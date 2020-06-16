【歷史探秘】地攤經濟影響市容　宋代如何管理違章侵街佔道？

夏日炎炎，不少人選鍾意逛夜市，與三五好友吃燒烤、喝啤酒，不過，在大陸，路邊地攤總是遭到城管取締。為了餬口謀生在街道擺攤的攤販，和維護市容負責取締攤販的城管，兩者彷佛水火不容的對立關係。近日中國大陸因新冠肺炎疫情降温，為重振民生，各地紛紛興起了「地攤經濟」，代表民間旺盛的自發性庶民經濟，但有地方政府卻仍保持不鼓勵的態度並嚴加取締。

其實攤販管理的問題在中國由來已久，古代甚至曾阻礙皇帝出巡。而打破坊市制度、實現住商混合而擁有空前城市經濟發展的宋代，又是如何管理城市，讓商業貿易不至於干擾民眾生活呢？

通過傳世畫作《清明上河圖》，現代人多少可以窺看宋代的繁榮。圖為台北故宮博物院藏傳宋張擇端《清明上河圖》（局部），橋上有各式雜亂無章的攤販。（台北故宮博物院網站）

擺地攤幾乎和人類的商業歷史一樣悠久，流動性高又來去自如的攤販，從很久以前就成為古代城市管理的重點對象。商業繁榮，吸引大量人潮，漫溢的人口自然就會侵街佔道，古代所謂的「侵街」，是指在街道上違規建造房舍、擺地攤。當民眾紛紛侵佔道路嚴重影響城市交通，歷朝歷代對此皆祭出重罰。

雖然唐宋兩代的城市生活有巨大的差異，不過唐代在城市管理方面的法則已相當成熟，也為宋代效仿。《唐律》規定：「距府十丈（唐制一丈約3米，十丈為30米）無市，商於舍外半丈，監市職治之」，意即進行商業活動至少要離官府30公尺以上，也不可離民宅太近，由監市負責督管。同時，《唐律》亦對佔道經營的店家有相當嚴厲的懲罰：「諸侵巷街阡陌者，杖七十」，捱打不代表完事，還要負責把街道恢復原狀。《宋刑統．侵巷街阡陌》也有相似的規定：「諸侵街巷阡陌者，杖七十」，並針對亂倒垃圾、影響環境衛生推出相關規範：「其有穿穴垣牆以出穢污之物於街巷，杖六十。直出水者無罪。主司不近與同罪」，把垃圾丟到街上，破壞公共衛生，不只當事人要受罰，連城管也要跟着捱打。

後人模仿所做宋代蘇漢臣的〈貨郎圖〉。（故宮博物院網站）

透過記載宋代社會生活的《東京夢華錄》以及知名畫作《清明上河圖》等傳世名作，今日的我們多少能夠想象當年宋代城市大街上店鋪林立的繁榮盛景，自然也注意到宋代街道上各式違規建築與攤販。為了保持城市的交通順暢，宋代皇帝們屢下詔書，對商家侵佔公共街道的現象進行管制，如開寶九年（976）宋太祖（927－976年）令：「宴從臣於會節園，還經通利坊，以道狹，撤侵街民舍益之」。這是由於趙匡胤在會節園宴請大臣後，經通利坊返回宮殿，由於該街道侵街現象嚴重，使皇家儀仗無法順利通行，讓趙匡胤勃然大怒，決定要整治市街亂象，拆除所有侵街建築。

為此，宋廷特地組織了類似今日城管的執法隊伍－街道司。《宋會要輯稿》載：「（宋仁宗）嘉佑二年（1057）十二月二十九日，置街道司指揮兵士，以五百人為額」。街道司由500人組成，統一穿青衫，負責維持街市場秩序、街道衛生、疏導交通與管理侵街問題。在拆除沿路侵街的攤販與違章建築的同時，官府也考慮到天候對行人的影響，因此會在一些街道兩旁建「廊」，讓道路可以遮風擋雨雪，如汴京（今河南省開封市）的「坊巷御街」就設有「廊」，但「廊」的設置最終還是方便了民眾擺攤與私搭亂建違章建築。

不只中央朝廷，地方官也相當重視侵街現象，且侵街佔道除了讓市容看起來非常雜亂外，也容易產生消防隱患。嘉佑四年（1059）「右諫議大夫周湛知襄州（今湖北省襄陽市）。襄人不善陶瓦，率為竹屋。歲久，侵據官道，檐廡相逼，故火數為害。湛至，度其所侵，悉毀撤之，自是無火患」，當周湛改善侵街情形後，該地火災的次數也降低許多。除了強制拆除外，宋廷也會採取經濟手段加以控制，如元豐二年（1079）朝廷開始徵收「侵街錢」、宋徽宗時期（1100－1126）則徵收「侵街房廊錢」。但朝廷向商家收錢的結果，如同一定程度地承認攤販們有權利在此擺攤、等於就地合法化，反不利街道司執法。

因城市經濟繁榮，宋代百姓生活相當豐富。圖為台北故宮博物院藏《清明上河圖》（局部）。（台北故宮博物院網站）

北宋以來所頒佈的城市管理措施，始終難以杜絕侵街現象，經常是蓋了又拆，拆了又蓋，同雜草般春風吹又生。這情況即使到了宋室南渡長江、京城從汴京遷到臨安（今浙江省杭州市），官府仍不時採取強硬措施，拆除侵街民舍。宋孝宗（1127－1194年）於淳熙三年（1176）下詔：「臨安府都亭驛（臨安城東南門內）至嘉會門（臨安城南門）裡一帶居民，舊來侵佔官路，接造浮屋。近緣郊祀大禮拆去，旋復搭蓋。如應日前界至，且聽依舊，其今次侵展及官路大段窄狹去處，日下拆截。其餘似此侵佔去處，令本府相度，開具以聞」。這彷彿再現了宋太祖回宮時受阻的那一幕，連皇帝要離宮至郊區祭祀前，仍需清除街面上的侵街佔道，儀杖隊伍才得以順利通過市區。

從北宋到南宋，其侵街問題始終無法解決，即使朝廷祭出嚴厲的處罰（打七十大板、一律拆除違建），百姓依然故我地繼續侵街佔道，代表民眾有極大的現實需求，讓朝廷無法單純通過政策法令就能達到遏止效果。宋廷一味地推出各種侵街禁令，顯示出只圍堵、不疏通的政策根本無法有效維持街面的暢通與兼顧消防安全。倘若是宋代為政者能換一換思維，適時地順應商業發展而劃設「地攤經濟區」、集中管理，或許就能有效解決侵街問題。而今日的地攤經濟熱潮，除了能在一定程度上刺激新冠疫情發生以來低迷蕭條的經濟發展，另一方面擺地攤也勾起了人們對城市生活的記憶。但與宋代情況相同，如何能同時兼顧商業貿易、衛生、消防安全與都市交通，或許才是政府積極有所作為的方向。