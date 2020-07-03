【歷史探秘】應考大不易　隋唐寒門子弟的艱辛科舉之路

因新冠肺炎疫情影響而推遲了一個月後，一年一度的內地全國高考即將在7月7日舉行。對於無數普通民眾家庭而言，孩子參加高考若能考上名牌大學，就有了徹底改變命運的希望，實現「龍門一躍」。不過，為了這「一躍」，學子們要付出多年的努力和心血。 實際上，平民子弟以考試「躍龍門」，在科舉制的誕生地中國有著悠久的歷史。不過，雖然科舉相較於貴族憑血統世襲更為公平，但在競爭激烈的科舉考場上脫穎而出，從來都不是容易的事情，而在金榜題名前的漫長求學生涯，對許多出身貧寒的讀書人而言更是極為艱辛。

誕生於隋朝，並在唐代進一步發展的科舉制度，是中國持續時間最久、影響範圍最廣的人才選拔。不同於漢代以品德取人的察舉制（賢良方正、孝子廉吏為主）、魏晉南北朝看重門第出身的九品中正制（又稱九品官人法），科舉制度以考試為主、薦舉為輔，更為客觀。唐代科舉考試分為常舉與制舉，常舉為常年按制度舉行的考試，制舉則是因皇帝需要臨時下詔舉行，性質類似清代不定期加開的「恩科」。常舉主要有：秀才、明經、進士、明法、明書與明算六科。

科舉放榜情景。（網絡圖片）

唐代科舉為何重進士科？

唐初時，秀才高於明經、進士科之上，但要求舉人經通時事又要引經據典、提出治國方略，對當時士人來說難度相當高，加上部分文人醉心於詞藻，應試者稀，遂於唐高宗永徽二年（651）被廢。明經科考試內容主要測驗對經典的記憶，不僅要背誦還要熟悉儒家等思想經典，因此以經學傳家的世家子弟較有優勢；而進士科的考試則較為靈活，考「時務策」，策文內容有禮制、刑律、訴訟、治國等問題，讓求才的朝廷與參加考試的考生彼此都有相當大的發揮空間。

由於隋唐兩代皇室都是出自北朝西魏、籍貫為在關中盆地與隴西一帶的胡漢融合世族，已故歷史學家陳寅恪（1890—1969年）將其稱作「關隴集團」。在武則天（624－705年）主政其間，為打擊握有龐大政治權力、以李唐皇室為代表的關隴集團，她加開制舉還扶持不少寒門進士，陳寅恪研究「及武后柄政，大崇文章之選，破格用人，於是進士之科為全國幹進者競趨之鵠的」。武則天在位時提拔張柬之（625－706年）、宋璟（663－737年）等進士出身的寒門士人出任秋官侍郎（刑部侍郎）、御史中丞等朝廷要職，以此排除舊勢力。而在武則天之後，唐代科舉考試以進士為尊，宰相多是進士出身。

武則天主政其間，為打擊以李唐皇室為代表的關隴集團，扶持不少寒門進士以鞏固統治。（維基百科公有領域）

寒門出頭天

相較於世家大族，一般人家要考科舉可謂艱辛萬分。然而只要考上，「進士者，謂可進而授之爵祿也」，就能讓家族的社會經濟地位立刻翻身，便吸引不少貧困的寒門子弟應試。如詩人元稹（779－831年）在《同州刺史謝上表》曾寫道：「臣八歲喪父，家貧無業。母兄乞丐以供資養。衣不布體，食不充腸」，可見在金榜題名前，寒門考生本人與其家庭生活有多艱難。

考生在應舉過程中的所有開銷費用稱為「舉資」。除了衣食花費外，窮人家如果買不起馬、驢，那只能徒步去考試，到京城考試路途遙遠，花費的交通時間少則十天半個月，多則數月以上，途中經過渡口還要繳納一定的「僦船之資」。學者估算，考生抵達京城到考試發榜，至少會停留四個月，其間的寓居、衣食、蠟燭、煤炭、書籍文具等「舉資」總和相當驚人，更不用說為了有朝金榜題名在京城長居的文人了。

《太平廣記》曾載，唐朝將領刑君牙（728－798年）與一名久居長安的考生張汾聊天，期間張提到：「在京應舉，每年當用二千貫文，皆出往還」，張汾表示待在京城，錢都花在人際往來上。由於唐代科舉的干投行卷之風盛行，士子在應試之前都會把得意之作投獻名士，以求榮譽，但也需要花費不少銀錢打點關係。以唐肅宗上元元年（760）關中的物價來說，一斗米要價7,000錢（7貫），2,000貫錢可買米285斗，相當於一個人6年半的糧食消耗量，但在京城僅僅只夠生活一年。

唐代詩人元稹在考取功名前，家庭生活相當困苦。（維基百科公有領域）

由於唐代婦女的社會地位取決於丈夫兒子是否能封妻廕子，如果另一半與兒子的官位品秩越高，那麼女性的社會地位也會相應提升。為支持丈夫或兒子應考，婦女也要揹負相當大的經濟壓力，許多女性長年與另一半、兒子天各一方。專載唐代科舉的筆記小說《唐摭言》曾記載一位在京城考科舉三十年的考生公乘億，因久居京城與妻闊別多年，相遇時差點認不出彼此：

公乘億，魏人也，以辭賦著名。咸通十三年（872），垂三十舉矣。嘗大病，鄉人誤傳已死，其妻自河北來迎喪。會億送客至坡下，遇其妻。始，夫妻闊別積十餘歲，億時在馬上見一婦人，粗衰跨驢，依稀與妻類，因睨之不已；妻亦如是。乃令人詰之，果億也。億與之相持而泣，路人皆異之。後旬日，登第矣。

由於公乘億被誤傳因病亡故，在河北道的妻子得知消息趕至京城奔喪，路上巧遇丈夫，但多年未見夫妻都認不得對方。

因為唐代婚事重財物，女子出嫁大多都能獲得豐厚的嫁粧，這些嫁粧都屬於婦女的私有物，《唐律》對女性的財產權繼承有相當清楚的規定，因此婦女的財產多半成為男性赴京考試的經濟基礎。更有男子依賴妻族財力支持，安心考科舉，記錄唐代社會風氣的筆記小說《玉泉子》曾記載，士人趙琮在尚未考取進士以前，曾長期隨妻居於岳父家。

不管是古代的科舉還是現代的升學、公務人員考試，都是為選拔人才而設置的制度，進而讓社會產生良性階級流動。但制度設計從來就不是完美的，在各種利慾薰心和投機心態下，總讓考試產生許多弊端。希望與科技輔助下，維持考試的公平性、降低弊案發生率，以保障每位考生都有公平應試的權益。