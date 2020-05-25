北宋夫妻合葬古墓發現「過仙橋」　寓意死後再續姻緣

內地考古人員近日對湖南省寧鄉市楊家灣古墓群作搶救性發掘，發現一座東漢墓葬和一座北宋夫妻合葬墓。其中，夫妻合葬墓兩個墓室之間有一扇小窗，俗稱「過仙橋」，表示死後再續姻緣的期待。

考古人員介紹，楊家灣古墓群的發掘為研究漢代和宋代時期的歷史、民俗、葬俗等提供了重要的參考資料。考古人員還將在該古墓群繼續勘探，尋找紅線內是否有新的墓葬。

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據介紹，「過仙橋」是古人「事死如事生」觀念的產物。夫妻兩人在生的時候在一起，死後合葬，墓室之間留一個洞，寄託著夫妻死後再續姻緣的祝福。但這在合葬墓中並不多見。

寧鄉市文旅廣體局文物科副科長孫丙麗稱，「夫妻兩個活的時候在一起，死了也要埋到一起。中間留一個洞，類似於兩人可以在裡面通通氣，靈魂在裡面可以聊聊天。」

夫妻合葬墓最早流行於漢代

早期的中國先民大多為單人墓葬，直到周代，夫妻合葬墓才開始出現。《詩經》有言「榖則異室，死則同穴」，但現實卻並非如此。目前發現的周代夫妻合葬墓，大部分都是並穴合葬，而非同穴而葬，並穴墓本質上是兩座墓，只是相距很近，算是葬在一起。

夫妻合葬最早流行是在漢代。漢代的編戶齊民政策，將家庭的核心地位更加強化，儒家強調人倫關係的重要性，也進一步強化夫妻關係。