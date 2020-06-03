【歷史探秘】通姦不只罰小三　《唐律》還細究血緣身份關係

日前台灣大法官會議公布釋字第791號《通姦罪及撤回吿訴之效力案》，宣吿台《刑法》第239條（俗稱通姦罪）因「違憲」而失效，台灣婦女團體對婚姻將回歸民事管理的結果表示肯定，認為將有助於婚姻平權。 回顧中國法制史，因受儒家文化影響，中國人相當重視血緣、身份與親疏關係，素來視「私通」為萬惡不赦的罪行，因此通姦罪有相當長久的歷史，而《唐律》更是影響深遠。

多個民間團體在台北司法大廈肯定大法官釋憲通姦罪無效。（袁愷勛／多維新聞）

台《刑法》第239條規定：「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同」，據統計，通姦被吿的男女性別比例在偵查開始階段時，為每100名女性被控通姦時，有111名男性被控通姦；但到最後的判決階段，則變為每罰100名通姦女性，僅81名男性受罰。這是因為多數元配最後選擇只吿小三，對另一半則選擇撤吿所致。

早在先秦時期，便有懲處私通的法律條文。《史記．始皇本紀》載：「有子而嫁，倍死內外，禁止淫佚，男女浩誠，夫為寄之，殺之無罪」，不僅對私通定以極刑，且殺害通姦者無罪。漢代則嚴續秦代刑罰，到了融合胡族風俗的唐代，對於通姦罪，則以當事人的血緣、家庭倫理與身份為中心，定出詳細的懲處條例。

《唐律疏議》為中國目前現存最古老，同時也是最完整的法典。（網上圖片）

《唐律》所用到的「奸」字有三種意思，第一種泛指惡行，如奸盜、奸詐、奸欺之類；第二種則指作惡亂法的歹徒，如《唐律．緣邊城戌不覺奸人出入條》載，有「內奸外出」與「外奸內入」，此處的「奸」，指的是在國境內、外的犯罪者。第三種就是指性犯罪的通姦與強姦，《唐律》也給兩者不同的刑罰。

《唐律》裏，奸罪和其他刑罰相比，在定罪量刑方面明顯受到儒家宗法制度影響，因此男女的判刑主要依據身份、血緣而有不同的刑責。《唐律疏議．雜罪》指出，若有干涉及奸罪的處罰，首先會先區分當事者是否有無身份關係。關於無身份關係的奸罪，是指犯奸的男女彼此之間不存在隸屬的等級（如主僕）或親屬身份，意即作為共同犯罪主體的男女雙方，他們既非親屬、亦非僕役與主人的上下尊卑關係；若是犯奸者雙方互有關係則往下細分，而有：親屬相姦、家賤奸主，或是沒有身份關係的良人（普通老百姓）奸罪、良賤相姦，以及道士、女官、僧尼與良人的奸罪。

《唐律》關於通姦罪的懲處，主要基於雙方的血緣與身份關係，若是具有尊卑關係的主僕，刑責會有所不同。圖為唐代畫家閻立本所繪的《步輦圖》（局部），現收藏於北京故宮博物院。（網上圖片）

親屬之間的奸罪主要有兩種：一是有血緣關係的親屬，如與內外緦麻親屬（曾祖父母、族父母與族兄弟姊妹等）、小功親屬（伯叔祖父母、堂伯叔父母、已嫁堂姊妹等）之間的奸罪。第二種是有尊卑名份的親屬奸罪，如與父祖妾、妻子與前夫所生的女兒等。有不同的加重刑責，如緦麻親屬罰徒三年，不過小功親屬則各自流放兩千裏。這是因為親屬之間的通姦不僅破壞原有的關係，最重要的是違反儒家傳統主流的家庭倫理秩序與道德規範。

《唐律疏議．雜律》的「凡奸條」載：「諸奸者，徒一年半；有夫者，徒二年」，代表身份的差異導致刑期有所差別，如無夫而奸者被罰一年半，但若是有夫者，刑罰加重。毫無身份關係的良賤相犯，如良人與官私奴婢相姦，則是各自加重刑罰，《唐律疏議．雜律》「凡奸條」：「……部曲（家兵）、雜戶（身份低於良人但高於奴隸）、官戶（官奴）奸良人者，各加（凡人相姦）一等。即奸官私婢者，杖九十（奴奸婢，亦同。）」。而無身份關係的道士、女官、僧、尼之間及其與良人之間的奸罪， 「若道士、女官奸者，各又加一等。婦女以凡奸論」。由於道士、女官、僧尼具有特殊身份，因此罪罰較重，與他們通姦者雖共同犯罪，但因不具備特殊身份，故依照「凡奸」定罪量刑。

如果單從《唐律》來看，可以發現唐代的通姦罪，因將其認定為通姦者雙方的共同犯罪，而對其身份關係定出詳細的條例。而台灣日前廢除的「通姦罪」，雖保留了過去律令時代的刑事部分，並跳脱出儒家的血緣身份關係，但由於元配決定撤訴，使得通姦的丈夫或妻子多未受到刑事上的制裁，導致了通姦罪在判刑上有性別不平等的情況發生。廢除通姦罪不代表鼓勵背叛婚姻，期望以此保障在婚姻關係中受到傷害的元配，又使台灣的兩性平權更進一步。