多圖｜西安一公廁管理員打造「花園公廁」　5年栽種120盆綠植花卉

60歲的職師傅是西安市經九路北公廁的一名管理員，5年前，他開始在公廁周圍栽種植物，至今已打造成擁有120盆綠植花卉的「花園公廁」。公廁走紅網絡後，引發一些民眾「朝聖」。

內媒《華商報》記者周一（8日）走訪這間公廁，遠遠就看到公廁前種滿了綠植盆栽，有的盆栽掛在空中，錯落有致。這些植物中，有一葉蘭、君子蘭、吊蘭、夾竹桃、七里香、石楠、紫茉莉、石榴、常春藤、冬青、月季等，許多品種連職師傅自己也叫不上名字。

▼ 圖輯｜職師傅打造的「花園公廁」美不勝收（按圖放大）

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公廁門口兩棵樹之間，職師傅用廢棄的樹枝搭成一條橫樑，上面掛滿花盆、竹籃和水壺，最別緻的是一株種在水壺裏、開粉色花朵的夾竹桃。

職師傅說，自己在這裏工作已有7年多，從5年多以前開始栽種花草。他本來就喜歡花，剛開始就是零散地種一兩盆，如今花園裏已種有120盆植物，其中部分是附近居民送來的，更有居民拿着不同的植物來這裏「一盆換一盆」。

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談到自己在公廁種植的初衷，職師傅說，公廁環境變好，來這裏上廁所或路過的人心情也會變好。他介紹，自己的主要工作是管理公廁、打掃衛生，種花養花都是在閒暇時間完成的，平時看到有花草形狀長得不好時，也會上手修剪。

職師傅打造的花園公廁，亦吸引附近的環衛工人駐足休息，並對該間公廁讚不絕口，稱是其見過最好看的公廁，「種了這麼多花草，漂亮得很，環境好，綠化好，讓人看着都高興。」公廁走紅網絡後，引發一些民眾朝聖，不少網民亦表示，職師傅熱愛生活的做法令人動容。

網民熱議：

－熱愛生活的人真的太美好啦 －最近上班路過，心裏已經讚美過了 －以前在那附近上過班，環境看起來很舒服，自家小院的感覺 －挺暖心的 －有幸上過這個公廁 ，門口環境確實不錯

（華商報）