【歷史探秘】不肖之徒為功名不擇手段　古代如何處理科舉冒籍亂象

山東省日前傳出多起農家子女被冒名頂替上大學的事件，在內地網絡引起軒然大波，高考公平性再次引起大眾關注。 其實，冒名參加考試，在古代的科舉中亦屢見不鮮，而此類行為也是朝廷嚴查的對象，而「冒籍」考生一旦被發現，將面臨極為嚴厲的處罰。

古今中外，考試都必須確認考生的身份，清代也一樣，不過主要通過個人所屬的戶籍來判定，因此清代科舉冒名頂替，稱為「冒籍」。有鑑於人口流動普遍，清代科舉設有分區配額與原籍應試。清代童試的學額（學校生員名額）主要分配至府州縣學，而鄉試、會試的中額（考中科舉錄取配額）則分配至各省。無論是學額還是中額，都會在分區定額這一基礎上再為某些特殊考生群體配置專額的情況。

對窮苦、無權無勢的小老百姓來說，教育是他們少數能夠翻身的機會。不過近日中國大陸山東省傳出多起農家子女被冒名頂替上大學之事，引起輿論撻伐。（新華社）

不過分區配額主要還是依據各省文風高下、賦税輕重與人口多寡而定，對於偏遠省份的學額與中額的配置往往有特別的待遇。在童試與會試階段，主要依照分區保障、分省取人為優先。不過到殿試階段，則採擇優錄取，不再依照分區配額保障，因鄉會試已顧及地區利益前提下，殿試應公平依據考生實力挑選人才。由於清代南北方的經濟文化發展不均，在科舉錄取相對固定人數下，南方的考生要面對比北方更激烈的競爭環境，因此多會冒籍來考取功名。

原籍應試，即是要求考生在本身所屬的戶籍與原籍所在地參加考試，若沒有遵守，只要違反其中一項，就會變成冒籍應試。但實際情況是，在童試的各級考試中，均存在原籍應試的例外情形，如借考異地、調考。借考異地與調考的考生，仍是以原籍地所屬戶及類別報考，且多數情況下也依原籍地學額錄取，只是考試地點並不在原籍地。另外清代科舉考試又存在着針對流動人口實行的「寄籍應試」。

為了金榜題名，明清兩代很多讀書人考到白髮蒼蒼，仍是一介童生。圖為台「中研院」史語所館藏清道光二十四年（1844）的武進士榜單（大金榜）。（Facebook@中央研究院Academia Sinica）

寄籍應試，是指某一考生或其祖父、父親落戶至原籍之外的地區超過20年，且在寄籍地有房產、田產，或已在當地安葬有祖父、父親的墳墓，以茲證明落籍。基本上，寄籍應試的考生一般都以「無原籍可歸」為前提，考前需通過當地官府向上呈明其為寄籍應試，就能在寄籍地應考，否則即使前述都有達到要求，若沒有官府的證明，也會被判定為冒籍應試。

有這麼多應考方式，可以想見清代冒籍考試有多普遍。嘉慶二十二年（1543）禮科給事中陳斐，就以順天鄉試生員多冒籍上奏：「其中奸宄之徒，或因家居之時，恃方作奸，敗倫傷化，削籍為民，兼之負累亡命 ，變易姓名，不敢還鄉者，有之；或因本地生儒眾多，解額有限，窺見他方人數頗少，逃學入京，結投鄉里，交通勢要，鑽求詭遇，有之；或以順天鄉試，多四海九州之人，人不相識，暮夜無知，可以買託代替者，有之。一遇開科之歲，奔走京城，尋覓同姓，假稱宗族，賄囑無恥，拴通保結，不得府學，則謀武學；不得京師，則走附近，不得生員，則求儒士，百孔營求，冀遂捷徑」，冒籍的手段可謂花樣繁多，這些目的皆在為了進士及第的那一天。

廣東貢院的號舍，攝於1873年。（維基）

由於冒籍情況實在太過嚴重，因此在順天府（今北京市）舉行的考試，還專門設置了審音御史，即在考場審查考生的方言來判斷該考生是否有冒籍的行為，並採取相當嚴厲的冒籍應考處罰。《欽定大清會典事例》載：

生童有籍貫假冒，姓系偽謬者，不論已未入學，盡行斥革，仍將廩保懲黜。若有中式者，在內科道，在外撫按，核實題參，革去舉人，發回原籍當差。如另有刑喪過犯，詐偽夤緣等情，依律治罪。如祖父入籍在二十年以上，墳墓田宅俱有的據，取同鄉官保結，方許應試。已中科甲，優免戶田，亦不得於祖籍、近籍重迭混免。 《欽定大清會典事例》

代表清廷要求各地遊學士子回原籍應試，若有冒籍者，一律革去功名、拔除官職，發回原籍後継續服勞役。

不過，「十年寒窗無人問、一舉成名天下知」的誘惑實在太大，為了功名利祿的美好前程，許多人還是選擇鋌而走險，故冒籍仍舊屢禁不止，除非牽涉到錢財。民初教育家張謇（1853－1926年）在著作《嗇翁自定義年譜》中提及年少考取秀才時，父親曾花錢幚他冒籍考試：「幼時曾誤受塾師之誘，假報鄰縣籍貫入學，即飽受要挾欺詐，耗資千金，幾至破家。最後不得不向學政（提督學政，為清代主管地方文化教育的官員）自首」，這次考試不僅讓張謇傾家蕩產，也讓他吸取教訓，最後在41歲（光緒二十年恩科，1894年）時終於高中狀元。

明代繪畫中所描繪的殿試。（維基）

除了京師考試冒籍情況氾濫外，有應試特殊待遇的省份也常有冒籍情形。清廷於康熙二十三年（1684）決議將台灣收入版圖、隸福建省管轄，其科舉考試即按照福建的規定執行，不過台灣士子於福建鄉試中還設有應試保障名額。由於《欽定大清會典事例》只要求台灣有田產入籍者在鄰里結狀後即取得應考資格，讓不少泉州、漳州士子為了考取功名，跨海赴台冒籍應考。例如考中乾隆二十二年（1757）台灣籍文進士的王克捷，由於其出生在福建省泉州府晉江縣，幼年才隨父親赴台，在諸羅縣（今嘉義市）居住，有冒籍之嫌，故一般認為首位「開台進士」是在台灣土生土長，於道光三年（1823）進士登科的鄭用錫（1788─1858年）。

直到清光緒三十一年（1905）廢除科舉前，清廷依然沒有杜絕冒籍應試。除了因古代尚未有今日便利的科技，能夠方便官府審查考生應考資料外，也與各省經濟文化發展不均、民眾投機取巧的心理有密切關係。過去新聞常見的「高考移民」，加上近日山東省傳出多起冒名頂替上大學一事，除了盼望政府相關單位勿枉勿縱、一查到底，還受害者一個公道外，也需要從制度層面改革，避免再有冒名頂替的情況發生。