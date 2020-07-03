【大灣區】深圳新開蛇口到中山海上航線　單程航時75分鐘

深圳蛇口至中山的海上航線周五（7月3日）正式啟航，據介紹，航線全程31海里，航時75分鐘，相比陸路交通時間節省半小時以上。

深圳蛇口到中山的海上航線首航，吸引不少人專程佢體驗。（南方都市報）

據內媒報道，专程去体验蛇口至中山首班船的乘客張女士表示，以前從深圳去中山都是開車或者乘坐旅遊巴走陸路，在道路通暢的情況下要2小時，即便是高鐵也要90分鐘的行程，而坐船只要70多分鐘就可以到中山。

目前虎門大橋和南沙大橋是深圳前往中山最近的兩條通道，每逢出行高峰期或者節假日，塞車3小時以上是常有之事。而搭乘軌道交通，也需要經過廣州換乘，耗時久且不方便。蛇口郵輪母港船務管理中心副總經理沈文紅介紹，蛇口至中山航線全程31海里，航時僅需75分鐘，實現了蛇口與中山兩地更加高效快捷的海上接駁。

開通前期，蛇口至中山航線每周五、周末8:30和17：45兩個班次開往中山港，並於10:15和19:30由中山港回程至蛇口郵輪母港。單程票價方面，成人普通艙為每人120元（人民幣．下同）。推廣期首航日至7月31日，優惠票價成人普通艙每人60元。後續將根據市場需求逐步加密航班。船舶客位共290個，普通艙210個，頭等艙74個，貴賓房6個。

（南方都市報）