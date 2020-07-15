多圖｜遇洪峰仍屹立不倒　700年歷史鄂州觀音閣為何能劈江斬浪？

內地南方地區暴雨所引發的洪災持續。7月14日下午2時，長江鄂州段水位26.63米，超過警戒水位1.33米。 湖北鄂州市小東門外長江中，位於巨礁上的觀音閣巋然江心，孤懸水際，經受洪水考驗。擁有700年歷史的觀音閣，為甚麼能在洪水中劈江斬浪走紅？

鄂州觀音閣平時的面貌。（網上圖片）

據介紹，鄂州觀音閣是元代監邑鐵山所建，距今已有700餘年的歷史，長江自巴蜀至吳淞口中僅此一閣，故有「萬里長江第一閣」的美譽，是全國重點文物保護單位。

鄂州觀音閣坐東朝西，逆水而立，閣長24米，寬10米，高14米，基座以條石壘成，閣身以青磚砌就，是典型的木框架結構亭閣式建築，閣內有有一亭三殿二樓，總面積300多平方米。閣身正壁鐫有「觀音閣」三個大字。進閣正門石碑上刻的「龍蟠曉渡」四字，出自清代湖廣總督官文（1798年－1871年）手筆。

鄂州觀音閣布局得體，構築精巧，其朱檻回廊，重簷飛楹，顯示出典型的江南民間建築藝術特色，又集儒、釋、道三教文化於一體。近年來，這座「洪水沖不走」的古建築廣受關注，被稱為中國「最堅強建築」。

峭壁起江心，層台水面浮。豈堪龍久臥，但見石長留。雲影輕帆處，橈聲夜渡頭。問津何處是，一柱砥中流。 清朝詩人姜愃詩作《龍蟠曉渡》所描述的鄂州觀音閣

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觀音閣設防水位是23.5米，警戒水位是25.3米，保證水位是28.2米。近百年來，觀音閣未發生過超過保證水位的現象。最新的圖像及影片顯示，觀音閣經受了最新一次洪水，觀景台完全被淹沒，但建築物依然完好，其內部仿佛甚麼都沒有發生過一樣，根基堅實是其中一個原因。

另據當地文物專家介紹，觀音閣內可移動文物在汛情前已運走，為減少洪水衝擊建築，建築外圍有擋水牆，門窗在汛情期間會全打開，讓洪水自然穿過，閣內的石刻、雕塑目前部分被淹，但文物級別的觀音像安全。

不過，屹立不倒不等於絲毫無損。鄂州觀音閣的部分設施，在1954年和1998年的特大洪水曾被沖毀，後來由當地政府及文物局撥款維修。