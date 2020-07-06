內地發布9個新職業　李佳琦等帶貨網紅獲正名「直播銷售員」

人社部聯合國家市場監管總局、國家統計局今日（6日）發布「互聯網營銷師」等9個新職業，是自《中華人民共和國職業分類大典（2015年版）》頒布以來發布的第3批新職業。 此次還發布了一些職業發展出的新工種，如互聯網營銷師職業下增設的「直播銷售員」，令李佳琦等人們熟知的「電商主播」、「帶貨網紅」獲得了正式職業稱謂。

此次發布的9個新職業分別是區塊鏈工程技術人員、城市管理網格員、互聯網營銷師、信息安全測試員、區塊鏈應用操作員、在線學習服務師、社群健康助理員、老年人能力評估師、增材製造設備操作員。新工種則包括直播銷售員、互聯網信息審核員、小微信貸員、勞務派遣管理員、泥板畫創作員等。

▼ 圖輯｜網紅直播「帶貨」催化營銷革命（按圖放大）

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除了上述新增設的職業和工種，為了幫助新冠肺炎疫情防控，擴大公共衛生輔助服務從業者隊伍，此次還將原有「公共衛生輔助員」職業下的防疫員、消毒員和公共場所衛生管理員從工種升格為新職業。

這次新職業發布引發網民熱議，不少人表示「想要體驗新職業」，還有人說「沒文化，連職業名稱都看不懂了」：

－直播銷售員這個名字就很質樸了 －三百六十行，行行都能出狀元。 －互聯網營銷師我帶頭衝鋒

李佳琦有名的口頭禪「Oh My God 買它買它」成為金句，引起主播模仿潮。（資料圖片）

▼ 圖輯｜口紅一哥李佳琦直播風格浮誇，「Oh My God買它買它」是其金句（按圖放大）

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值得一提是，根據上海市崇明區人社局網站近日披露的名單，被譽為直播帶貨一哥的李佳琦，經審定符合條件，作為「特殊人才」落戶上海崇明區，引發爭議，不少人認為作為直播行業翹楚的李佳琦當應被視為人才，但亦有人認為直播帶貨並不算正式行當，且沒有技術含量。如今內地正式將帶貨網紅「轉正」，或許有望改變後者的觀點。

有網民稱李佳琦「實至名歸，帶貨帶到了上海戶口！」，但也有人表示質疑，還有人感歎道「這個時代真的變了」：

－不意外，他確實是人才 －佳琦是靠實力落戶上海的 －流量網紅，憑甚麼是特殊人才？ －有錢就叫特殊人才？ －開綠燈了？大可不必。

▼ 圖輯｜李佳琦和楊冪曾一起合作直播帶貨（按圖放大）

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多地將網紅主播視作人才 開啟「搶人」大戰

事實上，知名網紅主播確已成為當下最稀缺的人才資源，圍繞他們的爭奪戰，已從淘寶、抖音、快手等直播電商平台蔓延到了各大城市。廣州、杭州、義烏、濟南、重慶等多地地方政府將網絡主播視作引進人才，開啟「搶人」模式，提供補助。

例如，廣州花都區6月8日出台政策，為花都達到標準的優秀網紅主播提供10萬到50萬元不等的購房獎勵，優先享受人才公寓、入戶指標、子女入學等人才政策。杭州餘杭區也明確表示，對有行業引領力、影響力的直播電商人才，通過聯席認定按最高B類人才（國家級領軍人才）享受相關政策。

內地有評論指出，人才是指具有一定的專業知識或專門技能、進行創造性勞動並對社會作出貢獻的人，是人力資源中能力和素質較高的勞動者，並沒有行業限制。正如古語所言，三百六十行，行行出狀元，李佳琦從一個普通的化妝品銷售員起步，站上直播行業金字塔的頂端，當然是值得引進的人才。

（綜合報道）