【歷史探秘】熱愛花式跳水和高爾夫　一點也不文靜的宋朝人

新冠肺炎疫情（COVID-19）讓全球體育賽事大停擺，不僅運動員，普通民眾都被迫只能待在家中，難以進行戶外運動。如何在居家隔離的防疫期間又能持續鍛鍊身體，成為這陣子的熱門話題。

「今人」雖然現在只能蜷縮在家，何妨探究一下古人是如何運動的？傳統山水畫、書法、陶瓷等文化藝術欣欣向榮，以及被認為推行「重文輕武」的國策，使宋代一直被視作積弱不振的時期，不過，宋朝並未因政治上壓抑武人而停止體育的發展，反而衍生出熱鬧豐富的體育活動。

由於新冠肺炎疫情仍未見趨緩，各大體育賽事停擺，運動員也只好在家中鍛鍊身體。(Getty)

當代「鋼管舞」的前身：爬杆

宋代由於商業發達、坊市合一，因此城市內有不少娛樂場所，如勾欄、瓦肆等新興表演場地，這些場地也會舉行如爬杆、水鞦韆等休閒活動。爬杆為百戲（中國古代民間表演藝術的泛稱）的其中一種，古稱「緣竿」。《東京夢華錄》載：「殿前兩幡竿，高數十丈（宋代一丈約307釐米）。左側京城所，右側修內司，搭材分佔，上竿呈藝解。或杆尖立橫木，列於其上，裝神鬼，吐煙火，甚危險駭人」，在地上固定杆子後，表演者爬上杆子，在空中做出各種優美又難度甚高的特技動作，可謂古代的「鋼管舞」。

《夢梁錄》也有收錄一條與爬杆有關的記載：「方竿尖直，上有盤，立金雞，銜紅幡，上書『皇帝萬歲』，盤底以紅彩索懸於四角，令四紅巾百戲人爭先沿索而上，先得者直金雞崧呼謝恩」，為了奪得金雞，各個百戲表演者爭先爬上竿頂，非常熱鬧。宋代詩人楊萬里（1127－1206年）也寫詩記錄：「猛士緣竿亦壯哉，踏空舞闊四徘同。一聲白雨摧花鼓，十二竿頭總下來」，描述爬杆者在竿子上的驚險表演。

跳水與鞦韆相結合：水鞦韆

宋代還有一項特殊的水上運動，名為水鞦韆。《東京夢華錄》載：「又有兩畫船，上立秋千，船尾百戲人上竿，左右軍院虞候監教鼓笛相和。又一人上蹴鞦韆，將平架，筋斗擲身入水，謂之水鞦韆」，以現代眼光來看，這項運動是把花式跳水與盪鞦韆結合起來的水上運動。其運動方式，主要在船頭放置鞦韆，在盪鞦韆時一旁有鼓樂伴奏，當鞦韆擺到與頂架橫木同高時，人就直接從鞦韆上翻跟斗躍入水中。由於水鞦韆的起跳處並非固定的跳板，而是在空中不停擺蕩的鞦韆板，因此起跳時機比現代跳水還要困難與危險。

元代畫家錢選所繪《宋太祖蹴鞠圖》。（維基）

水鞦韆，最早見於五代十國前蜀（907－925年）的花蕊夫人徐氏（約883－926年）《宮詞》：「內人稀見水鞦韆，爭擘珠簾殿帳前」，由於水鞦韆在當時並不普及，就連在皇宮中也不是那麼輕易得見，因此一旦聽說有人在玩水鞦韆，宮女們便爭先恐後地拉開珠簾，爭相觀看。

水鞦韆是難度極大的跳水錶演，在宋代時固定於每年三月二十日舉行。起初水鞦韆主要是皇室觀賞的表演節目，而非競技比賽，不過隨著參加水鞦韆表演的團體逐漸增加，加上表演結束後宋徽宗（1082－1135年）還會賞賜優秀的表演者，使這項活動變成專業的運動項目，甚至有水鞦韆選手的培養，還專門出版刊物向民眾普及水鞦韆運動的常識。

水鞦韆可說是傳統盪鞦韆革新後的產物，而鞦韆流行到宋朝時，已是專屬婦女的體育活動，無論是大門不出二門不邁的大家閨秀，還是一般平民婦女，每到寒食節都會爭相去盪鞦韆。宋代詩人陸游（1125—1210年）《西湖春遊》描寫了西湖寒食節春景：「清明後，上巳前，千紅百紫爭妖姘。鼕鼕鼓聲鞠場邊，鞦韆一蹴如登仙」，在空中來回擺盪的鞦韆，彷佛一跳就能像仙人般飛舞。

日前熱播的古裝電視劇《清平樂》，也如實地在劇中還原「捶丸」這項運動，劇中宋仁宗之女－徽柔公主（右三，任敏飾演）正率宮女宦官一同打捶丸。（微博@騰訊視頻）

宋代高爾夫：捶丸

宋代還有出現一項被稱作「捶丸」的擊球類運動，這是從唐代的步打球（徒步以杖擊球的運動，除了不騎馬外，與馬球大致相似）演變而來，玩法類似高爾夫。主要在場地內設置若干洞穴，參賽者輪流使用球杖擊球，只要球掉入的洞穴最多，誰就贏得比賽。與其他球類運動相比，捶丸的活動量小，因此十分適合婦女兒童遊玩。2002年，山東省泰安市岱廟出土了一幅宋代捶丸石刻圖，圖中有位面代笑容的孩童手揮球棒，彷佛沉迷捶丸運動。

儘管過去總認為宋代缺乏開疆擴土的武功，但憑藉繁榮的經濟社會環境，為宋朝體育活動提供了相當大的發展空間，許多在唐代流行的運動項目，如蹴鞠、角抵等，在宋代時還是百姓的最愛。不過於宋代大為流行的水鞦韆，在宋室南渡後，規模與聲勢皆不如從前，亦會讓不少民眾感到靖康之變北宋亡國的傷感與惆悵，使其逐漸退出歷史舞台，水鞦韆表演遂於宋代之後逐漸絕迹，今人也只能憑著出土的文獻或壁畫，來追憶昔日大宋的體育風氣。