今年的「文化遺產宣傳月」，首次向大眾開放江津石佛寺遺址考古工地，使市民有機會走進考古第一現場。 江津石佛寺遺址最著名是其石刻造像，超過470尊摩崖造像，集中開鑿同在一塊巨石上，觀音造像身姿優美，表情慈祥，兩側的鏤空飛天，匠心獨具，神采飛揚。

石佛寺最著名是其石刻造像，超過470尊摩崖造像，集中開鑿同在一塊巨石上。（微博）

+ 2

據了解，石佛寺遺址位於江津區長江北岸的半山腰，是一座晚唐五代至明清時期的寺廟遺址。石佛寺依山就勢，利用天然巨石營建，於晚唐五代時期開鑿，元代最盛，元末毀於戰亂。石佛寺在明代初期重建，曾被列為「江津八景」之一，可惜至清代中期開始衰敗。有考古專家表示，利用天然巨石來修建寺廟，巧奪天工，目前重慶僅發現石佛寺一例。

如今的石佛寺遺址，面積大約3萬平方米，現已發掘4600平方米，不及總面積的六分之一，出土石造像、石構件、石碑刻等各類文物標本900多件。重慶市文化遺產研究院院長白九江指出，石佛寺遺址，是中國南方經過考古發掘，發現保存最好的古代寺廟遺址，「重見了一段已經被淹沒的歷史，對石佛寺的研究開創了新的路徑，具有非常重要的歷史科學和藝術價值。」

石佛寺遺址將會被打造成一個遺址公園。（微博）

石佛寺遺址考古工作下一步的重點，除了展開考古研究外，還將保護遺址的本體，並將其打造成一個遺址公園。

（綜合報道）