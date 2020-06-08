北京戒台寺裝修時發現遼代佛教石經　專家：揭開一個千年謎團

位於北京市門頭溝區的戒台寺近日發現一塊刻著佛經的石板，專家指該石經刻於遼代，並揭開了一個千年之謎：北京遼代時期三處石經藏經處終於全部定位。

↓↓↓ 圖輯｜北京戒台寺近日發現一塊遼代石經（按圖放大）：

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今年4月，中國科學院大學人文學院教授張明悟到戒台寺遊覽時，發現了這塊被置於院落屋簷下的石經經板。這塊石經經板高33厘米，寬61厘米，厚7.5厘米，雙面刻字，每面數百字經文，經辨認是密宗的《金光明最勝王經》的一部分。根據排版內容計算，完整石板應有近160厘米高。

戒台寺住持妙有法師指，在坐落於戒台寺接近山頂的千佛閣，近年來進行了大修，工人在地基施工過程中發掘出這塊石板。妙有法師推測，這塊石板應該在某個時期被砸斷，充當了建築材料。

位於北京房山縣雲居寺石經山的房山石經享譽中外。實際上按照當時遼代的記載，北京地區的石刻佛經藏經處共有三處，除了雲居寺之外，一為「馬鞍山」的山洞裡，一為京西三十里的盧溝河東岸「小石經」處。但是自遼代之後，戰亂頻仍，另外兩處藏經處準確地點已不可知。

中國社會科學院世界宗教研究所研究員、房山雲居寺與石經文化研究中心主任羅炤解釋，「小石經」一般認為就是首鋼園區內的石景山，近年來首鋼園區內曾發現一塊《佛本行集經》殘石，但「小石經」的準確地點尚待考察。戒台寺位於北京市門頭溝區的馬鞍山上，當地在遼代也確實名為馬鞍山，如今戒台寺石經的發現證實當地為其中一個藏經處，讓北京三處石經藏經處全部被定位，揭開了一個千年之謎。

學者：對於北京建城史具重要意義

羅炤又指出，在遼金時期，北京西山文化主要位於門頭溝和房山。這塊石經板的發現以及價值挖掘，可以為西山文化帶的發展注入新的內涵，說明北京的西山文化帶不僅有明清文化，也有重要的遼金文化。遼金正是北京奠定首都地位的時期，挖掘北京西山的遼金文化，對於北京建城史無疑具有重要的意義。

↓↓↓ 圖輯｜北京戒台寺始建於唐武德五年（公元622年），是全國重點文物保護單位（按圖放大）：

根據資料，戒台寺始建於唐武德五年（公元622年），原名慧聚寺，明朝英宗皇帝賜名為萬壽禪寺，因寺內建有全國最大的佛教戒壇，民間通稱為戒壇寺，又叫戒台寺。戒台寺是全國重點文物保護單位，它是中國北方保存遼代文物最多、最完整的寺院。最特別的是其保留了佛塔，經幢、戒壇等遼代佛教中十分罕見的珍品。

（《新京報》）