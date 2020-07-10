【歷史探秘】口嚼酒芒果與波羅蜜　清代文人眼中的稀奇台灣

儘管受到新冠肺炎疫情影響，民眾暫時無法自由旅行、遷徙，不過在經濟全球化的便捷物流下，人們要想品嚐異國風味、少數民族的傳統菜餚，或是嚐鮮異地特產的瓜果，依然是十分便利的事情。但在交通條件落後、訊息傳遞不易的古代，人們接觸到異文化的飲食習慣、食材時，往往感到驚奇。翻開台灣清代史料，就能看到許多當年赴台的文人，留下當時他們對台灣飲食與物產的見解。

在今日便利的物流系統下，美食絲毫未受到新冠肺炎疫情影響，人們還是能夠享受來自各地的料理。（envato elements）

17世紀，漢人開始陸續移居台灣，與居住在台灣西南部的原住民族群接觸，留下許多豐富的原住民風俗記錄。在飲食方面，原住民就有一道飲品，特別讓漢人印象深刻。

《諸羅縣誌．番俗考》有載：「搗米成粉，番女嚼米置地，越宿以為曲，調粉以釀。沃以水，色白。曰姑待酒」。「姑待酒」為台灣原住民傳統的釀酒方法，首先以口嚼米，利用唾液製作酵母，再把嚼過的米吐在盆中，待隔夜發酵成曲，最後再加入用米搗成的粉，才算完成釀酒步驟。

台灣原住民以口嚼米再釀酒的方式，令不少來台漢人感到新奇。1956年台「中研院」學者前往新竹縣拍攝賽夏族嚼酒法，留下相當珍貴的影像。（台「中研院」民族學研究所數位典藏網站）

原住民使用咀嚼過的糯米發酵而釀造之「姑待酒」，對漢人而言是相當特殊的釀酒方式。任台灣府海防捕盜同知（管船政治安）的孫元衡，特別記下姑待酒的釀製方法：「群嚼玉英粲，醽（音同靈）醁為氤氲，屏五齊三事，而狄康不聞。（作者注：番嗜飲，通計所食之餘，悉已釀酒。其釀法則聚男婦嚼米，納器為之，亦一奇也。）」， 文中的「玉英」指的是唾液，「醽醁」為美酒之名，認為嚼米就能釀酒是件神奇的事。

原住民所釀的姑待酒，經過來台漢人口耳相傳，傳到了未曾造訪過台灣的漢人耳中，就變成了「頃刻酒」。頃刻為片刻、時間短暫的意思，顧名思義，為在很短時間內就能釀造的酒。清代文人鈕琇（1644－1704年）一生從未到過台灣，但他於康熙三十九年（1700）完成的著作《觚剩》，卻有頃刻酒的記載。雖然鈕琇詳實寫下頃刻酒的釀造特色為「口嚼米」，但由於其內容可能從他人口中輾轉聽來，除了頃刻酒的錯誤訊息外，他還把台灣原住民錯認為生活在巴蜀的少數民族。乾隆年間（1735－1796年）來台文人朱仕玠特別考證，一一指出鈕琇該文的錯誤，並正名所謂的「頃刻酒」，應是「姑待酒」。

香甜的芒果是今日許多民眾的最愛，不過在清代，芒果種植並不普遍。（Getty）

除了酒之外，台灣由於屬亞熱帶氣候，其環境孕育出相當豐富的資源，對來台的漢人而言，島上的物產與植物有異於温帶的中原，處處令人好奇。即便來台官員、文人，事先找出南方省份如閩粵等的地方誌閲讀，還是有着許多令他們感到詫異的地方。比如康熙五十三年（1714）赴台任官的周鍾瑄（1671－1763年）就發現，台灣的植物花期時序相當紊亂：「百花應時而開，亦有一年長開者：如石榴、長春、佛桑（朱槿）諸花，漳、泉皆然。番蝴蝶、月下香（夜來香）、赬桐（龍船花）等花四時俱開，台所僅見。若荷花，直開度臘，玉蘭七、八月再花，則更奇矣」。周鍾瑄對於台灣與福建省漳州泉州地區一樣，有一年到頭都在開花的花卉並未感到太過驚訝，不過看到台灣當地的荷花竟可綻放至冬季，而玉蘭竟然於七、八月還能再度開花，相當訝異。

又香又甜的芒果 竟被康熙皇帝稱為「無用之物」

除了植物花期異於中原外，這些意外在台灣落腳、繁衍的水果，也讓不少漢人嘖嘖稱奇。像是每到夏季就盛產的芒果，在當年清代漢人眼中還是長相稀奇的物種。《台灣府志》載：「檨，紅毛從日本國移來之種。實如豬腰狀，五、六月盛熟。有香檨、木檨、肉檨三種；即外國所載，南方有果，其味甘、其色黃、其根在核是也」。文中的「檨」，即今日所說的芒果。

清聖祖康熙皇帝。（維基）

由於當時中國大陸尚未大量種植檨，因此芒果對於來台文人商賈來說，還是個相當稀罕之物。康熙年間來台文人鬱永河，在詩作《台灣竹枝詞》中，就有記下初嘗番檨的感受：「不是哀梨不是楂，酸香滋味似甜瓜。枇杷不見黃金果，番檨何勞向客誇。（作者注：番檨生大樹上，形如茄子。夏至始熟，台人甚珍之。）」

或許鬱永河當年品嚐的芒果尚未改良，雖然聞起來香氣十足、但可能味道非常酸澀，「番檨何勞向客誇」讓他覺得沒有必要大力推薦。不過這又香又酸的芒果，被福建巡撫呂猶龍（1718─1722年在任）特地挑選出來進獻給康熙帝，除了新鮮番檨外，還附帶了加工過的番檨蜜餞。但康熙帝只回復：「知道了。番檨從來未見，故要看看。今已覽過，乃無用之物，再不必進」。學者推測，可能礙於保存方式加上路途遙遠，芒果進獻到康熙帝面前很可能已經不堪食用。

除了芒果外，台灣還有原產印度，在東南亞相當普遍的水果波羅蜜。其果實巨大，加上波羅蜜的稱呼，不僅讓漢人感到好奇，也容易使其聯想到佛教。文人張湄以此寫了首關於波羅蜜的詩：「清果菩提繞室馨，金包相橘麗繁星。更憐斗大波羅蜜，磥砢（眾多、堆迭）真同佛髻青」。這首詩突顯了波羅蜜的外觀特點，先描述其香氣、再說其龐大醒目的外形，最後則以佛祖頭髮（佛髻）作結尾。

菠蘿蜜（大樹菠蘿）對清代文人而言亦相當新奇。（網絡圖片）

雖然芒果、波羅蜜都不是台灣原產的水果，但通過留傳至今的清代地方誌與文人筆記、詩作中，可以看到當時人們對於新奇事物的感受與想法。儘管體驗到了有別於中原漢文化傳統的飲食習慣，不過當時文人記述都較為客觀，且還會進一步去考究其來源真偽、澄清錯誤的看法。相比之下，現代人雖然生活在信息量爆炸的社會，不過在消息內容普遍被片面、零碎地解讀，反而不一定都能夠像古人這般，抱持着較為理性、公允的態度來面對不熟悉的事物。