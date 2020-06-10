【歷史探秘】整個清朝只有七人獲賜　「三眼花翎」究竟有多稀罕？

近年清宮戲當道，無論是《後宮甄嬛傳》或《延禧攻略》，均屢屢創下收視佳績，觀眾們對劇中角色的穿著打扮更是如數家珍。除了後宮嬪妃，清代王公大臣一襲補服頂戴，象徵其官級品制，頂戴上是否插着羽毛—孔雀花翎或褐羽藍翎，更是代表皇恩浩蕩。不過你可知，大清王朝268年的歲月中，享有「三眼花翎」待遇的，卻只有少少的7個人？為何花翎上還有「眼」呢？這7位享盡皇恩的寵臣又是誰呢？

1875年，陝甘總督左宗棠身着便裝，頭戴頂戴花翎。（網絡圖片）

清代以前就有以鳥羽飾冠的習慣

說起象徵功績顯赫的榮譽「花翎」，其實在戰國時代就已經有在冠冕上飾以裝飾品的習慣：「趙武靈王效胡服，以金璫飾首，前插貂毛為貴職」。到了西漢惠帝時，可入禁中受事的侍中，就配戴「鵔鸃冠」（音「俊亦」），唐代顏師古（581—645年）注漢書時稱：「鵔鸃，鷩鳥也，似山雞而小冠，背毛黃，腹下赤，項綠色，其尾毛紅赤，光采鮮明，今俗呼為山雞，其實非也。」由於鵔鸃毛色鮮豔、光彩奪目，因此適合作為帽冠上的裝飾。後來歷朝歷代均有以鳥羽飾冠的習慣，差別只在於用的是貂、鵔鸃或鶡尾（鶡，音合，像雉而善斗的鳥，多用於虎賁軍等武官）而已。

清代中葉，出身內務府漢軍鑲黃旗的福格在《聽雨叢談》中記載：

《明輿服志》載，公侯伯朝服，皆加籠巾貂蟬，插雉尾（公玉蟬，侯金蟬，伯玳瑁蟬）。又都督江彬等承日紅笠之上，綴以靛染天鵝翎，以為貴飾。貴者飄三英，次者二英，兵部尚書王瓊得賜一英，冠以下教場，自謂殊遇。似與今三眼、雙眼、單眼花翎之制相同，惟雉尾、鵝翎，不及本朝之孔翠壯觀多矣。 福格，《聽雨叢談》

當時已有在帽冠插上羽毛的風氣，或以染色的天鵝翎或雉尾，並分為三眼、雙眼、單眼（眼指羽毛上圓形花紋，眼數愈多則愈尊貴）共三級，故福格稱這與清代相同，差別只在清朝用的是孔雀羽毛，明朝用的是雉尾或鵝翎。顯然清人認為孔雀羽較雉鵝翎珍稀與高級。

明代的公侯朝服已飾有「雉尾」，且對獲得羽翎一事非常欣羨。明正德年間任都督僉事的江彬（？—1521年），手握遼東（廣寧，今遼寧錦州北鎮市）、宣府（今河北張家口宣化區）、大同（今山西大同市）、延綏（今陝西榆林綏德縣）等邊軍四鎮大權，但並未率軍守邊，反而是逢迎明武宗（1505—1521年在位）當大將軍的夢想。

《明史》記載，江彬的軍隊在宮廷裏晨夕馳逐，「甲光照宮苑，呼噪聲達九門」，明武宗親來檢閲時，稱為「過錦」。江彬統領「諸營悉衣黃罩甲，……帽植天鵝翎，貴者三翎，次二翎」，就連兵部尚書王瓊（1459—1532年）得賜一翎都沾沾自喜。

清大學士、一等忠勇公傅恒，於乾隆十三年（1748）征討金川時立下軍功，受賜雙眼花翎。圖為傅恆畫像（局部）。（維基百科公開領域）

什麼人可以戴三眼花翎？

既然清代改以孔雀翎為尊，那又有誰能獲此殊榮呢？清代花翎制度中，分為例戴與賜戴兩種，前者則是非滿清宗室或藩部莫屬，指爵位到達一定品秩即可依例配戴。最尊貴的「三眼花翎」，是賞給爵位低於和碩親王、多羅郡王、固山貝勒的固山貝子與固倫額駙（皇后所生的公主之夫）。次一等的「雙眼花翎」，則賜給鎮國公、輔國公、和碩額駙（其餘妃嬪所生的公主之夫）。再次一等的「單眼花翎」，除了擔任御前侍衛、領侍衛內大臣、直省將軍內大臣、散秩大臣，或前鋒營、火器營、護軍營等五品以上武官，還必須出身滿洲「上三旗」（鑲黃旗、正黃旗、正白旗）才能「例戴花翎」。

由於清朝「外任文臣無賜戴花翎者」，所以晚清之前「賜戴」比「例戴」更稀少，在清朝享國268年裏，賜戴三眼花翎與雙眼花翎者，總計應不超過30餘人，而最高等級的三眼花翎，則僅只有區區7人。他們分別是傅恒、福康安、和琳、長齡、禧恩（以上為滿人）、李鴻章、徐桐（以上為漢人）。傅恒（1722—1770年，滿洲鑲黃旗）即乾隆帝的富察皇后（孝賢純皇后，1712—1748年）之弟，於乾隆三十四年（1769）七月征討緬甸時初戰吿捷，受賜三眼花翎。福康安（1754—1796年）為傅恒之子，於乾隆六十年（1795）以雲貴總督身份在平定苗族石柳鄧叛變時立有戰功，獲賜三眼花翎，綜觀清代，傅恒、福康安是唯一獲賜三眼花翎殊榮的父子。和琳（1753—1796年）為乾隆朝權臣和珅（1750—1799年）之弟，屬滿洲正紅旗，繼福康安平定苗族起事，於嘉慶元年（1796）受賜三眼花翎。

道光朝伊犁將軍長齡（1758—1838年，蒙古正白旗），於道光六年（1827）平定回部張格爾（1790—1827）起事，不僅晉封太保、賞三眼花翎，道光帝命其畫像列入中南海紫光閣《平定回疆𠞰捦逆裔四十四功臣》中，並在乾清宮正大光明殿賜宴慶祝凱旋而歸。禧恩（1784—1852年）為睿恭親王淳穎（？—1799年，傅恒女婿）次子，屬滿洲正藍旗。他於道光十二年（1832年）進剿連山瑤（今廣東清遠連山壯族瑤族自治縣），賜三眼花翎。

直隸總督兼北洋大臣的李鴻章。（維基）

清朝唯二獲得三眼花翎的漢人

講起清末位極人臣的漢人，當然就是直隸總督兼北洋大臣的李鴻章（1823—1901年）。他代表清廷於中法戰爭（1883年12月—1885年4月）後與法國進行談判、創設北洋水師、鎮壓熱河朝陽（今遼寧省朝陽市朝陽縣）金田道教教民起義有功，據說在慈禧太后（1835—1908年）六十大壽當天獲賜三眼花翎，不過馬上就因為甲午戰爭戰敗遭到追奪。至於歷史上知名度較低的徐桐（1819—1900年），屬漢軍正藍旗，據說是因為力主讓義和團「扶清滅洋」，以及善於花言巧語，受到慈禧太后的賞識受賜三眼花翎。與前面六位相比，在光緒二十六年（1900）庚子拳變時，既沒率軍抗敵之勇、亦無出謀劃策之功，僅僅受到兒子徐承煜（1841—1901年）的勸說就上吊殉國。

從徐桐輕易獲得三眼花翎，足可體現清代中葉後時頒授花翎逐漸開始浮濫，甚至出現用錢「捐翎」的現象。像是廣東洋商伍崇矅、潘仕成捐數萬兩銀子給鴉片戰爭後日漸空虛的國庫，但清廷無法褒獎，於是把腦筋動到花翎上，賞賜二人配戴花翎。此例一開，清廷開始明碼標價，規定花翎實銀1萬兩。到咸豐時，捐價略下降，花翎七千兩、藍翎（染成藍色的鶡鳥羽毛，無眼）五千兩，但不許折扣。到清朝滅亡前夕，花翎的身價暴跌至二百兩。昔日彰顯顯赫功勛的花翎，竟淪為清廷換取穩固、維護風雨飄搖統治的商品性工具，其權威性早已蕩然無存。