真人騷《乘風破浪的姐姐》爆紅　熟女明星爭奇鬥艷只求「再出道」

不少曾經風華絕代的女星，雖然隨着年齡漸長而不再以工作為重心，漸漸淡出公眾視野，但未曾失了初心，實力和影響力亦未褪色。內地影音網站「芒果TV」近來推出的明星女團競演真人騷節目《乘風破浪的姐姐》，主打從熱愛舞台的「大齡女藝人」中，挑選出5人組成大媽女團「再出道」。 正如節目組宣傳的那樣，「三十而驪」，一個女人的魅力並不應該侷限於年齡。節目推出後瞬間引爆互聯網，女星們的倩影、氣質和談吐都成為看點，微博話題閱讀量更突破72.5億，討論量亦高達342.6萬。

「姐姐們」之所以能吸引各路粉絲「回巢」，一方面，參賽的30名女星中，不乏鍾麗緹、陳松伶、黃聖依、伊能靜等制霸兩岸三地演藝界的「大姐大」，穩坐「顏值」和實力的擔當，不少網民都表示，雖然姐姐們「不算年輕了」，但展現的魅力依然讓他們佩服得五體投地。

▼ 圖輯｜參賽「姐姐」來頭不小（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

另一方面，年齡橫跨30歲至51歲的她們，雖然已在演藝界有所成就，但仍要透過封閉式訓練和表演博得評審青睞，還可能迎接節目組給出的困難挑戰，令觀眾一窺女星們從未示人的私藏才藝與個性，以及她們「乘風破浪」的執着與勇氣，破除了社會上女性年齡增長制約人生幸福的陳腐論調。

正如節目中31歲的歌手張含韻說：「30歲之後的美好，是我一手創造的」；38歲的演員萬茜說：「我為甚麼要否定自己呢，我現在到了我的黃金時期」；49歲的陳松伶說：「勇敢面對未知，無論它是好的還是壞的，都是自己曾努力過，嘗試過的事」；50歲的鐘麗緹說：「不止是你20歲30歲或50歲，我們其實是一樣的，如果你想健康美麗，你就努力付出就好了，年齡只是個數字」。有網民總結道，乘風破浪的姐姐們有一個共同的特質，就是她們都愛自己，愛自己的20歲，30歲，40歲，50歲，不論在哪個年齡階段，都有適度的野心，懂得如何成為更好的自己。

30名「姐姐」當中，不乏鍾麗緹、陳松伶、黃聖依、伊能靜這樣制霸兩岸三地的「大姐大」。（網上圖片）

除了對女星魅力的「深度挖掘」，這些兼具高知名度和高人氣的熟女間的暗流湧動，亦成為一大看點。擁有一定江湖地位且個性鮮明的姐姐們，能否在以評審為代表的市場標準下，組成一個女團，劇情走向的撲朔迷離，令不少觀眾拭目以待。

當然，人紅是非多，這檔爆紅的節目亦不例外，不少網民將矛頭指向評審杜華女士對女星們的評分，直指她過於「雙重標準」，甚至「沒有標準」。杜華在節目中的表現，亦引發丁噹、阿朵等女星們與她唇槍舌戰。

黃聖依因身材高挑、外形養眼，受到評審杜華青睞。（微博）

例如，在《姐姐》節目首集，評委們按照個人特質、成團潛力、聲樂表現力、舞台表現力4個維度，為上台表演的姐姐們評分，每項25分，滿分100分。擔當評審團之首的內地知名娛樂公司行政總裁杜華女士，則負責成團潛力項目的打分。杜華以長相、身材作為評斷標準，為黃聖依的「成團潛力」打了24分，與滿分25分僅1分之差，理由是「女團的話，外形肯定是要養眼的，身材的話最好是黃金比例的，高挑的！」

然而，杜華卻以歌手丁噹的演唱功力太突出為由，而給後者「成團潛力」只打了15分，理由更加離奇——「叮噹是一個很好的歌手，但就是唱得太好了，會顯得別人太差了，放在團裏面的話反而是不和諧的……」。丁噹則在節目播出後發微博回擊，「如果這真是您的成團標準，我尊重您的決定。那麼還是趕緊把妹妹我淘汰了吧。」

杜華的一些評審標準引發爭議。（影片截圖）

分組方面，杜華也極力激發明星們的「另類才藝」，在歌手白冰高歌一曲後，問對方「你學過跳舞嗎」，白冰乖乖地搖頭後，杜華竟表示「好，那我建議你去dance組」。袁詠琳也在唱完歌後被杜華問是否有舞蹈功底，在收到否定答覆後，也被要求去舞蹈組。只要不是專業舞者，就都被杜華安排去跳舞，因為她認為要開發女星們的潛力，但不少觀眾卻不買帳，認為她是故意刁難。

甚至節目組也一早預料到會被網民「攻擊」，在杜華每次發言時都特別標註了「僅代表杜華女士個人觀點」字樣。無論是節目效果也好，還是真實上演的衝突也罷，「戲裏戲外」十足的火藥味，激發女星們進一步展露真我，為這檔真人騷增添了不少話題性。