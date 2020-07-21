西安發現西漢大型墓葬　一墓出土逾2千枚玉衣片主人不低於列侯級

據內媒中新網等20日（周一）報道，為配合西安白鹿原水生態中心項目建設，西安市文物保護考古研究院在西安市灞橋區狄寨街道栗家村西發掘一處西漢早期墓群。 該項目共發掘古墓葬27座，其中一處墓葬規模宏大，並出土2200餘枚玉衣片等，表明墓主身份應不低於列侯級。

西安白鹿原發現西漢早期大型墓葬（點圖放大）：

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2019年3月，該發掘項目通過國家文物局專家組檢查，專家組認定此次發掘的M1-M4共4座大中型墓葬為重要考古發現。其中，M1墓葬是由墓道、外藏槨、耳室、墓室構成的東西向「甲」字形斜坡墓道土壙墓。外藏槨位於墓道中偏西部，長4.5米、寬3米。木槨箱結構，內有四套相對較為完整的車馬器件組合。出土器物190餘件（組），其中封泥有兩種，一種為「廬江邸印」，一種為「口郤家丞」。

西安市文物保護考古研究院專家朱連華表示，M1規模宏大的墓室以及出土的2200餘枚玉衣片，帶有「家丞」字樣的封泥，完整的陶質伎樂俑、編鐘、編磬組合等，表明墓主身份應不低於列侯級。在西漢時期，列侯為王以下的最高爵位。

西安栗家村漢墓M1-M4規模大、等級高，應當屬於霸陵（漢文帝的陵寢）陪葬墓。考古人員認為，這幾座墓葬的發掘對於了解霸陵陵區的構成以及陪葬墓的葬制具有重要意義。M1槨室內出土玉衣片2200餘枚，是已知漢長安城周邊出土玉衣片最多的一座西漢墓，玉衣的復原將為漢代玉衣制度研究提供重要參考。

玉衣為漢朝皇帝和貴族死後所用的喪葬殮服，圖為西漢僖山一號墓劉遂的金縷玉衣。（網絡圖片）

根據資料，玉衣為漢朝皇帝和貴族死後所用的喪葬殮服，存在時間約為西元前200年至200年的四百年間。穿在死者的此類型衣飾主要組成為玉片，並視死者階級分等級以金絲、銀絲或銅線串起玉片編成，分別稱為金縷玉衣、銀縷玉衣和銅縷玉衣。

（綜合報道）