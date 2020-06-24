【歷史探秘】原來夏至才是「糭子節」？端午節和夏至有何關係

2020年的夏至不僅剛好遇上父親節（6月第三個星期日），香港還恰逢難得一見的天文奇景—日偏食。夏至過去，熱鬧鬧的端午節也即將到來，不過各位可知道，端午節最初並非喜慶的節日，且與節氣「夏至」有關？

古人極為看重的夏至節

和吃湯圓、餃子的冬至相比，如今的夏至看似只是個單純的節氣，並無任何慶祝儀式或活動，不過，夏至對古人來說卻是非常要緊。夏至日為北半球白晝最長而夜晚最短，與晝短夜長的冬至日，以及晝夜半分的春分、秋分，容易被古人觀測，而成為最早確立的四大節氣，既然是劃分時節的重要依據，以農業生產為主要經濟活動的古人，自然是相當倚賴四大節氣的氣候特徵能按時到來。

2020年6月21日夏至，恰好遇上天載難逢的天文奇景－日環食，也同時是本世紀唯一一次在中國全境可見的日食。（新華社）

古人根據太陽照射而產生的陰氣、陽氣消長的理論，以冬至與夏至分屬陰陽，其「至」有極點之意。而夏至，恰好是陽氣由盛轉衰的時間點，故稱「夏至一陰生」；相反的，冬至時則有「冬至一陽生」的說法。隨着炎熱的天氣與逐漸增加的陰氣，面對容易滋生病菌的濕氣、蟲害，古人認為需在此時舉行驅逐瘟疫、祈禱等祭儀來保護自己。

因此從先秦以來，夏至與冬至同樣都是古人極為看重的節日，《周禮．春官神仕》載：「以冬日至致天神人鬼，以夏日至致地示物鬽」，意思是在冬至那天祭祀神鬼，夏至時則祭祀地神與百物之神，以祈避免災荒與瘟疫。《史記．封禪書》載：「夏至日，祭地，皆用樂舞」，正值夏收之際，帝王要舉行祭地儀式。民間則會在夏至時祭祖，東漢《四民月令．五月》載：「夏至之日，薦麥魚於祖禰，厥明祠冢。前期一日，饌具，齊，掃滌，如薦韭卵」，指夏至的前一天，家中要準備祭品、清潔打掃，待夏至清晨的到來，以麥和魚祭祀祖先，並備上正月時親手釀造的酒。

西漢宣帝元康五年（西元前61年）皇帝通令全國「夏至改火」詔書竹簡，詔書規定夏至要做的事情有：寢兵（停止軍事演練）；抒井；更水火（清理水井、爐灶，重新取火）；進鳴雞。（台灣中研院歷史語言研究所）

唐代尚無現代周休二日的觀念，不過有規定夏至休假3天，雖比不上休7天的冬至，但人們還是非常重視。唐代筆記小說集《酉陽雜俎》中有提到夏至節的習俗：「夏至日，進扇及粉脂囊，皆有辭」，夏至這天婦女們會互相贈送摺扇、脂粉等物。從周代開始，歷朝皇室皆會在夏至後拿出「冬藏夏用」的冰塊來「消夏避伏」。

由於夏至時是很多農作物成熟的時節，因此除了驅除瘟疫外，百姓們還會選在夏至這天慶祝並祈禱秋季乃至於隔年能有個大豐收。另外，在中國北方正好收穫冬小麥，因此產生夏至吃麪的習俗，既可以嘗新慶豐收，又能討吉利，成為北方普遍流傳的夏至傳統。

夏至如何與端午結合

古人除了根據太陽外，還相當依賴會隨四季變化方向的北斗七星。《淮南子》載：「孟春招搖指寅，仲春指卯，季春指辰」，文中的招搖，就是北斗七星的第七顆星—招搖星（又稱搖光）。古人按照招搖星的逐月推移（即北斗七星的斗杓位置變化）結合天干地支，測定季節、月份。

1988年9月，江西九江市德安縣城郊一座完整的南宋磚石古墓重見天日，古墓中出土了兩個菱形糉子。這被認為是現存「世界最早實物糉子」。（網絡圖片）

周歷以十一月為歲首起算，故為子月，而後依序為丑月（十二月）、寅月（一月）、卯月（二月）、辰月（三月）、巳月（四月），到五月時正好是「午月」。此外，依據《易經》「十二闢卦」，五月之卦為「姤卦」（天風姤），下卦的巽卦（風）初爻為陰爻，既符合了「一陰生」的概念，且「姤卦」在十二闢卦中排序第7，正好在闢卦的正中，故稱「端」，再加上「午月」，也就形成了「端午」的概念後。

既然「姤卦」的初爻是「一陰生」，代表陰氣漸長，在習俗上也要有驅除陰氣、毒氣滲入，以防罹患疾病的做法。從先秦至魏晉以來就有仲夏之月（五月）蓄採眾藥，以去除毒氣。東漢時期的《風俗通義》，則記載從夏至到五月五日這段時間，需要驅趕疫鬼：「夏至五月五日，五采闢兵，題『野鬼游光』。俗說五采以厭五兵。游光厲鬼，知其名，令人不病疫瘟。」

時序到了農曆五月，炎熱潮濕的天氣容易滋生病菌，古人會製作香包來驅蚊避疫。今日湖北宜昌秭歸縣居民仍會在端午這一天用艾葉製作香囊。（新華社）

為了驅逐瘟疫、蟲害，夏至與端午在古人眼中同樣重要，其概念有逐漸混和的情況，成書於魏晉時期的《風土記》，對夏至和端午作了這樣的說明：「仲夏端五，方伯協極。享騖，用角黍（糭子），龜鱗順德」，其注寫道：「端，始也。謂五月初五日，四仲為方伯。俗重五日，與夏至同」，由此可知，大約是魏晉時期，人們開始把夏至、五月與端午的驅邪送瘟、祭神求福等習俗融合。到了唐代，則進一步將夏至與端午結合，如果二者日期相近，就一併舉行祭祀活動，加上戰國時代屈原投江殉國而死的故事感動無數民眾，使端午逐漸取代夏至，成為中國傳統四大節慶之一。