珍貴古籍《永樂大典》2冊抄本法國拍賣　華人買家以7100萬競得

明代珍貴古籍《永樂大典》其中2冊（共4卷）嘉靖年間手抄本，周二（7日）在法國巴黎拍賣。 據悉，這兩冊手抄本以640萬歐元（約合5596萬港元）價格落槌，加上拍賣行27%的佣金，以812.8萬歐元（約合7100萬港元）成交，買家是一名華人女性。

此次拍賣的兩冊《永樂大典》是在當地拍賣行Beaussant Lefèvre舉辦的亞洲藝術品拍賣會上釋出。拍賣於當地時間7日下午2時在巴黎公開舉行，共計277件拍賣品，主要以瓷器、佛造像和書畫為主，其中最令人矚目的就是這兩冊罕見的明嘉靖抄本《永樂大典》，現場以5000歐元起拍，兩分鐘內價格就直衝到70萬，最終以640萬歐元落槌。

拍賣現場落槌瞬間。（澎湃新聞）

當天競拍成功的女士從200萬歐元時開始競價，她事後接受採訪時表示，自己是應中國內地買家委託，專程趕來競拍，而640萬歐元的拍賣淨價超出預期，因為她的委託買家心理預期在500萬歐元左右。

上萬冊正本蕩然無存 400餘冊抄本分散多國

《永樂大典》編撰於明朝永樂年間，初名《文獻大成》，是由解縉、姚廣孝等擔任總纂修，1403年起歷時6年編修完成的曠世大典。全書22877卷，目錄與凡例60卷，分裝11095冊，共約3.7億字，彙集了當時古今圖書7千多種。永樂年間修訂的《永樂大典》為正本，嘉靖年間抄寫的則為副本。但正本不知去向，亦未曾發現正本實物存世，副本亦屢遭厄運。截至目前，《永樂大典》副本僅發現有400餘冊、800餘卷及部分散頁，分散於多國公私藏家手中。

據拍賣公司介紹，此次兩冊拍品來源於法國私人藏家，其家族成員曾於19世紀後半葉被派往中國，任至上校軍銜，19世紀70年代在中國與一些官員相交頗深，獲贈很多東西，其中便包括這兩冊《永樂大典》。新發現的這兩冊《永樂大典》分別為卷2268、2269「模」字韻「湖」字冊；卷7391、7392「陽」字韻「喪」字冊。

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北京故宮博物院研究員，中國資深古籍版本專家翁連溪此前曾撰文《新出現的兩冊〈永樂大典〉趣聞》，他在文中強調，《永樂大典》的重要性和珍稀程度自不必多言，此2冊4卷與國家圖書館藏「湖」字、「喪」字冊均相連，並且此「湖」字冊的出現，使得現在發現的「湖」字卷全部相連（卷2260至2283），實屬難得，「此物乃古籍中之白眉，收藏家夢寐以求，經眼手觸都深感榮幸，定要爭取回國」。

國家圖書館擁162冊 台故宮收藏62冊

新發現的兩冊《永樂大典》在法國落槌的消息，引起中國古籍界的多方關注，其珍稀程度也可見一斑。有多年從事古籍拍賣領域的業內人士稱，「滿屏遙盼。終於花落有主，可喜可賀」。

據最新統計，海內外已知存世的《永樂大典》分散於世界9個國家和地區的34個公私藏家手中，約為原書的4%。大陸的國家圖書館先後入藏162冊，台灣故宮則有62冊。此外，美國收藏40冊，歐洲共收藏59冊，日本、韓國和越南也有收集。上一次發現《永樂大典》是在6年前的2014年8月，在洛杉磯漢庭頓圖書館新發現的1冊，卷次為10270和10271。

（綜合報道）