【歷史探秘】宋人為何多「晚婚」：科舉考試耽誤終身大事

現代人晚婚已成為一種趨勢，其中更不乏有高收入且事業有成的男女：現代年輕人多追求自我，人生首要目標不再是成家。今日大眾對於古代婚姻的認識，多以為古人年記輕輕就選擇建立家庭，其實不然。宋代由於科舉制度，使男女婚嫁年齡普遍晚於其他朝代。不過需要注意的是，宋人成婚年齡雖然偏大，但多數仍於適婚年齡範圍內結婚，與現代人多已過適婚年齡的晚婚不太一樣。

宋人究竟幾歲成婚，要先從《周禮》與孔子（公元前551－前479年）說起。《周禮．地官．媒氏》載：「令男三十而娶，女二十而嫁」，其所載之結婚年齡顯然不僅偏大，還不符合古代的實際狀況。孔子對此的解釋為：「夫禮言其極，亦不為過，男子二十而冠，有為人父之端，女子十五許嫁，有適人之道。於此以往，則自昏矣」，認為《周禮》的男子30歲、女子要20歲才能嫁娶只是婚嫁年齡的上限，而非強制要求。孔子建議男子行過冠禮（成年）、女子只要滿15歲，就是適合成婚的年紀。

現代人晚婚現象較為普遍。（Reuters）

孔子的這番解釋，影響到後世。漢代普遍男女早婚，男性的初婚年齡在14至20歲，女性則是13歲至16歲。唐代則規定：「男年十五，女年十三以上聽婚嫁」，且唐人對男女生理構造的理解為：「女子十四有為人母之道，四十九絕生育之理；男子十六有為父之道，六十四絕陽化之理」，因此男女皆早早成家，才利於繁衍後代。

不過這樣的情形到宋代有了改變。北宋知名史家司馬光（1019－1086年）在其著作《書儀．婚儀》，討論男女的適婚年齡：

古禮男三十而娶，女二十而嫁……然則古人之娶，未必皆三十也。……今令文，凡男年十五，女年十三以上，並聽婚嫁，蓋以世俗早婚之弊不可猝革，又或孤弱，無人可依，故順人情立此制，使不麗於刑耳。若欲參古今之道，酌禮令之中，順天地之理，合人情之宜，則若此之說當矣。 司馬光，《書儀．婚儀》

司馬光同意孔子對於《周禮》裏男女婚嫁年齡的解釋，但他認為宋代規定男15歲、女13歲即可結婚會產生問題，應參酌古今禮制，將婚齡下限提高。司馬光對於婚嫁年齡的觀點，為朱熹（1130－1200年）承襲，在《家禮》中，朱熹把男女的適婚年齡分別定為16到30歲與14歲至20歲之間。

嫁娶這項終身大事，在宋代有諸多考慮，使宋人婚嫁年齡普遍晚於其他朝代。圖為台北故宮博物院藏傳宋張擇端《清明上河圖》（局部）。（台北故宮博物院網站）

知識份子帶頭提倡將初婚時間延後，有多大的效果呢？學者統計宋代墓誌，發現宋代女性的平均初婚年齡為18歲，比唐代女性多了3歲，且宋代還有25%的女性超過21歲才結婚。而宋代男性的平均婚齡為24歲，比唐代多了2歲，初婚年齡最大為36歲。

北宋社會延遲結婚的風氣始於宋真宗朝（997－1022年），興盛於宋徽宗在位期間（1100－1126年），到南宋時社會已普遍。為何宋人平均婚齡都那麼大呢？這要從兩個社會風氣說起，一是當時道教與理學思想大興，男女之防漸趨嚴格，民間不再像唐代時開放；第二個原因則是科舉考試。

科舉之風盛行，影響宋代婦女的擇偶標準，她們格外看重擁有科舉功名，有進士及第者為佳，如以太子少師致仕的馮京（1021－1094年），在及第後「張侍中（張堯佐，為宋仁宗温成皇后張氏之伯父）耆，依外戚，欲妻以女，使吏卒擁至其家，頃中人以酒餚至，且示以奩且甚厚。馮固辭曰：『老母已許王氏矣』 」。連中三元登科的馮京，馬上成為當紅炸子雞，人人都想收他做女婿。最後馮京以母親早已幫他相中王氏為由，婉拒成為皇親國戚的機會，最後馮京成為同中書門下平章事（宰相）富弼（1004－1083年）的乘龍快婿。

宋代蘇漢臣《妝靚仕女圖》。（網絡圖片）

人人都想當「官太太」，但能成功考上科舉的男性實在非常稀少，於是宋代出現一種「榜下捉婿」的怪現象。在科舉發榜之日，各地富紳們便爭相挑選登第士子做女婿，稱之為「捉婿」。記載北宋末年廣州藩坊之事的《萍州可談》載：「近歲富商庸俗與厚藏者，嫁女亦於『榜下捉婿』，厚捉錢以鉺士人，使之俯就，一婿至千餘緡（綁銅錢的繩子，為古代記量單位）」，不惜花大錢也要嫁個狀元郎。

讓女兒當上官夫人，還能增進家族利益與社會地位，因此宋人甘願花上大筆錢財，只為求一個進士及第的女婿。但是這些想要考取進士的學子們，為專心念書，多有「不及第，不成家」的念頭，導致宋代士人的初婚年齡都偏大。加上因社會商業繁榮、經濟發達，而有「財婚」風俗。宋代男女婚嫁上多以聘財（如今之聘金、彩禮）、粧奩（嫁粧）之多寡作為擇偶條件。宋代書法家蔡襄（1012－1067年）在擔任福州（今福建省福州市）知州時，曾撰文批評當時結婚「唯財是取」的現象：「取婦如何？欲以傳嗣，豈為財也？觀今之俗，娶其妻不顧門戶，直求貲財」，許多民眾因為沒錢下不起聘禮、準備不了嫁妝，而延後舉行婚禮。

由此可見，無論古今，經濟條件仍是人們結婚時的首要考慮。宋人在科舉、以才擇婿與財婚的壓力下普遍延遲結婚；現代已達適婚年齡的年輕人則因無房無車而沒法成家，不斷推遲結婚年齡的情況極為相似。