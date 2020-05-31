浙江餘姚發現8千年前遺址　早河姆渡文化1千年　改寫寧波地區歷史

浙江30日（周六）公布寧波餘姚井頭山遺址考古的最新成果，表示經初步測定，井頭山遺址的年代在距今7800～8300年之間，早於河姆渡文化1000年，寧波地區人文起源的歷史在河姆渡文化基礎上再往前推進了1000多年。

井頭山遺址出土大量精美陶器、石器、木器、骨器、貝殼器等：

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井頭山遺址位於寧波餘姚三七市鎮三七市村，東距田螺山遺址1.5公里，埋藏深度5到10米，總面積約8000平方米。2013年下半年，在原廠區土建地勘鑽孔泥芯內，出土了深埋地下的碎小海生貝殼、動物骨頭和陶片、殘骨器等遺物。當地考古工作人員調查核實後，確認陶片特徵與河姆渡文化既相似有明顯區別。隨後初步確認該遺址是一處在浙江考古中還從未發現過的史前貝丘遺址。

經多家實驗室測定，井頭山遺址的年代在距今7800至8300年之間，早於河姆渡文化1000年。這是寧紹平原史前考古年代學上的一個重大突破，也是寧波地區人文起源的歷史在河姆渡文化基礎上再往前推進了1000多年。

2019年9月，井頭山遺址正式轉入考古發掘階段，出土大量精美的陶器、石器、木器、骨器、貝殼器等人工遺物和早期稻作遺存，以及極為豐富的水生、陸生動植物遺存。

截至2020年5月，井頭山遺址已出土灰坑、食物儲藏坑、密集貝殼堆積上面局部的燒土堆、樹根以及器物加工、食物處理場所等生活遺跡，可較清晰地復原出8000多年前中國東南沿海地區部分先民的生產、生活狀態和自然環境的特徵。

對於井頭山遺址的考古發現，北京大學教授趙輝說：「獲得的豐富的考古資料，可以讓我們復原這更早的1000年間的，我們的古人類、古代社會，生活生產方方面面的景觀，給我們呈現一段非常生動的歷史。」

河姆渡文化遺址中發現的稻穀。（網絡圖片）

根據資料，河姆渡文化是分布於浙江杭州灣南岸平原地區至舟山群島的新石器時代文化，其年代大約在距今6000年到7000年之前。在建築方面，遺址中發現大量干欄式建築的遺跡，在食物方面，植物遇存有水稻的大量發現，被斷定是人工栽培的水稻。

（綜合報道）