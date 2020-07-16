【歷史探秘】妙手丹青　文人山水畫如何在台紮根茁壯（下）

說到中國傳統繪畫藝術的代表，非水墨畫莫屬，畫家僅使用水與墨的黑白兩色，就能創造出意境豐富、寫實與抽象交迭的畫作。為在休館期間能讓民眾欣賞館藏山水畫，台灣「國立歷史博物館」（史博館）日前推出「彩墨寶島—歷史博物館館藏特展」，展出25幅繪有台灣名勝風景的水墨畫，以台灣山川景觀為題，拉近民眾與水墨畫的距離。而今日台灣的山水畫藝術發展，多歸功於1949年來台的藝術家，他們運用深厚的筆墨根基，結合台灣自然人文環境，開創出具有「台灣風貌」山水畫。

此前《香港01》已經刊出《妙手丹青 文人山水畫如何在台紮根茁壯（上）》討論台灣水墨畫於清代、日據時期之發展，此篇則重點介紹光復後來台藝術家如何創造出台灣山水畫之特色。

台史博館舉行「彩墨寶島」特展，邀請藝術家與官員蒞臨開幕式，前排左起依序為：藝術家蘇峰男、羅芳、台文化部政務次長彭俊亨、史博館館長廖新田、藝術家蔡茂松、張韻明、羅振賢，以及鋼琴家卓甫見。（台文化部供圖）

戰爭動亂 藝術名家齊聚台灣

日本於二戰戰敗投降，宣吿台灣結束殖民時期，也意味着書畫從殖民者50年的抑制中解放出來。儘管光復初期台灣物資極度缺乏、經濟困頓，來台擔任台灣省行政長官的陳儀（1883－1950年），諮詢台灣畫家楊三郎（1907－1995年）、郭雪湖（1908－2012年）的建議，有鑑於日據時代官辦美展因戰火中斷，便參考日本總督府主辦的「台灣美術展覽會」（台展）形式，籌辦「台灣省全省美術展覽會」（簡稱省展，1946─2006年，現轉型為「台灣美術雙年展」與「全國美術展」），徵件方面則為國畫部（即書畫）與西洋畫部，不過省展初期的國畫部得獎者仍以東洋畫佔多數。

自古以來中國傳統水墨畫便有南北不同風格，素有「南方逸筆，北方工筆」之別。由於國共內戰後國民黨政府遷台，使中國大陸南北名家，一時湧入台灣。不過落腳台灣的外省籍藝術家以擅山水畫者為多，其中不乏在大陸早已成名的大家，如被後世稱為「渡海三家」的溥心畬（溥儒，1896－1963年）、張大千（1899－1983年）、黃君璧（1898－1991年）等人，讓文人山水畫一改台灣清代以來的弱勢情形，並扭轉枱灣藝壇以東洋畫為主的風格，成為藝界主流。另外，書畫還被國民黨政府視為「文化道統」的重要象徵而大獲推崇，畫會與展覽更是發展蓬勃，但也因為刻意推廣，使創作多帶有政治意涵。

這些原在大陸便享有盛名的藝術家，除了擔任省展評審外，也在學校任教，如黃君璧將一身深厚的傳統繪畫功底授予學生，主導並影響台灣往後的水墨畫畫壇風格。自清末以來，在西洋繪畫影響下，傳統水墨畫該如何適應時代的論爭，也同樣被帶到台灣。分為傳承與改革兩大派，持傳承看法的藝術家，以維護傳統中國優良文化為己任，致力於保留山水畫風貌，此類畫家之畫作多呈現大陸各派山水畫特色，多沿用古人流傳下來的技法表現，創新較少。

寫生是改善山水畫脱離現實的良方，但紮實的基本功也不能忘記，台灣藝術大學收藏不少傅狷夫的練習手稿。（傅狷夫書畫數據庫）

而認為水墨畫需要改革的藝術家，又能細分為漸進式與激進式。漸進式改革者，主張在傳統山水畫的範圍內，適當吸收西方技法，改革傳統水墨畫因襲陳舊、脱離現實的問題。因此黃君璧、張大千等人力推寫生，認為通過細察自然環境，便可改正山水畫的弊病，不僅能區別古典傳統繪畫，更被視為近代改良的一大指標。而激進式改革者，則偏向以西方的觀念與畫技來尋求突破，使傳統山水畫走向現代化，在畫作展現上的確拓寬了山水畫，但畫作精神仍不脱傳統文人水墨的思想，這類畫家以劉國松（1932－迄今）為代表，主張「中國畫的現代化」。

既懷鄉又創新 開創台灣山水畫新的一頁

海峽兩岸因政治因素隔絕，讓來台的大師們多有着思念故土、憂國懷鄉的情感，而創作眾多寄託情懷之作，比如各自擁有不同畫風的「渡海三家」，三人也都有許多懷鄉作品。如溥心畬畫了不少過去在北京西山戒台寺之風景、張大千於晚年的絕筆之作《廬山圖》等，都是藝術家思鄉之情的表現。而開創「台灣風貌」山水畫、出生浙江的傅狷夫（1910－2007），來台後至1959年從台軍退役為止，也創作不少反映異鄉人離鄉背井、思念故鄉之作。

退役後，傅狷夫便專心從事藝術創作，並四處走訪台灣名勝，累積不少感悟。台灣山川之秀奇，對於來台的外省藝術家特別容易產生新的美感體驗，激發他們思考如何使用傳統水墨畫技表現出台灣的風土特色。1970年代開始，不僅台灣文壇掀起「鄉土文學論戰」，畫壇亦開始吹起鄉土寫實的風潮。傅狷夫也在多次地探訪阿里山、中橫公路、清水斷崖與東北角等各地風景下，仔細觀察台灣氣候環境與特殊地貌，終於讓他在傳統筆觸上自創出新的繪畫技法，好畫出台灣特有的地貌。如他以「點漬法」畫雲海、波浪，用「裂罅皴法」描繪台灣山石紋理，也讓他走出自己的獨特繪畫風格－「傅家山水」。

不少當代藝術學者評論傅狷夫，認為他在台灣水墨畫的傳承上具有重要性，因為他把傳統山水畫筆法，相當靈活地運用在台灣的自然環境上，使文人山水終於在台灣深根滋長，更以此開創出具有台灣本土特色的中國山水畫。于軍職退休的傅狷夫，亦投入藝術教育的工作中，培養不少弟子，如蘇峰男、羅振賢等藝術家。

近年台灣當政者雖在藝術方面多有推廣，想讓民眾了解台灣過去的美術發展，但由於台獨與政治意識型態的操弄下，對於跟隨國民黨政府來台，並長期間把持藝壇主流的外省書畫藝術家，單純認為其只帶來大陸的鄉愁圖像，刻意區隔其與台灣本土藝術的傳承與發展關連；或只着重傅狷夫帶來的山水畫之變革，而不提他初至台灣時所創作的思鄉作品，這樣片面又割裂的解讀，人們所知道的台灣美術史終究還是不完整。